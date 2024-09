Startseite Old Oak GmbH auf Expansionskurs: Neue Standorte für Old Oak Burger-Restaurants in Hessen gesucht Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 09:13. Die Old Oak GmbH setzt ihren Expansionskurs fort und sucht nach neuen Standorten für ihre beliebten Old Oak Burger-Restaurants in Hessen. Im Fokus stehen insbesondere Kassel, Eschwege und Hann. Münden. Old Oak GmbH auf Expansionskurs: Neue Standorte für Old Oak Burger-Restaurants in Hessen gesucht Die Old Oak GmbH (www.old-oak-gastronomie.de), bekannt für ihre Burger-Restaurants und erfolgreichen Food-Trucks, setzt ihren Expansionskurs fort und sucht ab sofort nach neuen Standorten in Hessen für ihre Old Oak Burger-Restaurants. Besonders im Fokus stehen Städte im Raum Kassel, Eschwege und Hann. Münden. Das Unternehmen bevorzugt Eck- und gut sichtbare Lauflagen, Gebäude mit einer hohen und großflächigen Glasfront in moderner Architektur oder in repräsentativen Altbauten. Die neuen Standorte sollen mindestens 100 m² umfassen und idealerweise Platz für eine Terrasse mit Außenbestuhlung bieten. Zudem werden weitere Aufstellplätze an geeigneten Standorten für die Old Oak Burger Food-Trucks im Raum Kassel, Eschwege und Hann. Münden gesucht. Geeignete Standorte können gut frequentierte Plätze in oder an Gewerbeimmobilien, Veranstaltungen oder Märkte sein. "Wir möchten unsere Präsenz in Hessen weiter ausbauen und sind auf der Suche nach attraktiven Standorten, die unseren hohen Ansprüchen an Lage und Ambiente gerecht werden. Unser Ziel ist es, sowohl mit unseren Burger-Restaurants als auch mit unseren Old Oak Burger Food-Trucks mehr Menschen von unseren frischen und regionalen Burger-Kreationen zu begeistern", erklärt Tobias Jursch von der Old Oak GmbH. Interessierte Standortanbieter können sich mit ihren Angeboten direkt an das Unternehmen wenden. Kontakt für Standortangebote: Old Oak GmbH | Tobias Jursch

E-Mail: expansion@old-oak-gastronomie.de Über die Old Oak GmbH und ihre Old Oak Burger Die Old Oak GmbH betreibt erfolgreiche Burger-Restaurants sowie Food-Trucks, die für ihre frisch zubereiteten Burger mit hochwertigen, regionalen Zutaten bekannt sind. Das Unternehmen steht für Qualität, Kreativität und den besonderen Geschmack, der in ganz Hessen bereits zahlreiche Fans gefunden hat. Weitere Informationen: www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de REBA IMMOBILIEN AG: Gesellschafter der Old Oak GmbH Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), ein etabliertes Unternehmen in der Immobilienbranche, ist Gesellschafter der Old Oak GmbH. Diese Partnerschaft markiert den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG in die Gastronomie und unterstreicht ihre Strategie, innovative Konzepte zu fördern. Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler. Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung. Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

https://www.reba-immobilien.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

https://www.pr4you.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten