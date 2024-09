sevencollection: Pole-Position für die besten Strände der Algarve

Salema/Frankfurt, 26. September 2024 - Sie sind weltbekannt und sommerlicher Sehnsuchtsort von Menschen auf der ganzen Welt: Die Strände der Algarve zählen zu den schönsten in Europa. Sonnenverwöhnt und oft von steilen Klippen vor Wind geschützt, fließt der weiße Sand ins Blau des Atlantiks. Wassersportler, Sonnenanbeter und Algarveliebhaber - sie alle haben ihren "Praia". Welcher aber ist nun wirklich der schönste Strand an der Algarve? Das lässt sich am allerbesten von den charmanten Ferienhäusern und -apartments von sevencollection aus herausfinden.

Sie kennen die Geheimtipps - und erklären ihren Gästen den Weg dorthin: Im malerischen Örtchen Carvoeiro und im traditionsreichen Salema wissen die Gastgeber von sevencollection, welche Strände im äußersten Südwesten des europäischen Kontinents zu einem unvergesslichen Erlebnis werden und wo die sonnenverwöhnten Tage der Algarve zwischen Strand, Meer und weitem Horizont am besten zu genießen sind.

Zwischen Salema und Burgau erreicht man über eine herrliche Küstenstraße den Praia das Cabanas Velhas. Sonnenliegen und ein kleines Lokal machen diesen ruhigen Strand besonders gemütlich und außerhalb der Hochsaison ist hier stets ein freies Plätzchen zu finden. Der Strand liegt in einer Bucht, umgeben von den an dieser Stelle nicht allzu hohen Felsen. Wie an den meisten Stränden an der Südküste der Algarve ist das Meer hier in der Regel recht ruhig.

Etwas weiter Richtung Burgau liegt der Praia dos Rebolos direkt an der Ruta Vicentina. Ein echter Geheimtipp für Surfer. Der Strand besteht aus einer langen, schmalen Sandzunge, die bei Flut überschwemmt wird. Der Zugang erfolgt über das Meer oder einen recht steilen Abstieg von der Klippe. Wanderer haben von oben eine tolle Aussicht auf die Bucht.

Der Praia do Burgau ist ein Sandstrand im gleichnamigen Fischerdorf im Westen der Algarve zwischen Sagres und Lagos. Die steilen Klippen sorgen für ein traumhaftes Ambiente. Der Praia do Burgau ist ein ruhiger, windgeschützter Strand für Familien, der an manchen Abenden Livemusik in einer Strandbar bietet und zum Bummeln einlädt.

Wer es etwas wilder mag, fährt Richtung Westküste und erreicht dort von Vila do Bispo kommend zwei wunderschöne Strände, die auch sehr gut für Surfer geeignet sind.

Nicht weit vom südwestlichsten Punkt Europas entfernt liegt der der Praia do Castelejo. Ein kurvenreicher Weg führt durch eine imposante Hügelwelt zu dieser Badestelle. Der weite Sandstrand wird von schroffen Felsen umrahmt. Sonnenschirme, ein Imbissstand mit kleinen Snacks und ein Restaurant mit lokalen Gerichten machen hier den Urlaubstag an der Algarve perfekt. Praia do Castelejo gehört zu den besonders beliebten Surfspots an der Algarve. Beste Bedingungen finden versierte Surfer hier im September und Oktober. Die ortsansässige Surfschule bietet Kurse an und verleiht Equipment.

Der Praia da Cordoama in der Nähe von Vila do Bispo ist ein kilometerlanger, wunderschöner Sandstrand im Westen der Algarve. Die hohen Wellen locken das ganze Jahr viele Surfer an. Vom Miradouro do Cordoama aus eröffnet sich ein grandioser Blick auf den Atlantik.

Lange Sandstrände und kleine, versteckte Buchten. Die Algarve hält für jedes Entdeckerherz einen ganz besonderen Lieblingsplatz bereit. Umso schöner, wenn die Ferienhäuser und -apartments von sevencollection als Ausgangsort dieser Entdeckungen vom ersten Moment an ein wohliges Gefühl von Heimat vermitteln. Mit ihrer liebevollen, von moderner Leichtigkeit und natürlichen, mediterranen Materialien geprägten Ausstattung und ihren Balkonen und Dachterrassen lassen sie ihre Gäste wirklich ankommen. Bei sich, in der bezaubernden Atmosphäre der Algarve und im authentischen Lebensgefühl Portugals. Und der eigene Lieblings-Praia? Der findet sich bestimmt.

Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de und über contact@sevencollection.de

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und

-apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels.

Im beliebten Urlaubsort Carvoeiro liegen die Häuser am Hang und bieten somit einen schönen Blick auf das Meer und den Ort. Alle Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum Carvoeiros, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten.

www.sevencollection.de

Bildmaterial stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung. Bildhinweis: sevencollection.

Ansprechpartner für Presseanfragen, Rechercheaufenthalte etc.:

KLEBER GROUP - Büro München

Annette Hill | Silke Warnke-Rehm

Tel: +49 (0) 89 - 28 70 230 - 0,

Mobil +49 (0)172 61 71 709

silke.warnke-rehm@klebergroup.com, annette.hill@klebergroup.com

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und -apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels. Im beliebten Urlaubsort Carvoeiro liegen die Häuser am Hang und bieten somit einen schönen Blick auf das Meer und den Ort. Alle Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum Carvoeiros, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten.

www.sevencollection.de

Kontakt

KLEBER GROUP

Annette Hill

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0172 61 71 709

http://www.klebergroup.com