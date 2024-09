Startseite Düsseldorf im Fokus der Medizin: Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 12:36. Fünf bedeutende Kongresse im zweiten Halbjahr 2024 Das CCD Congress Center Düsseldorf wird in diesem Herbst zum Schauplatz gleich fünf bedeutender medizinischer Kongresse. Von September bis November 2024 versammeln sich hier Expert:innen aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen, um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen und aktuelle Entwicklungen aus Forschung und Praxis zu diskutieren. "Wir freuen uns sehr, dass uns im zweiten Halbjahr 2024 zahlreiche medizinische Fachgesellschaften ihr Vertrauen geschenkt und sich für das CCD Congress Center Düsseldorf entschieden haben", betont Maria Kofidou, Geschäftsführerin der Düsseldorf Congress GmbH. "Dies unterstreicht die Bedeutung unseres Standorts für internationale Wissenschaftsveranstaltungen und zeigt, wie stark die Verbindung von Forschung und Industrie in unserer Region ist. Solche Kongresse tragen maßgeblich zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Düsseldorf bei und schaffen nachhaltige Netzwerke über die Veranstaltung hinaus." >> Zur vollständigen Pressemeldung von Düsseldorf Congress (https://www.duesseldorfcongress.de/duesseldorf-im-fokus-der-medizin-fuen...) Von Transfusionsmedizin bis Neurorehabilitation: medizinischer Herbst im CCD Den Auftakt machte die 57. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI) gemeinsam mit der 31. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Immungenetik (DGI). Die beiden Fachtagungen fanden erstmals nach einigen Jahren wieder als gemeinsame Veranstaltung in Düsseldorf statt. Dieser bedeutende Joint Kongress bringt führende Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Fachleute aus der Medizin zusammen und setzt somit neue Maßstäbe in der interdisziplinären Kooperation. Nahtlos daran anschließend, vom 13. bis 14. September 2024, fand der 34. dagnä-Workshop statt. Diese Fortbildungsveranstaltung richtet sich speziell an HIV-Schwerpunktärzt:innen und ambulant tätige Infektiologinnen und Infektiologen und bietet eine Plattform für den intensiven Austausch über neue Entwicklungen in der Infektiologie. Besonders in diesem Jahr standen innovative Behandlungsansätze und aktuelle Forschungsergebnisse im Fokus. Vom 18. bis 21. September 2024 wurde der Deutsche Rheumatologiekongress 2024 ausgerichtet. Der Kongress ist der zentrale Treffpunkt für Rheumatolog:innen in Deutschland. Mit zahlreichen hochkarätigen Vorträgen sowie interaktiven Diskussionsrunden setzt der Kongress auf den Austausch neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und Therapiekonzepte in der Rheumatologie. Im Oktober steht dann die 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC) auf dem Programm. Vom 3. bis 5. Oktober 2024 werden hier die aktuellsten Entwicklungen und Forschungsergebnisse in der plastischen und ästhetischen Chirurgie präsentiert. Die Tagung bietet eine herausragende Gelegenheit, um über ethische Aspekte und zukunftsweisende Techniken in der plastischen Chirurgie zu diskutieren. Den Abschluss dieses ereignisreichen Herbstes bildet die 10. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation e. V. zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Neurotraumatologie und klinische Neurorehabilitation e. V. vom 28. bis 30. November 2024. Hier liegt der Fokus auf der Behandlung und Rehabilitation von neurologischen Erkrankungen. Diese Tagung wird vor allem durch ihre interdisziplinären Ansätze und praxisorientierten Workshops hervorgehoben. Mehrwert für die Region: Wissenschaft und Wirtschaft im Einklang Für Düsseldorf und die Region bedeutet die Austragung solcher Kongresse mehr als nur eine kurzzeitige Belebung des Businesstourismus. Die medizintechnische Industrie, die traditionell eng in das Kongressgeschehen eingebunden ist, profitiert von der Vernetzung und dem Wissenstransfer, der hier stattfindet. Düsseldorf positioniert sich damit als unverzichtbarer Knotenpunkt für medizinische Innovationen in Deutschland und Europa. Die dynamische Stadt bietet nicht nur optimale Rahmenbedingungen für Fachtagungen, sondern auch ein inspirierendes Umfeld für internationale Vernetzung und Kooperationen. Die Düsseldorf Congress GmbH repräsentiert und vermarktet Düsseldorf national und international als Standort für Kongresse, Firmen-Veranstaltungen, Community-Events und Shows. Sowohl für alle Veranstaltungsbesucher als auch für Veranstaltungsplaner, Fachverbände und Sponsoren ist die Düsseldorf Congress GmbH ein zentraler und kompetenter Ansprechpartner mit einem Team aus 60 Eventprofis. In Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und regionalen Partnern stärkt das Unternehmen die Metropole Düsseldorf als attraktive Meeting, Event- und Sportstadt und trägt damit maßgeblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft, Popularität und Lebensqualität der Destination bei.

