Startseite Wechsel in der europäischen Führungsetage bei AOC / MMD Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 12:04. Amsterdam, 26. September 2024 - Staffelstab übergeben: Stefan Sommer, bislang Director Marketing & Business Management EU bei TPV Technology Limited, einem der weltweit führenden Monitorhersteller, übernahm am 1. September 2024 von Thomas Schade die Leitung der europäischen Monitor Business Unit mit den Marken AOC und MMD, Markenlizenzpartner für Philips Monitore. Stefan Sommer steigt damit zum neuen Vice President Europe im Unternehmen auf. Thomas Schade wird in der Übergangszeit bis Ende des Jahres weiter in der Organisation tätig sein, um die Übergabe zu koordinieren. Thomas Schade war seit 2009 in seiner Zeit als Vice President Europe bei MMD B.V. und AOC B.V. maßgeblich an der Etablierung und dem Ausbau der Präsenz der beiden Marken AOC und Philips Monitore in Europa beteiligt. Unter seiner Führung verzeichneten sie ein beträchtliches Marktwachstum, erreichten eine hohe Markenbekanntheit und übernahmen so eine führende Position in Europa. Stefan Sommer - seit 2006 bei AOC und seit 2011 bei MMD tätig - bringt umfassende Erfahrungen sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Displayindustrie in seine neue Rolle ein. Thomas Schade mit Blick auf den Wechsel: "Es war mir eine Ehre, zum Wachstum von AOC und MMD in den letzten anderthalb Jahrzehnten beigetragen zu haben. Ich bin zuversichtlich, dass das Team unter Stefans Führung weiterhin großartige Ergebnisse erzielen wird." Stefan Sommer bedankte sich mit den Worten: "Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Thomas für seine herausragende Führungsleistung und den enormen Erfolg, den er uns in Europa beschert hat, unseren tiefsten Dank aussprechen. Sein Engagement war für uns von unschätzbarem Wert." Er fügte hinzu: "In meiner neuen Rolle als VP Europe möchte ich unseren Wachstumskurs in diesem schwierigen Markt gemeinsam mit unseren Partnern, mit denen wir schon lange Zeit zusammenarbeiten, fortsetzen. Wir haben die Grenzen der Displaytechnologie immer weiter verschoben. In dieser neuen Funktion freue ich mich darauf, die Entwicklung leistungsstarker Innovationen voranzutreiben und mit unserem hochmotivierten Team unsere Tradition als Branchenführer fortzusetzen." Mit dem Wechsel in der Führung wird die strategische Vision von AOC und MMD fortgesetzt und ausgebaut. Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen. Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://eu.aoc.com/de/) von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook (https://www.facebook.com/agonbyaocde), Twitter (https://twitter.com/AGONbyAOC) oder Instagram (https://www.instagram.com/agonbyaocde/). Wenn Sie die Links zur AOC Website in dieser E-Mail anklicken, können Ihre Daten - wie IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs - von AOC verarbeitet werden, die den eigenen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

