Startseite Neue Zahlen der 11. weltweiser-Studie - Erste Einblicke Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 07:45. Das Handbuch Fernweh und die weltweiser-Studie bieten Einblicke in die Entwicklung des Schüleraustauschs Neue Zahlen zum Schüleraustausch

In Kürze wird weltweiser - der unabhängige Bildungsberatungsdienst - die 11. Ausgabe der weltweiser-Studie (https://weltweiser.de/publikationen/weltweiser-studie/)veröffentlichen. Die Studie präsentiert umfassende Daten und Entwicklungen im Bereich des Schüleraustauschs und erstmals auch zu verschiedenen Programmen nach der Schulzeit. Erste Zahlen zeigen bereits interessante Trends, wie eine allgemeine Erholung des Marktes nach der Corona-Zeit, die Entwicklung der Preise für einen Schüleraustausch bedingt durch die Inflation und die steigende Beliebtheit bestimmter Gastländer. Die Studie untersucht seit über 20 Jahren kontinuierlich, wie sich die Austauschbranche entwickelt, und gibt detaillierte Einblicke in die aktuellen Trends und Herausforderungen der Branche. Das Handbuch Fernweh - Ein unverzichtbarer Ratgeber für den Schüleraustausch und Auslandsaufenthalte

Das Handbuch Fernweh (https://weltweiser.de/publikationen/handbuch-fernweh/) wird seit Langem als der führende Leitfaden im Bereich Schüleraustausch geschätzt. Mit detaillierten Preis-Leistungs-Tabellen zu Austauschprogrammen in 20 verschiedenen Ländern bietet dieses Buch wichtige Einblicke in die Auswahl des richtigen Programms und Anbieters. Ob USA, Argentinien, Japan oder Südafrika - der Ratgeber vergleicht die Angebote der führenden Austauschorganisationen und unterstützt Familien dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Handbuch Fernweh wurde von führenden Publikationen wie der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung hochgelobt und hat bereits tausenden Schüler:innen und Eltern geholfen. Egal, ob Sie Ihre Optionen erst erkunden oder sich bereits auf die Reise vorbereiten - dieses Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die vom "Fernweh" betroffen sind. JugendBildungsmesse - Die kostenfreie Messe zum Ratgeber

Herausgegeben wird das Buch von dem Team von weltweiser, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst & Verlag, der junge Menschen seit über 20 Jahren auf ihrem Weg in die Ferne unterstützt. Neben den Ratgebern Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker veranstaltet weltweiser jedes Jahr über 60 JugendBildungsmessen im deutschsprachigen Raum, auf denen man kostenlos zu Auslandsaufenthalten beraten wird. Die Ratgeber lassen sich versandkostenfrei direkt beim Verlag bestellen oder im Buchhandel erwerben. Weitere Informationen zu den Publikationen finden sich unter schueleraustausch-weltweit.de (https://www.schueleraustausch-weltweit.de/) und gap-year.de (https://www.gap-year.de/). Zeichen: 2.460 | Veröffentlichungsfrei sofort | Veröffentlichung zu redaktionellen Zwecken kostenlos, Belegexemplar erbeten. weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen. Kontakt

