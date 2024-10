Startseite Messe-Magnet: DENIOS präsentiert Highlights auf der GGS Leipzig Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 12:14. Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit zeigt seine neuesten Innovationen: Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen ist in diesem Jahr wieder auf der Messe Gefahrgut // Gefahrstoff (GGS) in Leipzig zu sehen. Auf die Besucher warten spannende und interessante Tage, wenn die Messehallen vom 22. bis zum 24. Oktober 2024 geöffnet sind. Nach zwei Jahren Pause geht die GGS als europaweit einzige Fachmesse zur Gefahrgut- und Gefahrstofflogistik in die nächste Runde. Dort treffen sich die Branchenexperten, um sich über Produkte und aktuelle Themen auszutauschen. Abgerundet wird die Messe mit Praxisvorführungen, Vorträgen, Workshops und Tagungen. Besucher haben die Gelegenheit, die neuesten Produkt-Innovationen von DENIOS aus nächster Nähe zu erleben. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Systeme zur Gefahrstofflagerung, die höchste Sicherheitsstandards garantieren. Außerdem präsentiert das Unternehmen seine Produkte für das Lagern, Laden oder Transportieren von Lithium-Ionen-Batterien sowie Lösungen aus dem Bereich Gefahrstoffhandling, wie zum Beispiel Fassheber und Fasskarren. Ein besonderes Highlight auf der Messe wird der "DENIOS Gefahrstofftag: Messe Special" sein, der am 23. Oktober 2024 stattfindet. Diese exklusive Veranstaltung bietet allen Teilnehmenden kostenlos die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen und wertvolles Fachwissen zu sammeln.

In mehreren Vorträgen geht es um die Themen Gefahrstoffmanagement, Handling von Lithium-Batterien sowie Wissenswertes rund um den Bereich Zusammenlagerungsverbote.

Als Referenten werden Jens-Christian Voss, Christopher Ernst sowie Markus Boberg zu sehen sein - die Experten aus der hauseigenen DENIOS Academy. Hier geht´s zur kostenlosen Anmeldung vom "DENIOS Gefahrstofftag: Messe Special": www.denios.de/ggs DENIOS lädt herzlich alle Interessierten ein, sich über die neuesten Entwicklungen und Erfahrungen im Gefahrstoffmanagement zu informieren und vom Know-how der Fachleute zu profitieren. Die Messe Gefahrgut // Gefahrstoff (GGS) läuft vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf dem Messegelände Leipzig. Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen ist zu finden in Halle 2 (Stand C01 / E02). Wir schützen Mensch und Umwelt.

http://www.denios.de