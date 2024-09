Startseite Entsorgen Sie Elektroschrott in Düsseldorf mit ProCoReX! Sicher, umweltfreundlich und mit Baumpflanzung! Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-09-28 17:08. Entsorgen Sie Ihren Elektroschrott in Düsseldorf ganz einfach mit ProCoReX! Schnell, sicher und umweltfreundlich. Für jede Entsorgung pflanzen wir einen Baum. Gemeinsam für eine bessere Zukunft! Entdecken Sie die ProCoReX GmbH - Ihren dynamischen und aufregenden Partner für die Elektroschrottentsorgung in Düsseldorf ! Wir verwandeln die umweltfreundliche Entsorgung Ihrer alten und nicht mehr benötigten Geräte in ein spannendes Erlebnis. Ob Sie nun veraltete Computersysteme, defekte Monitore oder alte Smartphones haben - wir garantieren Ihnen eine sichere und unkomplizierte Entsorgung. So schaffen Sie nicht nur Platz für die neuesten Technologien, sondern tun auch aktiv etwas für unsere Umwelt.



Ein besonders attraktives Highlight unseres umfangreichen Serviceangebots ist die zertifizierte Vernichtung von Datenträgern, die gemäß der DIN Norm 66399 erfolgt. Auf diese Weise schützen Sie nicht nur Ihre sensiblen Informationen und Daten vor unerwünschtem Zugriff, sondern leisten auch einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz - und das ganz ohne zusätzliche Kosten!



Doch unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft beginnt nicht erst hier. Für jede durchgeführte Entsorgung pflanzen wir in Kooperation mit lokalen Initiativen einen Baum und unterstützen gleichzeitig verschiedene soziale sowie ökologische Projekte in unserer Umgebung. Damit tragen wir aktiv zur Erhaltung der Natur und zur Verbesserung der Lebensqualität in Düsseldorf bei.



Unser engagiertes Team von Experten steht Ihnen in Düsseldorf jederzeit zur Verfügung, um individuelle Lösungen für Ihre Elektroschrottentsorgung zu entwickeln. Kundenzufriedenheit und Transparenz sind für uns von größter Bedeutung. Somit können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre alten Geräte stets verantwortungsbewusst behandelt werden und Ihr Beitrag zur Umwelt positiv ist.



Wählen Sie die ProCoReX GmbH für eine zukunftsorientierte Elektroschrottentsorgung in Düsseldorf und werden Sie Teil einer Bewegung, die sich aktiv für den Schutz unserer Umwelt einsetzt. Tragen Sie dazu bei, unsere schöne Stadt lebenswerter zu gestalten.



Kontaktieren Sie uns noch heute! Lassen Sie uns gemeinsam inspirierende Schritte für ein nachhaltigeres und umweltfreundlicheres Düsseldorf unternehmen! Ihr Beitrag zählt! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ProCoReX GmbH

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland fon ..: 023139759721

web ..: https://www.edv-entsorgung.com

