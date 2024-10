Startseite Philips Evnia 27M2C5501 und 32M2C5501: Curved Fast VA-Panels und KI-optimiertes Ambiglow für ein noch immersiveres Gaming Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 09:32. Amsterdam, 2. Oktober 2024 - Philips Monitore bringt zwei neue Modelle aus der Gaming-Serie Evnia 5000 auf den Markt: den 68,5 cm (27") Philips Evnia 27M2C5501 und den 80 cm (31,5") 32M2C5501. Beide Displays wurden für ein noch intensiveres Spielerlebnis entwickelt und kommen mit QHD Fast VA-Panels, einer Bildwiederholrate von 180 Hz und 0,5 ms MPRT mit Smart MBR-Funktion sowie HDR10 und KI-optimierter Ambiglow-Beleuchtung. Geschwindigkeit und Präzision für ambitionierte Gamer

Sowohl der Philips Evnia 27M2C5501 als auch der 32M2C5501 bieten Gaming-Enthusiasten alle Features, um selbst die intensivsten kompetitiven Spiele optimal genießen zu können. Ihre Curved Fast VA-Panels passen hervorragend zur Bildwiederholrate von 180 Hz, der geringen Eingabeverzögerung, Adaptive-Sync und der schnellen Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT mit Smart MBR. Denn alles zusammen sorgt für schnelle, präzise und flüssige Darstellungen ohne Tearing, Smearing oder Unschärfe. Dem reinen Spielvergnügen steht also nichts mehr im Wege. Flüssige Darstellungen und KI-optimierte Farbspiele

Die Monitore Philips Evnia 27M2C5501 und 32M2C5501 liefern eine ebenso schöne wie flüssige und schnelle visuelle Leistung. High Dynamic Range sorgt für eine atemberaubende Helligkeit, idealen Kontrast und satte, tiefe Farben für ein fesselndes Gesamterlebnis. Die kristallklare QHD-Auflösung (2560 x 1440) zeichnet sich durch eine hohe Pixeldichte aus, die für überzeugend lebensechte Darstellungen sorgt und ein optimales Gleichgewicht zwischen GPU-Leistung und Bildqualität bietet. Hinzu kommt die KI-optimierte Ambiglow-Beleuchtung, die rückseitige RGB-Beleuchtung von Philips. Sie kann ihre Farben an den Videoinhalt anpassen und untermalt damit das visuelle Erlebnis für eine noch immersivere Spielatmosphäre in jeder einzelnen Szene. Komfort und Ergonomie für lange Sessions

Ob beim Zocken oder bei der Arbeit: Wer lange vorm Bildschirm sitzt, braucht einen ergonomischen Monitor mit Features für mehr Komfort. Sowohl der Philips Evnia 27M2C5501 als auch der Philips Evnia 32M2C5501 können hier mit einer Vielzahl entsprechender Funktionen punkten. Beide Modelle verfügen über den LowBlue-Modus, Flicker-Free-Technologie und eine Anti-Glare-Beschichtung, um die Belastung der Augen zu reduzieren. Ihre höhenverstell-, neig- und schwenkbaren Displays ermöglichen es den Usern zudem, eine optimale Körperhaltung am Platz einzunehmen. Preise und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 27M2C5501 und der Philips Evnia 32M2C5501 sind ab sofort für 249,00 EUR (UVP) / 249,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) beziehungsweise für 299,00 EUR (UVP) / 299,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) verfügbar. Weitere Informationen zum Philips Evnia 27M2C5501 : https://www.philips.de/c-p/27M2C5501_00/

Weitere Informationen zum Philips Evnia 32M2C5501 : https://www.philips.de/c-p/32M2C5501_00/

Weitere Informationen zu Philips Monitoren: https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Weitere Informationen zu Philips Evnia Modellen: https://www.evnia.philips/de-de Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. ("MMD"), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited ("TPV"), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. ("MMD") vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto "reinvent the rules" möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

