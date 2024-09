Startseite Lescars 12-Volt-Kfz-Batterietester mit Lasttester Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 09:10. Den Ladezustand der 12V-Batterie prüfen und bewerten - Prüft und wertet Spannung, Innenwiederstand und Kaltstart-Ampere

- Prüft Batteriezustand sowie Ladestatus und testet Kfz-Lichtmaschinen

- Unterstützt AGM Blei-, Blei-Säure-, Gel- und EFB-Batterien

- Geeignet für Kfz, Boot, SUV etc.

- Batterie Standards: CCA / IEC / EN / SAE / DIN / CA / MCA / BCI / GB / JIS

- Schutz vor Kurzschluss und Verpolung Jederzeit den Überblick über die 12-Volt-Batterie behalten: Mit dem Batterietester von Lescars (https://www.pearl.de/ar-2-29.shtml) weiß man immer genau, wie es um die Batterie und den Ladezustand steht und ist vor bösen Überraschungen geschützt. Einfach die Krokodilklemmen an die zu prüfende Batterie anschließen und schon erhält man alle wichtigen Informationen. Geeignet für Auto, Boot und SUV: Mit dem Batterietester können alle 12-Volt-Batterien von 100 bis 2000 CCA getestet werden, einschließlich AGM Blei-, Blei-Säure- und Gel-Batterien. So erhält man eine Gesamtanalyse des Batteriezustands und erkennt frühzeitig, wann Handlungsbedarf besteht und wann die Batterie ausgetauscht sollte. Spannung, Innenwiderstand und Kaltstart-Ampere prüfen: Der Batterietester (https://www.pearl.de/mtrkw-12586-12-volt-kfz-batterietester-mit-lasttest...) misst und bewertet diese wichtigen Parameter, um zu wissen, wie fit die Batterie noch ist. Die Messung des Kaltstartstroms zeigt an, ob die Batterie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig startet. Ein erhöhter Innenwiderstand kann auf Probleme innerhalb der Batterie hinweisen. Eine regelmäßige Überwachung des Innenwiderstands hilft, teure Ausfälle und den damit verbundenen Austausch der Batterie zu vermeiden. Sicher und einfach in der Anwendung: Durch den Kurzschluss- und Verpolungsschutz ist der Batterietester besonders sicher in der Anwendung. Der Batterietester wird direkt mit Strom versorgt, so dass keine zusätzlichen Batterien oder Stromquellen benötigt werden. - Prüft und wertet Spannung, Innenwiederstand und Kaltstart-Ampere aus

- Prüft Batteriezustand und Ladestatus und testet Kfz-Lichtmaschinen

- Unterstützt AGM-, Blei-, Blei-Säure-, Gel- und EFB-Batterien

- Geeignet für Kfz, Boot, SUV etc.

- Übersichtliches LCD-Display

- Batterie Standards: CCA / IEC / EN / SAE / DIN / CA / MCA / BCI / GB / JIS

- Schutz vor Kurzschluss und Verpolung

- Stromversorgung: direkt über gemessene Batterie

- Maße: 155 x 75 x 25 mm, Gewicht: 163 g

- 12-Volt-Kfz-Batterietester inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107435970 Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3617-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3617-4322.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/RQjxwJRX6RCSsyM PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten