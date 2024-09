Startseite sportspaß: Tage der offenen Tür - 27. bis 29. September Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 08:46. Sportbegeisterte in Hamburg können das vielfältige Angebot von sportspaß kostenfrei und unverbindlich ausprobieren Hamburg, 25. September 2024. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, lädt vom 27. bis 29. September 2024 zu den Tagen der offenen Tür ein. An diesem Wochenende können Sportbegeisterte das vielfältige Angebot von sportspaß kostenlos und unverbindlich ausprobieren. In allen sechs sportspaß-Centern sowie in zahlreichen Hamburger Schulsporthallen besteht die Möglichkeit, an einer großen Auswahl an Kursen teilzunehmen. Von Indoor- und Outdoor-Angeboten bis hin zu speziellen Fitness- und Tanzkursen ist für jeden etwas dabei. Moderne Fitnessräume und großzügige Saunalandschaften stehen den Besuchern ebenfalls zur Verfügung. Für zusätzliche Entspannung sorgen die Saunen, die an diesen Tagen bereits ab 11 Uhr geöffnet sind. Die Sonntags-Specials bei den Tagen der offenen Tür Das sportspaß-Wochenende (https://sportspass.de/tage-der-offenen-tuer-vom-27-bis-29-september-2024)verspricht eine Vielzahl an Aktivitäten für alle Altersgruppen und Fitnesslevel. Zusätzlich zu den Kursen können die Besucher sich auf besondere Highlights (Specials) in den sportspaß-Centern freuen. So findet im sportspaß-Center City Nord am Sonntag (29.September 2024) von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein Tai Chi-Special statt. Und im sportspaß-Center Altona startet am Sonntag um 13.00 Uhr ein Tanz-Special. Eine Mitmachaktion gibt es am verkaufsoffenen Sonntag auf der Hamburger Meile. Um 15.00 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, am sportspaß-Stand an einem Alltagssport-Kurs teilzunehmen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das Programm von sportspaß an diesem Wochenende kostenlos zu erleben und sich direkt in den Centern oder telefonisch unter (040) 55 50 16 66 0 für die Kurse anzumelden. Unter allen Anmeldungen wird ein sportspaß-Paket im Wert von über 100 Euro verlost. Breit gefächertes Kursangebot Mit über 900 Kursen pro Woche bietet sportspaß e.V. ein breites Spektrum für alle Altersgruppen und Fitnesslevels. Ob dynamische Kurse wie Zumba und Body Fit, entspannende Yoga-Stunden oder spezielle Fitness- und Tanzkurse - hier findet jeder das passende Angebot. Über 500 qualifizierte Trainerinnen und Trainer stehen den Teilnehmenden zur Seite. "Die Vielfalt der Kurse in unseren sechs eigenen Centern und in über 50 Schulsporthallen der Stadt sowie unsere günstigen Mitgliedsbeiträge machen es leicht, regelmäßig aktiv zu sein", betont Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V.. Günstige Mitgliedsbeiträge sportspaß bietet besonders günstige Konditionen: Erwachsene zahlen monatlich 19,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre nur 8,50 Euro. Alle Mitglieder können an allen Kursen teilnehmen und in allen Centern trainieren. Wer zusätzlich in den Fitnessstudios trainieren oder die Saunen nutzen möchte, kann eine erweiterte Mitgliedschaft für monatlich 10 Euro (Fitnessstudio) bzw.17 Euro (Sauna) erwerben. Für nur 20 Euro im Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können sowohl die Fitnessstudios als auch die Saunen genutzt werden. Die sechs sportspaß-Center Das sportspaß-Center Altona am Paul-Nevermann-Platz 13 hat eine Fläche von 2.100 qm und verfügt über zwei Gymnastik-/Tanzhallen sowie einem Fitnessgeräte- und Saunabereich mit Innen- und Außensauna. Das Center ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 09.45 Uhr bis 22.30 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 06.45 Uhr bis 22.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9.45 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Das sportspaß-Center Berliner Tor im Westphalensweg 11 ist ca. 3.800 qm groß und hat vier Gymnastik-/Tanzräume und eine große Sporthalle für Ballspiele, Badminton oder Inline-Skaten. Außerdem gibt es einen Fitnessgeräte- und Saunabereich mit zwei Saunen. Das Center ist von Montag bis Freitag von 08.15 Uhr bis 22.30 Uhr sowie am Samstag von 09.45 Uhr bis 21.00 Uhr und am Sonntag von 9.45 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Das sportspaß-Center Billstedt in der Möllner Landstraße 8 umfasst circa 3.000 qm und bietet neben drei großen Gymnastik-/Tanzräumen einen Fitnessgeräte- und Saunabereich mit zwei Saunen. Das Center ist von Montag bis Freitag von 08.45 bis 20.30 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag ist das Center geschlossen. Das sportspaß-Center City Nord im Überseering 19-31 ist circa 3.000 qm groß und bietet neben den drei großen Gymnastik-/Tanzräumen einen Fitnessgeräte- und Saunabereich mit zwei Saunen. Das Center ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 09.45 bis 21.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 09.45 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Das sportspaß-Center Harburg am Harburger Ring 10 ist circa 2.100 qm groß und bietet neben zwei großen Gymnastik-/Tanzräumen einen Fitnessgerätebereich; jedoch keinen Saunabereich. Das Center ist von Montag bis Freitag von 09.45 Uhr bis 21.00 Uhr sowie am Samstag von 09.45 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 09.45 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Das sportspaß-Center Holsteinischer Kamp am Holsteinischer Kamp 87 hat eine Fläche von circa 2.300 qm mit vier Gymnastik-/Tanzräumen und einem Fitnessgeräte- und Saunabereich. Das Center ist von Montag bis Freitag von 08.45 Uhr bis 22.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 09.45 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen, darunter die genauen Öffnungszeiten und das vollständige Kursangebot, sind auf der sportspaß-Website unter www.sportspass.de zu finden. Über sportspaß e. V. Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto "Weil es gemeinsam mehr sportspass macht" ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

