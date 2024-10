Startseite Nachhaltige Immobilieninvestitionen: Vorteile und Strategien der LNR Real Estate GmbH Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 16:06. Geschäftsführer Lukas Neugebauer setzt auf nachhaltige Investitionen in Immobilien und nutzt dabei die langjährige Erfahrung des Unternehmens. Nachhaltigkeit entwickelt sich vom Trend zur Notwendigkeit, genauso in der Immobilienbranche. Die LNR Real Estate GmbH (https://lnr.at/) hat diesen Wandel frühzeitig erkannt und setzt konsequent auf zukunftsweisende Konzepte. "Für uns bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur ökologische Verantwortung, sondern auch ökonomische Vernunft und soziale Gerechtigkeit", erklärt Geschäftsführer Lukas Neugebauer. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz hat sich das Wiener Unternehmen als Vorreiter für grüne Immobilieninvestments etabliert. Von klimaschonenden Sanierungen über energieeffiziente Neubauten bis hin zu nachhaltiger Quartiersentwicklung - hier zeigt sich, wie sich Rendite und Verantwortung vereinen lassen. Grüne Immobilien: Gut für Umwelt und Rendite Nachhaltige Immobilieninvestitionen sind nicht nur gut für die Umwelt, sie bieten Anlegern ebensohandfeste ökonomische Vorteile. "Energieeffiziente Gebäude haben niedrigere Betriebskosten, was sich positiv auf die Rendite auswirkt", erklärt Lukas Neugebauer, Geschäftsführer der LNR Real Estate GmbH. "Zudem sind sie weniger anfällig für steigende Energiepreise und strengere Auflagen." Studien belegen, dass nachhaltige Immobilien höhere Verkaufs- und Mietpreise erzielen und stabilere Cashflows generieren. Gleichfalls ist die Wertstabilität oft höher, da grüne Gebäude bessere Chancen auf dem Markt der Zukunft haben. Hinzu kommen positive Effekte auf die Umwelt und das Klima. Laut UN-Umweltprogramm ist der Gebäudesektor für rund 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Nachhaltige Immobilien können hier einen wichtigen Beitrag leisten, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien, effizienter Dämmung und intelligenter Gebäudetechnik lassen sich der Verbrauch fossiler Brennstoffe und der Ausstoß von CO deutlich verringern. Nachhaltige Architektur und Baumaterialien Doch wie setzt das Unternehmen Nachhaltigkeit in der Praxis um? "Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie berücksichtigt", erläutert der Immobilienexperte. Dies beginnt bereits bei der Projektentwicklung, wo auf eine nachhaltige Architektur und den Einsatz ökologischer Baumaterialien geachtet wird. Überdies spielen eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und Grünflächen in der Umgebung eine wichtige Rolle. Ein Paradebeispiel ist das Neubauprojekt "Telegraph Yards" in Wien Neubau. Hier entstehen in einem denkmalgeschützten Gebäude 28 exklusive Eigentumswohnungen, die modernen Wohnkomfort mit historischem Charme verbinden. Dank effizienter Haustechnik, begrünten Dachflächen und einer optimalen Ausrichtung zur Sonne erfüllt das Objekt höchste Nachhaltigkeitsstandards. Energetische Sanierung als ökologischer Mehrwert Aber bei Bestandsimmobilien kann ebenso viel bewegt werden. Die LNR Real Estate GmbH hat langjährige Erfahrungen mit energetischen Sanierungen, die den Wert und die Attraktivität von Objekten steigern. Dabei kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz: - Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke

- Austausch alter Fenster durch moderne Wärmeschutzverglasungen

- Installation effizienter Heizungs- und Lüftungssysteme

- Einsatz erneuerbarer Energien wie Photovoltaik oder Geothermie

- Entsiegelung und Begrünung von Hof- und Dachflächen "Durch eine kluge Kombination dieser Maßnahmen lassen sich der Energieverbrauch und die CO-Emissionen oft um 50 Prozent und mehr reduzieren", weiß der Geschäftsführer aus Erfahrung. Neben ökologischen Aspekten spielen dabei zudem wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. "Eine energetische Sanierung muss sich natürlich rechnen", betont Neugebauer. "Durch sinkende Verbrauchskosten, attraktive Mieten und Verkaufspreise sowie staatliche Förderungen ist dies in vielen Fällen gegeben." Aktives Management für langfristige Performance Nach Fertigstellung eines Projekts ist die Arbeit allerdings nicht getan. "Entscheidend für eine langfristig nachhaltige Performance ist das aktive Asset- und Facility-Management", so Lukas Neugebauer. Dazu gehört eine regelmäßige Wartung und Optimierung der Gebäudetechnik ebenso wie eine proaktive Mieter-Kommunikation zu Themen wie Energiesparen oder Müllvermeidung. Daneben setzt das Unternehmen auf smartes Monitoring, um Verbräuche transparent zu machen und Einsparpotenziale zu identifizieren. "Nur was man misst, kann man managen", bringt es der Firmenchef auf den Punkt. Durch gezielte Maßnahmen konnten so in den betreuten Objekten der Energieverbrauch und die CO-Emissionen deutlich gesenkt werden. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern. "Ob energieeffiziente Gebäudetechnik, ökologische Baustoffe oder Zertifizierungen wie DGNB oder LEED - wir arbeiten mit den Besten der Branche zusammen", so Neugebauer. Auf diese Weise profitieren die Projekte von aktuellem Know-how und innovativen Lösungen. Auch der Erfahrungsaustausch in Netzwerken und Initiativen wie der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) ist für das Unternehmen wichtig. Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft Nachhaltigkeit hat für die LNR Real Estate GmbH aber nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Dimension. "Als Immobilienunternehmen tragen wir eine Verantwortung für die Stadtentwicklung und das Wohlbefinden der Menschen", ist Geschäftsführer Lukas Neugebauer überzeugt. Daher legt man bei den Projekten großen Wert auf eine soziale Durchmischung, bezahlbaren Wohnraum und eine inklusive Quartiersentwicklung. Ein gelungenes Beispiel ist das Wohnprojekt "LeopoldQuartier" in Wien-Leopoldsdorf. Die Anlage verfügt über vielfältige Wohnungstypen - vom Mikroapartment bis zur familienfreundlichen Maisonette. Gemeinschaftliche Flächen wie ein begrünter Innenhof, ein Kinderspielplatz und ein Co-Working-Space stärken das nachbarschaftliche Miteinander. Zudem wurde bei der Vergabe gezielt auf einen Mix aus geförderten und freifinanzierten Wohnungen geachtet. "Uns geht es darum, lebendige und inklusive Quartiere zu schaffen, in denen sich Menschen aller Generationen und Einkommensschichten wohlfühlen", fasst Lukas Neugebauer von LNR die soziale Verantwortung zusammen. Dazu gehört gleichermaßen die Berücksichtigung von Barrierefreiheit, altersgerechten Wohnformen und sozialer Infrastruktur wie Kitas oder Pflegeeinrichtungen. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels und steigender Wohnkosten sieht das Unternehmen hier einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Lebensqualität in der Stadt. Mit Weitblick in die Zukunft investieren mit der LNR Real Estate GmbH Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen Immobilienunternehmen gesellschaftliche und ökologische Veränderungen antizipieren. Die LNR Real Estate GmbH ist hier dank der vorausschauenden Strategie ihres Geschäftsführers bestens aufgestellt. Neben klimaschonenden Sanierungen und Neubauten setzt man auf zukunftsweisende Konzepte wie begrünte Dachlandschaften, Urban Farming oder die Integration von E-Mobilität. Auch innovative Wohnformen wie Co-Living oder Service-Wohnen für Senioren hat das Unternehmen im Blick. Ökonomie und Ökologie im Einklang "Mit unserem ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz möchten wir nicht nur attraktive Renditen für unsere Investoren erwirtschaften, sondern auch einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten", bringt Lukas Neugebauer die Philosophie der LNR Real Estate GmbH (https://lnr.at/) auf den Punkt. Damit ist das Unternehmen bestens gerüstet, um von den Chancen einer nachhaltigen Immobilienwirtschaft zu profitieren und gleichzeitig Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen. Ganz nach dem Motto: Ökonomischen Erfolg und ökologische Verantwortung in Einklang bringen - für lebenswerte Städte heute und morgen. Seit über 10 Jahren steht die LNR Real Estate GmbH für Vertrauen, Verlässlichkeit und Expertise in der Immobilienbranche. Als erfahrener Immobilienentwickler begleitet das Unternehmen seine Kunden in allen Phasen des Immobilienprozesses und bietet maßgeschneiderte, zukunftssichere Lösungen. Ein starkes Netzwerk aus Partnern und Experten sowie hohe Qualitätsstandards bilden die Basis für den Erfolg und die erstklassige Reputation von LNR Real Estate. Kontakt

LNR Real Estate GmbH

Presseteam LNR Real Estate GmbH

Friedrichstraße 7

1010 Wien

+43 1

https://lnr.at Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten