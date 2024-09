Startseite Varonis verbessert Salesforce-Security Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 15:36. Mehr Sicherheit durch neue automatisierte Remediation-Funktionen Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), der Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, stellt auf der Dreamforce 2024 neue Funktionen zur automatischen Erkennung und Reduzierung von Salesforce-Datenrisiken vor. Diese erweitern die leistungsstarken Automatisierungsfunktionen, mit denen die Datensicherheit im gesamten Datenbestand jederzeit gewährleistet ist. Im Gegensatz zu anderen Tools, die Probleme nur aufdecken, zeigt Varonis, wo sensitive Daten gefährdet sind und reduziert automatisiert Risiken - auch in großen Umgebungen. Varonis ermöglicht seinen Kunden, ihre Salesforce-Datensicherheitslage in Echtzeit zu erkennen und stellt sicher, dass nur die richtigen Personen auf sensitive Daten zugreifen können. Die Software identifiziert Fehlkonfigurationen, übermäßige Berechtigungen und verdächtige Aktivitäten, die ein Risiko für die Daten darstellen. Mit Varonis können Sicherheitsverantwortliche und Salesforce-Administratoren: - Benutzer daran hindern, sensitive Daten zu entwenden. Salesforce-Umgebungen enthalten Unmengen an vertraulichen Daten. Varonis verhindert, dass Berichte von unberechtigten Nutzern exfiltriert werden. - API-Verbindungen von Drittanbietern kontrollieren. APIs gewähren Zugriff auf sensitive Daten in Salesforce. Varonis verhindert, dass unbefugte Benutzer Drittanbietern über API-Integrationen Zugriff auf Salesforce gewähren. - Sicherstellen, dass Benutzer nur das sehen, was sie sehen sollen. Varonis verhindert, dass Benutzer auf sensitive Daten zugreifen können, die sie nicht für ihre Arbeit benötigen - Nie ablaufende Passwörter finden und eliminieren. Diese stellen ein großes Risiko für Unternehmen dar und können gegen Compliance-Vorgaben verstoßen. Varonis zeigt, welche Nutzer solche Passwörter verwenden, sodass Sicherheitsverantwortliche entsprechende Maßnahmen ergreifen können. "Mitarbeitende mit zu weit gefassten Zugriffsrechten, geteilte Freigabelinks und bedenkliche Konfigurationen gefährden sensitive Salesforce-Daten", erklärt Volker Sommer, Regional Sales Director DACH von Varonis. "Nur durch eine tiefe Transparenz und Automatisierung lassen sich diese Risiken identifizieren und effektiv reduzieren. Mit Varonis können Unternehmen so ihre Salesforce-Umgebungen nachhaltig schützen." Varonis ist ein Navigator Level Sponsor auf der Dreamforce 2024. Varonis präsentiert am Stand 1320, wie Sicherheitsverantwortliche Sicherheitsprobleme lösen, ihren Explosionsradius verringern und ihre SaaS-Sicherheitslage in Salesforce verbessern können. Treffen Sie Varonis auf der it-sa 2024 vom 22. bis 24. Oktober in Nürnberg: Gerne stehen Ihnen die Experten von Varonis auf ihrem Stand (7A-319) für individuelle Presseinterviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Vereinbaren Sie hierfür bereits vorab einen Termin unter varonis@weissenbach-pr.de oder 089/ 5455 8202. Weitere Ressourcen Zusätzliche Informationen über das Lösungsportfolio von Varonis finden Sie unter www.varonis.de.

Zudem laden wir Sie ein, unseren Blog zu lesen und sich an den Diskussionen auf Facebook, X (vormals Twitter), LinkedIn und YouTube zu beteiligen. Varonis stellt den Schutz der Daten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie und verfolgt so einen anderen Ansatz als traditionelle IT-Sicherheits-Anbieter. Die Cloud-native Datensicherheitsplattform entdeckt und klassifiziert kontinuierlich kritische Daten, behebt Schwachstellen und erkennt fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Automatisierung. Tausende Unternehmen weltweit vertrauen beim Schutz ihrer Daten auf Varonis, ganz egal, wo diese gespeichert sind: lokal, in SaaS-, IaaS- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen. Mit Varonis können Kunden eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen automatisieren, wie Data Security Posture Management (DSPM), Datenklassifizierung, Data Access Governance (DAG), Data Detection and Response (DDR), Data Loss Prevention (DLP) oder Insider Risk Management. Weitere Informationen unter www.varonis.com/de. Firmenkontakt

