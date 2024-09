Startseite Skyhigh Security auf der it-sa 2024 (Nürnberg, 22.-24. Oktober 2024): Die Fokusthemen des diesjährigen Messeauftritts Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-09-27 11:28. Security-Anbieter präsentiert in Halle 6 an Stand 6-303 innovative Lösungsansätze für Cloud, DLP und hybrides Arbeiten Paderborn, 26. September 2024 - Skyhigh Security, einer der führenden Anbieter datenzentrierter Cloud-Security-Lösungen, ist auch 2024 mit einem eigenen Stand (Halle 6, Stand 6-303) auf der it-sa vertreten. Die SSE-Experten präsentieren in Nürnberg unter anderem hybride, KI-gestützte Plattformen für durchgängigen Datenschutz und lückenlose Compliance in der Cloud sowie innovative Branchenlösungen für den Fintech- und den Public-Sektor. "So digitalaffin unsere Branche auch ist - die it-sa schafft es jedes Mal aufs Neue, dass sich an die 20.000 Security-Experten aus aller Welt auf den Weg nach Nürnberg machen, um sich persönlich vor Ort auszutauschen", erklärt Thomas Wethmar, Regional Director DACH bei Skyhigh Security. "Für uns ist das Event damit der perfekte Schluss- und Höhepunkt im Eventjahr, und eine überaus wertvolle Plattform, um im persönlichen Kontakt mit den Kunden die Weichen für ein erfolgreiches Jahresendgeschäft und einen schwungvollen Start ins neue Jahr zu stellen." Die Schwerpunktthemen am Messestand von Skyhigh Security sind: 1. Security für hybride Umgebungen: Dass Hybrid das neue Normal ist, ist keine neue Erkenntnis - für Security-Verantwortliche aber nach wie vor das wichtigste Mantra: Kein Unternehmen kann für sich in Anspruch nehmen, sein gesamter Datenbestand befinde sich On-Premises, und keines kann behaupten, alle Daten seien in der Cloud. Kritische Informationen verteilen sich faktisch auf eine Vielzahl hybrider Systeme, und das muss die Security-Strategie berücksichtigen. Skyhigh präsentiert auf der it-sa ganzheitliche Cybersecurity-Plattformen, die sowohl On-Prem- als auch Cloud-Systeme abdecken, und aufsetzend auf die Leistung der Cloud neben gespeicherten Daten auch die Daten schützen, die verarbeitet oder übertragen werden. 2. KI-basierter Schutz - und KI-basierte Risiken: Schon auf der it-sa 2023 prägte das Thema Künstliche Intelligenz die Diskussionen wie kein zweites. Inzwischen ist die neue Technologie allgegenwärtig - und wird sowohl von den Security-Anbietern als mächtiges Tool im Kampf gegen die Cyberkriminalität verwendet als auch als gefährliche neue Waffe im Arsenal der Cyberkriminellen genutzt. Als einer der Innovationsführer im Markt unterhält Skyhigh Security in Deutschland einen großen Entwicklungsstandort in Paderborn - und wird auf der it-sa unter anderem die neueste Version von Skyhigh AI vorstellen, einer modernen Suite KI-gestützter Funktionalitäten, mit denen Unternehmen vom Potenzial innovativer KI-Dienste profitieren können und ihre Security Posture durch intelligente Automatisierung, KI und maschinelles Lernen (ML) nachhaltig optimieren. 3. NIS2 und die Umsetzung: In der Vorwoche der it-sa soll am 17. Oktober 2024 die Neufassung der "Network and Information Security"-Richtlinie der EU in deutsches Recht umgesetzt werden. Die neue Norm betrifft deutlich mehr Unternehmen, definiert deutlich strengere Vorgaben und sieht deutlich höhere Bußgelder vor. Das Team von Skyhigh Security steht den it-sa-Besuchern für alle Fragen zur neuen Richtlinie zur Verfügung und präsentiert am Stand leistungsfähige Cloud- und SSE-Security-Lösungen, die Unternehmen bei der NIS2-konformen Absicherung ihrer Daten und Systeme unterstützen. 4. Branchenlösungen für Data Leak Prevention: Das Thema Datenschutz beschäftigt in Deutschland tätige Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand seit vielen Jahren, gewinnt aktuell aber im Zuge der rasant voranschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden Migration in die Cloud aber immer mehr an Bedeutung. Gerade im kritischen Finanzwesen und im öffentlichen Sektor beklagen die Security-Verantwortlichen dabei die fehlende Transparenz und Visibilität in den offenen und dezentralen Architekturen von heute, und suchen nach intelligenten Lösungen, um sensible Kunden-, Mitarbeiter- und Anwendungsdaten On-Premises und in der Cloud zu schützen. Skyhigh Security zeigt auf der it-sa, wie die Security-Teams das Potenzial der Cloud nutzen können, um Daten genau dort zu schützen, wo sie sich befinden. 5. Maßgeschneiderte Unterstützung für Channelpartner und MSPs: Skyhigh Security setzt bei der Vermarktung des Portfolios auf ein dichtes Netzwerk von Channelpartnern. Das vielfach ausgezeichnete Partnerprogramm garantiert qualifizierten Fachhandelspartnern dabei eine Vielzahl attraktiver Benefits und wurde 2023 zusätzlich um eine breite Palette von Mehrwertdiensten für MSPs erweitert. Auf der it-sa können sich bestehende und neue Partner wahlweise bei Skyhigh Security oder bei den Distributionspartnern ADN und Infinigate über das Programm informieren und zusammen mit den anwesenden Channel-Experten die Weichen für die weitere Zusammenarbeit stellen. Die Experten von Skyhigh Security stehen it-sa-Besuchern an Stand 6-303 für alle Fragen zur Verfügung. Über Skyhigh Security

Über Skyhigh Security

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen. Mehr dazu unter www.skyhighsecurity.com.

