Startseite Rückschau auf den 16. Controlware Security Day 2024 in Hanau: Erfolgreiche Fachkonferenz mit über 400 Teilnehmern Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 13:09. Dietzenbach, 25. September 2024 - Am 19. und 20. September 2024 begrüßte Controlware über 400 IT-Verantwortliche und Security-Experten zum 16. Controlware Security Day im Congress Park Hanau. Die Besucher erhielten einen umfassenden Überblick über aktuelle und neue Lösungsansätze in der Cybersecurity und warfen mit inspirierenden Keynote-Speakern einen Blick in die Zukunft. "Um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und im globalen Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen, müssen Unternehmen und Behörden ihre Investitionen eher verstärken als zurückfahren - auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig sind. Dies gilt angesichts der verschärfen Bedrohungslage auch für die IT-Security, die sich nicht mehr auf die Abwehr beschränken kann, sondern Detektion, Mitigation und vor allem auch Recovery umfassen muss, um eine robuste Cyber-Resilienz zu erreichen", erklärt Bernd Schwefing, CEO von Controlware. "Dies hat sich auch in den Vorträgen und Diskussionen im Rahmen unseres diesjährigen Controlware Security Day gezeigt. Die Referenten schlugen gekonnt die Brücke zwischen Best Practices für den Alltag und Ausblicken auf die in naher Zukunft realisierbaren technischen Entwicklungen der Security. Das kam bei den Besuchern sehr gut an." Breites Angebot an Fachvorträgen

Um den Besuchern die Orientierung zu erleichtern, war das breite Vortragsprogramm mit über 40 Präsentationen auch in diesem Jahr in fünf Themen-Tracks untergliedert. Die Teilnehmer hatten so die Möglichkeit, ihr Tagesprogramm individuell zusammenzustellen und sich dabei wahlweise auf ein einziges Schwerpunktthema zu konzentrieren oder zwischen verschiedenen Tracks zu wechseln. Zwischen den Vorträgen hatten die Gäste überdies Gelegenheit, sich in einer umfangreichen Partnerausstellung bei über 20 Hersteller- und Technologiepartnern über die wichtigsten Innovationen zu informieren oder sich über eigene Projekte auszutauschen. Anregende Keynotes

Zu den Highlights des Controlware Security Day gehörten auch diesmal hochkarätig besetzte Keynotes: Linus Neumann (ehrenamtlicher Sprecher des Chaos Computer Clubs), Christoph Schmidt (Lead Architect Information Security bei Controlware), Nicola Winter (Kampfflugzeugpilotin und Luft- und Raumfahrt-Ingenieurin), Tobias Schrödel (IT-Security-Experte und Autor) und Nils Rogmann (Team Lead Competence Center Security bei Controlware) fesselten das Publikum mit spannenden Vorträgen und zeigten den Zuhörern neue Perspektiven der Informationssicherheit auf. "Es freut uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr mehr als 400 Besucher in Hanau begrüßen durften", erklärt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. "Der Controlware Security Day hat auch bei der sechzehnten Auflage wieder neue Maßstäbe bei der Themenvielfalt und der Informationsdichte gesetzt. Das erste Feedback der Gäste war sehr positiv - und unsere Besucher konnten viele wertvolle Impulse, Anregungen und Einblicke mitnehmen." Rückblick auf den Roundtable für Pressevertreter

Wie in den Vorjahren fand am Vorabend des Security Day auch 2024 ein Roundtable für Pressevertreter statt. Unter dem Motto "Digitale Transformation im Zeitalter von KI" beleuchtete Controlware Geschäftsführer Bernd Schwefing zusammen mit Vertretern der Security-Partner Check Point, Cisco, Fortinet, Infoblox, Palo Alto Networks und Tenable die wichtigsten Cybersecurity-Trends von heute und morgen: Die Experten widmeten sich zunächst den Einsatzmöglichkeiten von KI-Technologie und erörterten das Thema erst aus Herstellersicht - in Bezug auf die Produkt- und Serviceoptimierung mit KI - und dann im Hinblick auf KI-basierte Angriffe und Bedrohungen. Anschließend diskutierte die Runde über den Stand der Digitalen Transformation und unter anderem über die Rolle sicherer, SASE-basierter Cloud-Architekturen. Im Schlussdrittel rückten dann die Chancen und Herausforderungen, die mit dem Einsatz von Quantencomputern einhergehen, in den Mittelpunkt. Im abschließenden Fazit zeigte sich Prof. Dr. Christoph Skornia, Vizepräsident für Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie CIO der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, der den Roundtable moderierte, vom Verlauf der Debatte sehr angetan: "Der Siegeszug der Cloud hat die digitalen Ökosysteme verändert - und mit KI und Quanteninformatik zeichnet sich bereits die nächste Generation potenziell disruptiver Technologien ab, die die Weiterentwicklung bestehender Sicherheitsarchitekturen wie SASE erfordert. Es war spannend, im Rahmen des Controlware Presse-Roundtable herauszuarbeiten, wie unterschiedlich Journalisten, IT-Dienstleister und Hersteller diese Innovationen bewerten. Die Diskussion war auch in diesem Jahr wieder äußerst konstruktiv und hat allen Teilnehmern hochinteressante Einblicke und Denkanstöße geliefert." Über Controlware GmbH

