Startseite Effizienter Schutz ohne klassische Web Application Firewalls Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 09:08. Moderne Sicherheitslösungen für Webanwendungen Die Sicherheit von Webanwendungen steht für Unternehmen aller Größen im Fokus. Mit der wachsenden Anzahl an Cyberangriffen auf Webanwendungen müssen Lösungen gefunden werden, die diese Bedrohungen effektiv abwehren können. Klassische Web Application Firewalls (WAFs) sind eine verbreitete Antwort auf diese Herausforderung, aber sie sind oft teuer und komplex. Insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen kann dies zu einer finanziellen und technischen Hürde werden. Doch es gibt eine Alternative. Kommentar von Carsten Klein, Geschäftsführer der KraLos GmbH Klassische WAFs bieten einen leistungsfähigen Schutz für Webanwendungen, indem sie den gesamten Webverkehr überwachen, filtern und schadhafte Anfragen blockieren. Allerdings erfordert der Einsatz einer WAF häufig eine komplexe Implementierung und Wartung. Wichtiger noch: Angreifer haben Wege gefunden, die Sicherheitsfunktionen von Web Application Firewalls zu umgehen. IT-Abteilungen müssen oft tiefgehende Konfigurationen vornehmen, um die WAF an die spezifischen Anforderungen der Anwendungen anzupassen. Dies bedeutet, dass der Betrieb einer WAF nicht nur initiale Kosten verursacht, und langfristig Ressourcen erfordert, sondern auch oft nicht das Hauptziel erreicht, die Website oder Anwendung vollständig gegen Online-Angriffe abzuschirmen. Warum eine Alternative zu WAFs so wichtig ist Es gibt innovative Ansätze, die eine vereinfachte und kostengünstigere Möglichkeit bieten, Webanwendungen zu schützen. Diese WAF-Alternative zeichnet sich durch eine einfache Implementierung, geringere Kosten und gleichzeitig ein deutlich höheres Sicherheitsniveau aus. Diese patentierte Lösung bietet eine benutzerfreundlichere Oberfläche und automatisierte Schutzmechanismen, die speziell für kleinere Unternehmen und Start-ups, aber auch Großkonzerne ideal sind. Sie ermöglichen es, Sicherheitsbedrohungen abzuwehren, ohne dass umfangreiche Konfigurationen oder technisches Fachwissen erforderlich sind. Flexibler Schutz für moderne Anforderungen Die zunehmende Dynamik und Komplexität von Cyberangriffen verlangt nach flexiblen Lösungen, die sich schnell an neue Bedrohungsszenarien anpassen können. WAF-Alternativen bieten eine schlanke und flexible Möglichkeit, Schutz zu gewährleisten, ohne in komplexe Sicherheitsinfrastrukturen investieren zu müssen. Klassische WAF-Lösungen bleiben weiterhin eine starke Verteidigungslinie, doch für viele Unternehmen gibt es inzwischen eine sicherere Alternative. Besonders für Organisationen, die nicht die Ressourcen für eine aufwendige WAF-Implementierung aufbringen können, bieten sich diese innovative Alternative an. Diese Lösung bietet einen neuen Sicherheitsstandard und ungleichbaren Schutz an, und ist deutlich einfacher zu handhaben. Solch eine Lösung sorgt dafür, dass auch ohne hohe Investitionen in komplexe Sicherheitssysteme ein umfassender Schutz für Webanwendungen möglich wird. Die KraLos GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner für erstklassige Cybersicherheit in einer sich ständig verändernden digitalen Welt. Mit unserer innovativen Lösung WEBOUNCER setzen wir neue Maßstäbe im Schutz von Webanwendungen. Seit unserer Gründung haben wir uns der Mission verschrieben, Unternehmen vor den wachsenden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Unser engagiertes Team von Experten entwickelt kontinuierlich fortschrittliche Sicherheitslösungen, die Ihre sensiblen Daten optimal schützen. Bei uns stehen Ihre Sicherheit und Zufriedenheit im Mittelpunkt - gemeinsam erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen, die weit über herkömmliche Sicherheitsstandards hinausgehen. Firmenkontakt

