Startseite KI beschleunigt Produktionsplanung: Mit GANTTPLAN von DUALIS Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-26 09:06. GANTTPLAN Analytics für präzise Analysen und schnelle Entscheidungen Dresden, 26. September 2024 - Die Datenmengen in den Produktionsprozessen der Industrie steigen kontinuierlich an. Der Wert der Daten lässt sich jedoch nur ausschöpfen, wenn sie erhoben, gespeichert und sinnvoll eingesetzt werden. GANTTPLAN Analytics von DUALIS GmbH IT Solution (www.dualis-it.de) ermöglicht die automatische Erfassung und Analyse historischer Daten. Diese Erweiterung der Feinplanungslösung GANTTPLAN bedient sich dabei auch künstlicher Intelligenz. "In der Fertigung liegen wertvolle Daten oftmals brach. Dabei lassen sich mit deren Analyse und entsprechender Nutzung zum Beispiel in der Produktionsplanung Prozesse verbessern und Aufwände reduzieren. Aus diesem Grund haben wir unsere Feinplanungslösung GANTTPLAN um das Add-on ,Analytics" erweitert", erklärt Dr. Kirsten Hoffmann, Produktmanagerin bei DUALIS. GANTTPLAN Analytics dient dazu, Planungsdaten strukturiert zu sammeln und logikbasiert zu verarbeiten. Ziel ist es, die Planung durch Mustererkennungen und Wirkbeziehungen aus der Vergangenheit, durch Prognosen sowie durch die Analyse von Planabweichungen auf eine realistischere Basis zu stellen und damit die gesamte Produktion robuster zu gestalten. Das Feature ermöglicht die Erfassung und Speicherung von Informationen im Hintergrund und integriert sich performant in den Planungs-Workflow. Es können Daten fortlaufend nahtlos integriert werden, ohne dass die Datenbankstruktur verändert wird. Durch die Bereitstellung der Daten über eine REST-API eröffnet das Add-on zudem neue Wege für die Analyse und Nutzung. Hierfür folgt der Dienst einem flexiblen Ansatz, der keine festen Schemata vorschreibt. Präzise Prognosen mit Hilfe von KI

Das Add-on von DUALIS schafft die Voraussetzung für präzise Analysen und damit für schnelle, fundierte Entscheidungen. Zu den weiterführenden Analysemöglichkeiten und Funktionen für die Produktionsplanung zählen auch KI-Anwendungen. Diese können unter anderem die Vorhersage abweichender Vorgangsdauern und realistischerer Liefertermine ermöglichen. Zudem sind Anwendungen wie Like-Modellierungen denkbar, die Vorgabezeiten für Neuteile auf Basis bereits durchgeführter ähnlicher Aufträge automatisiert erstellen können. GANTTPLAN Analytics ermöglicht daten- und KI-getriebene Analysen und Entscheidungshilfen. Verantwortliche in Fertigungsunternehmen sind damit in der Lage, resiliente Produktionspläne zu erstellen, die weniger Eingriffe in die Produktion bedürfen. Gleichzeitig erhöhen sie damit ihre Plansicherheit und Liefertermintreue. Viele der potenziellen KI-Anwendungen in der Produktionsplanung erforscht DUALIS bereits seit 2021 in industrienahen Forschungsprojekten, die sowohl die Anforderungen von KMU als auch, durch den Konzernverbund mit Dürr, spezielle Use-Cases im Anlagen- und Maschinenbau abbilden. Die daraus resultierenden Entwicklungen, welche für die Produktionsplanung sinnvoll sind, fließen sukzessive in GANTTPLAN ein. Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution - eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns - hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab. Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse - vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 20.000 Beschäftigte sowie 142 Standorte in 32 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt. Firmenkontakt

