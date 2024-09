Ankommen im "Seehof Mood" - die neuen Skysuiten im Seehof Nature Retreat

Brixen/München, 25. September 2024 - Mit dem Umbau und der Erweiterung des Seehof Nature Retreat in Südtirol haben die Inhaber Tamaris und Andreas Auer ihre Vision dieses außergewöhnlichen Ortes mit seiner naturnahen, mediterranen Atmosphäre vollendet. Die komplette dritte Etage des Hotels wurde umgebaut und mit zehn hochwertigen Skysuiten sowie einem Yoga- und Meditationsraum ausgestattet. Im Erdgeschoss wurde zudem der Eingangsbereich und die Rezeption renoviert und um ein "Atrium" als Aufenthalts- und Meetingraum ergänzt. Dabei war die Leichtigkeit in der Architektur als Teil der Philosophie des Hauses von Anfang an wegweisend.

Die gesamte Fassade des mediterran anmutenden Hauptgebäudes, das sich perfekt in die umliegende Natur einbettet und direkt am Ufer eines Privatsees liegt, zeigt sich nun in einem einheitlichen Erscheinungsbild. Die größte Herausforderung war die kurze Bauzeit für das große Projekt: Baubeginn aller Arbeiten war am 8. Januar, die Fertigstellung erfolgte bereits Ende April 2024, so dass das Hotel seine Gäste pünktlich zum Frühling wieder begrüßen konnte. Möglich war dies dank der Kompetenz der mitwirkenden Firmen unter Leitung des Studio RARO mit Sitz in Trient. Das Studio RARO wurde 2004 von Roberta Di Filippo und Roberto Salvischiani gegründet und beschäftigt sich mit Architektur sowie visueller Kommunikation und hat in beiden Bereichen Preise und Auszeichnungen erhalten.

Tamaris und Andreas Auer, Inhaber des Seehof Nature Retreat: "Wir hatten eine ganz konkrete Vorstellung und die Umsetzung erfolgte dann nach unseren Wünschen. Wir differenzieren uns bewusst und konsequent von anderen Hotels und Retreats, da wir unser eigenes Konzept erarbeitet haben, zu dem wir stehen und welches wir als Inhaberfamilie auch bewusst leben. Wir feilen täglich daran, um es zu verfeinern und zu verbessern."

Alle Räumlichkeiten zeichnen sich durch klare Linien und viel Liebe zum Detail, einen mediterranen Stil und eine in Erdtönen gehaltene Gesamtstruktur aus. Holz in Kombination mit Glas und Textil vermitteln in allen Zimmern und Suiten Gemütlichkeit sowie Leichtigkeit gleichermaßen. Die zehn neuen Skysuiten erzählen die Geschichte dieses einmaligen Ortes weiter. Von der rund 50 m2 großen Skysuite Lago mit riesigem Balkon in Richtung Morgensonne und Blick auf den See, freistehender Designer-Outdoor-Badewanne und gemütlicher Leseecke im Wohnbereich bis zur Sky Juniorsuite Terra mit einer begrünten Balkonterrasse und Waldblick mit Abendsonne -die reduziert gehaltene, stimmige Architektur erzeugt eine unverwechselbare Gemütlichkeit, die immer genügend Raum für individuelle Urlaubsmomente lässt.

Über das Seehof Nature Retreat

Der Seehof Nature Retreat in Südtirol ist ein Ferienresort im 4-Sterne S Segment. Mediterranes Urlaubsflair mitten in den Alpen - im Herzen des Eisacktals und nur wenige Kilometer von Brixen entfernt - macht diesen Kraftort zu einer ganz außergewöhnlichen Destination, die seit vielen Jahren ein internationales Publikum begeistert. Das stilvolle Hotel verspricht seinen Gästen zwischen alpiner Bodenständigkeit und mediterrane Leichtigkeit ganz persönliche Momente in absoluter Ruhe. Das gerade neu erweiterte Seehof Nature Retreat begeistert seine Gäste zu allen vier Jahreszeiten mit seiner einzigartigen Lage an einem Privatsee.

Weitere Informationen unter: https://www.seehof.it/emotions

Pressekontakt:

KLEBER GROUP - Büro München

Silke Warnke-Rehm | Vanessa Rödel

Tel: +49 (0) 89 - 28 70 230 - 0, Mobil: +49 (0) - 173 - 721 05 66

silke.warnke-rehm@klebergroup.com, vanessa.roedel@klebergroup.com

