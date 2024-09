Startseite Investieren für eine bessere Welt: der Trend zu nachhaltigen Geldanlagen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 11:23. In den vergangenen Jahren hat sich ein deutlicher Trend in der Welt der Finanzen abgezeichnet: Immer mehr Menschen sind bereit, ihr Geld nicht einfach in beliebige Unternehmen zu investieren, sondern dabei auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Dieser Wunsch nach nachhaltigen Investments ist kein Nischenphänomen mehr, sondern hat sich zu einem zentralen Anliegen vieler Anleger entwickelt. Laut dem Branchenverband BVI ist das Volumen nachhaltiger Fonds in den vergangenen Jahren um mehr als 100 Milliarden Euro gewachsen. Entwicklung in Deutschland: "Grünes Gold" - nachhaltige Geldanlagen revolutionieren den deutschen Finanzmarkt Die Entwicklung nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland zeigt eindrucksvoll, wie stark das Bewusstsein der Verbraucher für Umwelt und soziale Verantwortung gewachsen ist. Immer mehr Menschen möchten mit ihrem Kapital nicht nur Rendite erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag für die Zukunft leisten. Der Marktbericht des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) für das Jahr 2024 verdeutlicht diesen Trend: Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland haben ein beeindruckendes Volumen von 542,6 Milliarden Euro erreicht, was einen bedeutenden Anteil von 21,8 Prozent am Gesamtmarkt darstellt. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im Bereich der nachhaltigen Publikumsfonds, die um 20 Prozent zulegen konnten und mittlerweile 905 Milliarden Euro umfassen. Verbraucher wünschen sich dabei vordergründig Transparenz und Glaubwürdigkeit - Faktoren, die durch die EU-Offenlegungsverordnung mit der Kategorisierung nach Artikel 8 und 9 gestärkt werden. Doch trotz der erfreulichen Zuwächse bleibt die Herausforderung des Greenwashings bestehen. Anleger fordern daher zunehmend Produkte, die nicht nur das Label "nachhaltig" tragen, sondern auch tatsächlich strengen ökologischen und sozialen Kriterien genügen. Direkte Investments, Anleihen und Fonds: Wege zur Nachhaltigkeit Nachhaltige Geldanlagen können auf vielfältige Weise gestaltet werden. Direktinvestments in Projekte wie Windparks oder Wasserkraftwerke sind eine Möglichkeit, unmittelbar Einfluss zu nehmen. Anleihen, die zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte dienen, und aktiv gemanagte Fonds oder ETFs, die in nachhaltige Unternehmen investieren, bieten ebenfalls attraktive Optionen. Doch wie kann man sicher sein, dass das eigene Investment tatsächlich zu saubereren Meeren oder weniger Waffen auf der Welt beiträgt? Experten sehen den Gesetzgeber in der Pflicht und fordern eine gesetzliche Definition von Nachhaltigkeit, die Verbrauchern Sicherheit gibt. Die Herausforderung der Nachhaltigkeit: Was ist wirklich grün? Ein Windpark in Norwegens Fjorden oder ein beeindruckendes Wasserkraftwerk in Portugal - viele Fonds-Unternehmen werben mit verlockenden Naturbildern, um Kundinnen von der Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu überzeugen. Ist überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, auch Nachhaltigkeit drin? Verbraucherschützer bezweifeln dies und fordern klarere Kriterien für den wachsenden Markt. Erik Simon, CEO der Enhanced Finance Solutions Ltd., sieht die Verantwortung von Geldanlagen und Kapitalgewinnung eng verknüpft mit dem wachsenden Nachhaltigkeitsanspruch in der Gesellschaft. "Gemeinsam den richtigen Weg finden, um heute und in Zukunft nachhaltig zu gewinnen", so Simon. Für ihn ist es wichtig, dass das Kapital eingesetzt wird, um Wert und Wachstum nachhaltig zu generieren. Fehlende Standards: Ein Risiko für Verbraucher Die fehlende allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit birgt Risiken. Ohne klare Kriterien ist Papier geduldig und Unternehmen versprechen oft das "Grüne vom Himmel", ohne dass ihre Produkte tatsächlich nachhaltig sind. Forschungen, Studien und Veröffentlichungen belegen, dass Nachhaltigkeit ein fantastisches Versprechen darstellt, das jedoch häufig nicht überprüft wird. Forderungen werden laut, dass ein Klassifizierungssystem, an dem sich die Verbraucher orientieren könnten, implementiert werden soll, wie eine einfache Skala von 1 bis 5. Diese könnte zeigen, wie gut Nachhaltigkeitskriterien bei einem Finanzprodukt umgesetzt werden. Enhanced Finance Solutions Ltd.: Ein Beispiel für nachhaltige Investitionsstrategien Enhanced Finance Solutions Ltd. setzt auf Nachhaltigkeit in ihren Investmentstrategien. Das Unternehmen hilft anderen Firmen, durch nachhaltige Projekte wie Block-Farming in Nigeria, nachhaltige Landwirtschaftsprojekte und den Handel mit Agrarprodukten wie dem Kiritree, der als Symbol für Nachhaltigkeit und Rentabilität steht, besser zu werden. "Unser Fokus ist es, das Kapital einzusetzen, um Wert und Wachstum nachhaltig zu generieren, nachhaltig auf die effektivste Weise", betont Erik Simon. Direkte Effekte auf die Nachhaltigkeit: Wunschdenken oder Realität? Die Wirtschaftswissenschaftler Marco Wilkens und Christian Klein kommen in einem Gutachten für die Verbraucherzentralen zu dem Schluss, dass direkte Effekte über den Kapitalmarkt zwar möglich, aktuell aber kaum nachweisbar sind. "Angebote der Finanzindustrie, die mit einem direkten Beitrag ihrer Anlageprodukte zu bestimmten Nachhaltigkeitszielen werben und zugleich marktübliche Renditen versprechen, müssten demnach kritisch hinterfragt werden", folgern die Verbraucherschützer. Fazit: Nachhaltige Investitionen mit Bedacht wählen Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Nachhaltige Geldanlagen sind längst kein Nischenmarkt mehr, sondern ein wachsender Sektor mit immensem Potenzial. Für anspruchsvolle Investoren ist es jedoch entscheidend, sich nicht nur von grünen Versprechen blenden zu lassen, sondern auf geprüfte und zertifizierte Produkte zu setzen, die einen echten Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten. Die Tendenz ist eindeutig: Wer in nachhaltige Anlagen investiert, kombiniert ökonomischen Erfolg mit ethischer Verantwortung - eine Strategie, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die steigende Bereitschaft der Gesellschaft, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren, ist ein positives Zeichen für die Zukunft. Doch fehlende Standards und Schwierigkeiten, die tatsächliche Nachhaltigkeit von Investments zu überprüfen, stellen Herausforderungen dar. Es ist wichtig, dass Anleger sich gut informieren und kritisch hinterfragen, welche Versprechen wirklich gehalten werden können. Verfasser: Erik Simon, CEO - Managing Director, Enhanced Consulting Solutions Ltd. Farmers Future ist ein innovatives Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit und Profitabilität in der Landwirtschaft miteinander zu verbinden. Farmers Future bietet Menschen die einzigartige Möglichkeit, sich als Partner an verschiedenen nachhaltigen Agrarprojekten zu beteiligen und von den Verkaufserlösen zu profitieren. 