Kenia Safari Reisen: Strandurlaub und Safaris in Kenia perfekt in Einklang gebracht

Kaum etwas bringt den Menschen die Schönheit der Natur so nahe wie das Reisen. Naturattraktionen wie Kenia haben sich als Sehnsuchtsorte für Fernreisen etabliert. Kenia punktet mit beeindruckenden Landschaften, einer fantastischen Tierwelt und einer Küstenlandschaft mit mehrfach ausgezeichneten Stränden. Safaris in Kenia bieten Reisenden die Möglichkeit, in die faszinierende Wildnis einzutauchen und die majestätischen "Big Five" - Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner - hautnah zu erleben. Und an den idyllischen Stränden Kenias lässt man das Abenteuer entspannt ausklingen. Ein Urlaub, der Safarierlebnisse und Strandaufenthalte miteinander verbindet, unterscheidet sich von gewöhnlichen Reisen durch die perfekte Balance zwischen Erholung und Abenteuer. Das Spezialreiseportal kenia-safari-reisen.de hat Strandurlaub in Kenia und Safaritouren ideal aufeinander abgestimmt und perfekte Kombireisen in Kenia zusammengestellt.

Kombinierte Kenia Safari Reisen sollten in einem wunderbaren Hotel beginnen

Das 4-Sterne-Plus Hotel „Baobab Beach Resort“ liegt am wunderschönen Diani Beach, einem der mehrfach ausgezeichneten Strände an der Südküste Kenias. Die Hotelanlage erstreckt sich entlang eines breiten weißen Sandstrandes und ist von einem üppigen Garten mit riesigen Affenbrotbäumen umgeben. Diese imposanten namensgebenden Baobab-Bäume spenden Schatten und sorgen auch in den heißesten Stunden des Tages für eine angenehm kühle Atmosphäre. Die gepflegte Gartenanlage erstreckt sich bis zum Strand und überall finden sich kleine, versteckte Plätze zum Entspannen. In der großzügigen Anlage erwarten die Kenia-Reisenden luxuriöse Annehmlichkeiten und erstklassiger Service. Die Gäste haben die Wahl zwischen mehreren Pools und Restaurants, die sowohl kulinarische Vielfalt als auch beeindruckende Ausblicke auf den Indischen Ozean bieten. Die Zimmer des Baobab Beach Resorts bieten für jeden Geschmack das passende Ambiente: Gartenblick ins Grüne, Meerblick oder Deluxe-Ausstattung - alles ist möglich. Für sportlich aktive Kenia-Reisende bietet das Hotel zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Sportarten wie Tennis auf drei Flutlicht-Tennisplätzen, Volleyball, Tischtennis, Bogenschießen, Badminton, Basketball, Boccia und Aerobic können ausgeübt werden. Zusätzlich können gegen Gebühr verschiedene Freizeitangebote genutzt werden, darunter eine Tauchschule (SSI), Windsurfen, ein Fitnessraum sowie Anwendungen im Wellnessbereich. Auch Golfspieler kommen nicht zu kurz: In der etwa 6 Kilometer entfernten Leisure Lodge gibt es einen Golfplatz sowie Golfkurse, die gebucht werden können.

Ultimative Kenia Safari: Reisen mit Out of Africa Atmosphäre

Neben dem Strandvergnügen wartet auf Abenteurer eine spannende Safari: Die 7-tägige Out of Africa Safari Rundreise führt durch einige der beeindruckendsten Nationalparks Kenias, von den weiten Savannen des Tsavo Ost und Tsavo West bis zum Amboseli am Fuße des Kilimanjaro. Kenia Safari-Reisende durchqueren die weiten Landschaften und erleben hautnah die majestätische Tierwelt, darunter die „Big Five“. Die Fahrt durch die abwechslungsreichen Nationalparks vermittelt einen intensiven Eindruck von der Vielfalt der kenianischen Flora und Fauna. Diese Kenia Safarireise bietet den Safarigästen nicht nur unvergessliche Tierbeobachtungen, sondern auch die Möglichkeit, die verschiedenen Ökosysteme und Lebensräume der Region kennen zu lernen. In der Region Tsavo Ost beginnt das Abenteuer mit einer Pirschfahrt zu den berühmten roten Elefanten. Übernachtet wird in der Ashnil Aruba Lodge, die sich durch ihre Nähe zu den Wasserlöchern auszeichnet, an denen viele Tiere beobachtet werden können. Im Tsavo West Nationalpark, der für seine malerischen Landschaften und versteckten Tiere bekannt ist, erleben Kenia Safari Reisende das Rhino Reservat und die beeindruckenden Mzima Springs. Im Severin Safari Camp, umgeben von Schirmakazien, lassen sich Wildtiere und in der Ferne der Kilimanjaro beobachten. Amboseli, bekannt für seine riesigen Elefantenherden, bietet die Möglichkeit, auf einer Pirschfahrt zahlreiche Säugetierarten zu beobachten. Die Kenia-Safari-Reisenden übernachten in der Ol Tukai Lodge mit spektakulärem Blick auf den Kilimanjaro. Am Lake Naivasha, der durch seine vielfältige Vogelwelt und majestätische Landschaft beeindruckt, verbringen die Kenia-Safari-Reisenden eine Nacht im Enashipai Resort, das ideale Bedingungen für Vogelbeobachtung und Entspannung bietet. Die Kenia-Safari endet in der berühmten Masai Mara, wo die Kenia Safari Reisenden zwei Nächte im Zebra Plains Mara Camp verbringen. Die Masai Mara ist bekannt für ihre hohe Raubtierdichte und die spektakuläre jährliche Migration von Gnus und Zebras. Das Camp ist ideal gelegen, um Wildtiere zu beobachten und die Schönheit der offenen Savanne zu genießen. Eine Kenia Safari Reise, die Strandurlaub und Safari in Kenia verbindet, ist somit ein unvergleichliches Erlebnis aus Abenteuer und Entspannung, wie es nur wenige Orte auf der Welt ermöglichen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten plant und organisiert Safari-Tours Safarireisen nach Kenia. Ein erfahrenes Team aus langjährigen Mitarbeitern, die selbst bereits mehrfach in Kenia unterwegs waren, garantiert einen reibungslosen Ablauf der Reisen. Diese Experten für Kenia verfügen über fundierte Kenntnisse der Lodges in den Nationalparks sowie der Hotels des Landes. Mit ihrer umfassenden Erfahrung und Expertise in der Reisebranche sind sie in der Lage, die individuellen Wünsche der Gäste zu erfüllen und sie professionell zu beraten.

