Startseite Innovation für den Snackmarkt mit StreetFoodCrunch Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 09:31. Carl Wilhelm Clasen GmbH revolutioniert den Snackmarkt mit "StreetFoodCrunch" Hamburg, 1. Oktober 2024 - Die Carl Wilhelm Clasen GmbH, Anbieter hochwertiger Nuss- und Trockenfrüchteprodukte, freut sich, die erfolgreiche Markteinführung ihrer Snacklinie "StreetFoodCrunch" bekannt zu geben. Diese innovative Produktreihe vereint erstmals süße und salzige Nüsse, Trockenfrüchte, Cracker und Schokolade zu einer einzigartigen Geschmacksexplosion. StreetFoodCrunch: Ein Snack-Erlebnis der Extraklasse "StreetFoodCrunch" ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach abwechslungsreichen, hochwertigen Snacks, die sowohl im Einzelhandel als auch im direkten Verkauf an den Verbraucher (D2C) neue Maßstäbe setzen. Die Produktlinie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 1. Innovative Geschmackskombinationen: Jede Variante bietet ein unvergleichliches Zusammenspiel von Texturen und Aromen.

2. Hochwertige Zutaten: Verwendung von premium Nüssen, handverlesenen Trockenfrüchten und feinster Schokolade.

3. Verbraucherfreundliche Verpackung: Wiederverschließbare Beutel für unterwegs und größere Gebinde für den Heimkonsum.

4. Gesundheitsbewusst: Balancierte Nährstoffzusammensetzung mit hohem Anteil an Ballaststoffen und Proteinen. Mehrwert für Händler und Verbraucher Für den Lebensmitteleinzelhandel und Snackstores bietet "StreetFoodCrunch" erhebliche Vorteile: - Hohe Marge: Premium-Positionierung ermöglicht attraktive Gewinnspannen.

- Starke Regalperformance: Auffälliges Design sorgt für hohe Sichtbarkeit und Abverkauf.

- Zielgruppenübergreifend: Anspricht sowohl gesundheitsbewusste Snacker als auch Genießer. Verfügbarkeit und Expansion "StreetFoodCrunch" ist ab sofort im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel, in Snackstores sowie im StreetFoodSnack Online-Shop der Carl Wilhelm Clasen GmbH (https://www.clasen-organic-foods.com/Street-food-snack/) erhältlich. Aufgrund der hohen Nachfrage plant das Unternehmen, die Produktionskapazitäten zeitnah zu erweitern und das Vertriebsnetz auszubauen. Interessierte Händler können Produktmuster und detaillierte Informationen unter bestellung@cwclasen.de anfordern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.clasen-organic-foods.com/Street-food-snack/ Über Carl Wilhelm Clasen GmbH Die Carl Wilhelm Clasen GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Seit fast 70 Jahren steht das Unternehmen für höchste Qualität im Bereich Nüsse und Nussprodukte. Mit der Einführung von "Muus to Chooze" Nussaufstrichen setzt das Unternehmen seinen Innovationskurs fort und unterstreicht seine Position im Bio-Nussprodukte-Segment. Kontakt

Carl Wilhelm Clasen GmbH

Sabine Schneemann

Hans-Koch-Ring 12

21493 Schwarzenbek

+49 (0)4151 832950

