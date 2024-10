Startseite Mobilfunk-Shops im connect-Test: Die Ergebnisse überzeugen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 08:38. Telekom gewinnt in Deutschland, A1 in Österreich und Swisscom in der Schweiz; Vodafone steigert sich um 50 Punkte im Vorjahresvergleich. München, 1. Oktober 2024. In seinem Mobilfunk-Shop-Test hat connect erneut den Service in Mobilfunk-Shops getestet: Dazu besuchten und analysierten 171 Tester insgesamt 356 Mobilfunk-Shops in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Shops wurden unter zwei verschiedenen Bedingungen aufgesucht: Im ersten Fall traten connect-Mitarbeiter als Normalnutzer auf, mit etwa 30 GB Datenverbrauch pro Monat. Im zweiten Fall traten sie als Wenignutzer auf, mit knapp 10 GB Datenverbrauch pro Monat. Bewertet wurden: Ausstattung/Atmosphäre (50 Punkte), Auftreten des Mitarbeiters (50 Punkte), Tarifberatung (175 Punkte), Geräteberatung (100 Punkte) sowie Diensteberatung (125 Punkte). Ergebnis Mobilfunk-Shoptest 2024 in Deutschland

Die Telekom überzeugt auf allen Ebenen, dafür gibt es 453 von 500 Punkten und die Gesamtnote "sehr gut". Telefonica folgt auf Platz zwei, mit 449 Punkten und dem Urteil "sehr gut". Auf Platz drei folgt Vodafone mit 445 Punkten und ebenfalls der Note "sehr gut" - eine Steigerung um 50 Punkte im Vergleich zum Vorjahresergebnis. Freenet erreicht mit 402 Punkten das Urteil "gut" und den vierten Platz. Ergebnis Mobilfunk-Shoptest 2024 in Österreich

A1 bleibt die Nummer 1 in Österreich und erhält 436 von 500 Punkten sowie die Note "sehr gut". Drei kommt auf Platz 2 mit 433 Punkten und ebenfalls dem Urteil "sehr gut". Magenta erreicht Platz drei mit 408 Punkten und dem Urteil "gut". Ergebnis Mobilfunk-Shoptest 2024 in der Schweiz

Swisscom geht mit 459 von 500 Punkten und dem Urteil "sehr gut" erneut als Testsieger über die Ziellinie und sammelt die meisten Punkte im gesamten DACH-Raum. Sunrise behauptet sich auf dem zweiten Platz mit 436 Punkten und dem Testurteil "sehr gut", verliert allerdings einige Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Salt erreicht erneut Platz drei, mit 418 Punkten, dem Urteil "gut" und einer leichten Verbesserung. TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

