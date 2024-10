Startseite Old Oak GmbH expandiert in Hessen: Kauf und Übernahme des Restaurants Solte in Bad Sooden-Allendorf Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-01 07:46. Die Old Oak GmbH setzt ihren Expansionskurs in Hessen fort und freut sich, den Kauf und die Übernahme des Restaurants Solte in Bad Sooden-Allendorf bekannt zu geben. Old Oak GmbH expandiert in Hessen: Kauf und Übernahme des Restaurants Solte in Bad Sooden-Allendorf Unter dem neuen Namen "Old Oak" wird das Restaurant zukünftig für großartige kulinarische Momente sorgen. Die bekannte Führung durch Tobias Jursch garantiert, dass das Konzept erfolgreich fortgesetzt und um neue Highlights ergänzt wird. Das Old Oak Restaurant liegt in der Bahnhofstraße 2, D-37242 Bad Sooden-Allendorf, direkt am Bahnhof. Die ideale Lage bietet sowohl Einheimischen als auch Reisenden eine hervorragende Erreichbarkeit. Mit der Übernahme durch die Old Oak GmbH wird das Restaurant um innovative Burger-Kreationen und eine neue, spannende Speisekarte aus der Old Oak Küche erweitert. "Wir sind begeistert, das Restaurant unter neuem Namen und bekannter Führung weiterzuführen und an diesem Standort unser kulinarisches Angebot zu erweitern", erklärt Tobias Jursch von der Old Oak GmbH. "Mit der Übernahme setzen wir unsere kulinarischen Visionen und unseren hohen Qualitätsanspruch nun an einem weiteren Ort um." Die Old Oak GmbH ist bekannt für ihre Burger-Restaurants und Food-Trucks in Hessen, die frisch zubereitete Burger aus regionalen Zutaten anbieten. Mit dem neuen "Old Oak" in Bad Sooden-Allendorf bleibt das Unternehmen seinem Fokus auf erstklassige Gastronomie, Qualität und Geschmack treu. Old Oak Restaurant

Am Bahnhof 2

D-37242 Bad Sooden-Allendorf Weitere Informationen: www.old-oak-gastronomie.de Old Oak GmbH - Burgergenuss in Perfektion Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten. Der Schwerpunkt liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, die kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombinieren. Die saftigen Burger-Kreationen werden aus fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet - jeder Biss ist ein Highlight. "Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren. Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen - in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte." Weitere Informationen: www.eskinivvach-eschwege.de

