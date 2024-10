Startseite Scientology Werkzeuge für das Leben befähigen 31.000 Südafrikaner zum Helfen Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-10-01 14:39. „Bildung ist die mächtigste Waffe, die man einsetzen kann, um die Welt zu verändern.“ – Nelson Mandela Mit mehr als 31.000 Südafrikanern, die in den 19 Kursen „Scientology Werkzeuge für das Leben“ ausgebildet wurden, sind die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen auf dem besten Weg, ihr Ziel zu erreichen: die Menschen in Südafrika zu empowern. „Wahres Empowermeent Befähigung beginnt, wenn der Einzelne die Macht hat, sein eigenes Leben und das Leben anderer zu verändern“, sagt Sandile Hlayisi, Vorsitzende der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen von Südafrika. „Wir haben die Kraft dieser einfachen und doch tiefgreifenden Ausbildung erlebt.“

Die Scientology Werkzeuge für das Leben wurden von Scientology Gründer L. Ron Hubbard Mitte der 1970er Jahre für die Ausbildung von Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen entwickelt. Die Absolventen der Kurse nutzen diese Fähigkeiten, um ihren Gemeinden zu helfen, Bildungsstandards zu verbessern, auf Notfälle und Katastrophen zu reagieren, erfolgreiche Unternehmen zu gründen und neue Möglichkeiten für sich selbst und andere zu schaffen. „Das Wesentliche der Scientology Werkzeuge für das Leben“, sagt Hlayisi, „ist, dass sie Menschen mit den Fertigkeiten ausstatten, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein.“ Die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen haben 2019 damit begonnen, „Scientology Werkzeuge für das Leben“-Workshops im Schloss Kyalami in Johannesburg, Südafrika, dem kontinentalen Hauptsitz von Scientology für Afrika, anzubieten. Diese Kurse vermitteln praktische Fertigkeiten, die große Veränderungen bewirken können, wie diese Aussagen von Absolventen veranschaulichen: Boitumelo Maswanganye aus Soshanguve hat eine außerschulische Initiative für Kinder ins Leben gerufen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. „Sie rehabilitiert nicht nur Schüler, die aufgegeben haben, sondern ermutigt sie, weiter zu lernen“, sagt sie. „Kinder, die früher nicht lesen konnten, erreichen heute bei Schultests über 90 Prozent. Das ist magisch.“ „Dieses ,Werkzeuge für das Leben‘-Programm ist nicht nur eine theoretische Ausbildung“, sagt der Stationsleiter des Rettungsdienstes von Westonaria, einer Stadt in der Lokalgemeinde Rand West City. Er hält dieses Training für unerlässlich, um Burnout zu verhindern und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter wiederherzustellen. Diese sind bei ihren Bemühungen, Leben zu retten, oft traumatisiert. „Auch wir brauchen Hilfe“, sagte er. Und diese Hilfe haben sie von den Scientology Werkzeugen für das Leben erhalten. Für viele, wie Irene Moemise, war das Programm ein Rettungsanker in einer Zeit der Not. Nachdem sie während der COVID-19-Pandemie ihren Job verloren hatte, hatte sie trotz ihres Master-Abschlusses zu kämpfen. „Das Programm Werkzeuge für das Leben gab mir eine Richtung und ein Ziel vor“, sagt sie. Mit ihrem neu gewonnenen Selbstvertrauen eröffnete sie Le’Bakery in Meadowlands, eine florierende Bäckerei, die sich schnell zu einem beliebten Lokal entwickelt hat. „Ich bin von der Arbeitslosen zur Arbeitgeberin geworden und habe aus meinem Hobby ein Geschäft gemacht, das meine Gemeinde und meine Seele nährt.

Jede Woche setzen neue Absolventen ihre Träume in die Tat um und bringen ihre Familien und Gemeinden voran. „Wir heißen jeden willkommen, unabhängig von seiner Herkunft", sagt Hlayisi. „Diese Ausbildung ist für alle da, unabhängig von Religion, Beruf, Ethnie und Lebensumständen. Jeder hat die Chance auf Erfolg verdient." Hubbard beschrieb den Ehrenamtlichen Geistlichen als „eine Person, die ihren Mitmenschen auf freiwilliger Basis hilft, indem sie dem Leben anderer wieder einen Sinn, Wahrheit und spirituelle Werte gibt". Ihr Motto: „Ein Ehrenamtlicher Geistlicher verschließt seine Augen nicht vor dem Leid, dem Übel und der Ungerechtigkeit des Daseins. Stattdessen ist er darin ausgebildet, diese Zustände in Ordnung zu bringen und anderen zu helfen, Erleichterung und persönliche Stärke zu erlangen." Ihr Wahlspruch lautet: „Egal wie die Umstände sind, man kann immer etwas tun." Der Hauptsitz der Bewegung der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen für Afrika ist Schloss Kyalami, das als Heimat für die Gemeinde und als Treffpunkt für alle dient, die das Ziel teilen, das Leben des Einzelnen zu verbessern und die Gemeinschaften in der Region, der Nation und ganz Afrika zu stärken. David Miscavige, das kirchliche Oberhaupt der Scientology Religion, weihte am Neujahrstag 2019 das Schloss Kyalami ein und bekräftigte damit die Vision von Hubbard, dass „aus dem südlichen Afrika die nächste große Zivilisation auf diesem Planeten hervorgehen wird". Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientology-fakten.de

