Startseite Bestplatzierte Anbieter im connect Service-Test Mobilfunk-Discounter nutzen das Telekom-Netz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 08:29. Knappes Rennen: Platz 1 für Freenet, Platz 2 für High Mobile, Platz 3 für Congstar - alle drei im Netz der Deutschen Telekom. Gesamtergebnis: 23-mal "sehr gut" und zweimal "befriedigend". München, 1. Oktober 2024. Welche Leistung bieten Mobilfunk-Discounter? Dieser Frage sind die Medienmarke connect und ihr langjähriger Partner umlaut, global agierender Infrastruktur- und Benchmark-Spezialist, erneut nachgegangen. Dazu wurden die Angebote von 22 Mobile Virtual Network Operators (MVNOs), die auf die Netz-Infrastruktur von Telefonica, Telekom oder Vodafone setzen, in den folgenden Kategorien bewertet: Breitbandversorgung, aktive Download-Messungen, passive Download-Messungen, aktive Upload-Messungen, Latenzen, Stabilität und Sprache. Das Ergebnis: Freenet im Telekom-Netz erzielt Topleistungen in allen Kategorien und ist Testsieger mit 929 von 1.000 Punkten und der Note "sehr gut". Auf Platz zwei folgt High Mobile im Telekom-Netz mit 925 Punkten, gefolgt von Congstar mit 921 Punkten auf dem dritten Platz - ebenfalls im Telekom-Netz. Und auch die meisten anderen Anbieter überzeugen mit sehr guten Ergebnissen. Insgesamt gibt es 23-mal die Note "sehr gut" und zweimal "befriedigend". Der Erhebungszeitraum betrug 24 Wochen - 18.03.2024 bis 01.09.2024 -, in denen die Discount-Anbieter nach dem international anerkannten Crowdsourcing-Verfahren von umlaut getestet wurden. Im Test: Aldi Talk, Ay Yildiz, Blau, Congstar, die Marken von Drillisch, EWE, Fonic, Fraenk, Freenet, High Mobile, Ja! Mobil, Klarmobil, Lebara, Lidl Connect, Lycamobile, Nettokom, Netzclub, Ortel Mobile, Otelo, Penny Mobil, SIMon mobile und Tchibo Mobil. "Auch Mobilfunk-Discounter überzeugen mittlerweile mit hoher Leistung und Stabilität. Besonders herausragend sind Freenet im Telekom-Netz, High Mobile und Congstar, die in unserem Ranking die ersten drei Plätze belegen. Wir gratulieren zu diesen beeindruckenden Ergebnissen", sagt connect-Autor Hannes Rugheimer. Freenet im Telekom-Netz überzeugt in den Bereichen Breitbandversorgung, Downloads aktiv und Stabilität und sichert sich damit Platz 1. High Mobile folgt auf Platz 2, dank ausgezeichneter Netzversorgung, hoher Datenraten und niedriger Latenzen. Congstar erreicht Platz 3 mit starker Breitbandversorgung, herausragenden Datenraten und Latenzen. Die Mehrheit der anderen MVNOs erzielt ebenfalls die Note "sehr gut", Lebara und Lycamobile erhalten jeweils die Note "befriedigend". Beim Netztest-Crowdsourcing sammeln tausende populäre Apps während der Smartphonenutzung im Hintergrund Daten - unter anderem zu Mobilfunktechnologie der Verbindung, Datenraten von Downloads und vielem mehr -, vorausgesetzt, der Nutzer hat dieser anonymen Datenerhebung vorher zugestimmt. Weitere Informationen finden Sie auf www.connect.de/mobilfunkdiscounter (https://www.connect.de/mobilfunkdiscounter) TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört die WEKA Media Publishing GmbH zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen. Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de. Firmenkontakt

WEKA Media Publishing GmbH

Thomas Richter

Richard-Reitzer-Allee 2

85540 Haar bei München

+49 152 5522 9028

www.weka-media-publishing.de Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 40 113 10 10

https://www.cream-communication.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten