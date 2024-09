Startseite Kreative Auszeit auf Rügen: Nachtma(h)len im Einklang von Kunst und Kulinarik Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 11:37. Eintauchen und Auftanken: Kreativität und Kulinarik vereint - am 31. Oktober 2024 um 18.00 Uhr startet das Nachtma(h)len im Grundtvighaus Sassnitz auf Rügen. Unter dem Motto "Die Magie Rügens: Eine Quelle der Inspiration" findet das Nachtma(h)len 2024 im Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich auf seinen Spuren am Kreidefelsen Sassnitz im Grundtvighaus statt. Rügen, Deutschlands größte Insel, ist nicht nur für ihre atemberaubende Natur bekannt, sondern bietet auch eine einzigartige Gelegenheit, dem stressigen Alltag zu entfliehen und in eine Welt der Kreativität und des Genusses einzutauchen. Hier, an der malerischen Ostsee, einmal mit Editha Janson, freischaffende Künstlerin aus Papenburg, ein ganz besonderes Retreat erleben: "Nachtma(h)l-en". Termin ist am 31. Oktober 2024 um 18.00 Uhr im Grundtvighaus Sassnitz. Dieser kreative Rückzug verbindet Malerei mit kulinarischen Erlebnissen und ermöglicht den Teilnehmenden, neue Energie zu tanken und sich selbst neu zu entdecken. Kunst als Weg zur inneren Balance In unserer hektischen Welt suchen immer mehr Menschen nach Wegen, sich von den alltäglichen Belastungen zu erholen. Ein kreatives Retreat auf Rügen könnte genau die Auszeit sein, die Sie brauchen. Das Nachtma(h)l-en im Grundtvighaus in Sassnitz bietet die perfekte Umgebung, um Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Mit Blick auf die sanften Wellen der Ostsee können Sie unter der Anleitung mit Editha Janson die Kunst des Malens entdecken, ohne dass Vorkenntnisse nötig sind. Jeder kann malen, und durch das Spiel mit Farben und Formen finden Sie Zugang zu Ihrer Kreativität und Ihren Emotionen. Die Ursprünge und Entwicklung von Retreats Retreats haben eine lange Geschichte, die bis in die frühen spirituellen Praktiken verschiedener Kulturen zurückreicht. Sie dienten ursprünglich dazu, spirituelle Erfahrungen zu fördern und eine tiefere Verbindung zum Bewusstsein herzustellen. Heute sind Retreats eine beliebte Methode zur persönlichen Entwicklung und Erholung. Das Nachtma(h)l-en auf Rügen integriert diese Tradition, indem es künstlerische Ausdrucksformen mit modernen Ansätzen zur Selbstfindung kombiniert. Kreativität als Schlüssel zu neuer Lebensfreude Kreatives Schaffen ist mehr als nur ein Zeitvertreib - es ist eine Möglichkeit, das eigene Leben neu zu gestalten. Der Alltag kann uns oft überwältigen, und die Sorgen des Lebens scheinen manchmal übermächtig. Doch durch das kreative Nachtma(h)l-en können wir diese Gedanken beiseiteschieben und in eine Welt voller Farben eintauchen. Diese kreative Auszeit ist eine Einladung, die eigene Kreativität wiederzuentdecken und die innere Zufriedenheit zu fördern. Magie des Rugens - Grundtvighaus Sassnitz

Ein Ort der Gastfreundschaft: Das Grundtvighaus Das Grundtvighaus in Sassnitz ist der ideale Ort für diesen kreativen Rückzug. Benannt nach dem dänischen Theologen und Philosophen N. F. S. Grundtvig, steht es für Gastlichkeit, Bildung und kulturellen Austausch. Hier können alle in einer entspannten Atmosphäre malen, während gleichzeitig kulinarische Köstlichkeiten vom kreativen Team Onda Handwerk & Esskultur aus Putbus genossen werden. Onda versteht sich als einen lebendigen Raum, der regionales Handwerk und Esskultur vereint. Sie verarbeiten saisonale Speisen mit traditionellen Kochmethoden; Fermentieren und Einmachen stehen auch im Fokus. Gäste sollen eine enge Verbindung zu den Lebensmitteln und deren Herkunft spüren. Onda ist auch das Zuhause von Hofbrot, handgefertigtem Sauerteigbrot, sowie der regionalen Küche von Maron. Inhaber Maria Decker und Damon Budd betonen, dass Onda eine neue Esskultur fördern möchte, bei der regionale Zutaten und handwerkliche Leidenschaft im Mittelpunkt stehen. Damit ist das Onda eine passende Synergie für das Nachtma(h)l-en in Sassnitz und die Teilnehmer, wie auch alle Verantwortlichen, dürfen sich auf einen kulinarischen und künstlerischen Kreativabend freuen. Editha Janson begleitet dabei Schritt für Schritt vom ersten Bleistiftstrich bis zum fertigen Gemälde und sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer seine persönliche kreative Reise erleben kann. Warum eine kreative Auszeit wertvoller ist als ein Strandurlaub Strandurlaube sind wunderbar, um sich kurzfristig zu entspannen, doch eine kreative Auszeit wie das Nachtma(h)l-en bietet tiefere und länger anhaltende Erholung. Editha Janson betont, dass durch das Schaffen eines eigenen Kunstwerks die Teilnehmer das Gefühl gewinnen, etwas Neues erschaffen zu haben, mit neuer Perspektive auf ihr Leben. "Diese Erfahrung kann noch lange nachwirken und Kraft geben, um den Herausforderungen des Alltags gelassener zu begegnen", so Editha Janson. Die Kunst der Entspannung: Editha Jansons Expertise Editha Janson, eine erfahrene Künstlerin aus Papenburg, bringt ihr Wissen und ihre Leidenschaft in das Nachtma(h)l-en ein. Mit ihrem einfühlsamen Ansatz hilft sie den Teilnehmern, ihre eigene Kreativität zu entdecken und zu entfalten. Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglicht es auch Anfängern, ein beeindruckendes Kunstwerk zu schaffen. Die Kombination aus Kunst und Kulinarik schafft eine einzigartige Atmosphäre, in der sich die Teilnehmer vollends dem kreativen Prozess hingeben können. Fazit: Eine Reise zu sich selbst Das Nachtma(h)l-en auf Rügen ist mehr als nur ein Malkurs - es ist eine Reise zu sich selbst. Durch die Verbindung von Kunst und Kulinarik können Sie dem Alltag entfliehen und neue Energie tanken. Lassen Sie sich von der Schönheit der Ostsee inspirieren und erleben Sie, wie befreiend und bereichernd es sein kann, den Künstler in sich zu entdecken. Diese kreative Auszeit auf Rügen ermöglicht, sich selbst neu zu finden und mit frischer Energie in den Alltag zurückzukehren. Autorin: Jutta Schulte, Gründerin und Entwicklung des Projektes Nachtma(h)len

