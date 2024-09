Startseite Herbstzauber in der Feengrottenstadt Saalfeld Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-25 01:08. Abenteuerliche Ferientage mit Natur und Kultur Die goldene Jahreszeit lädt ein! Die Thüringer Herbstferien bieten die perfekte Gelegenheit, noch einmal die letzten Sonnenstrahlen im Freien zu genießen - in der Erlebniswelt Feengrotten und in der Stadt Saalfeld wird es dazu reichlich Gelegenheit geben. Ein Abenteuer der besonderen Art erwartet kleine Entdecker in den Saalfelder Feengrotten! Täglich um 11.00 und 13.00 Uhr finden Kinderführungen durch die Schaugrotten für

4 bis 9-Jährige statt. Ausgestattet mit Zwergenumhang und Grubenlampe können sich die Kleinen auf einen unterhaltsamen Rundgang durch das ehemalige Bergwerk freuen. Für größere Kinder ab 8 Jahren werden donnerstags um 18.00 Uhr spannende Taschenlampentouren angeboten. Unterwegs mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher Alaunschiefer abbauten. Wer schon immer davon geträumt hat, in eine magische Welt einzutauchen, ist im Feenweltchen genau richtig. Die Herbstferien bieten vor allem die Möglichkeit, alle Angebote im Abenteuerwald noch einmal auszuschöpfen, denn ab dem 4. November beginnt hier die jährliche Winterruhe. Im Frühjahr 2025 öffnet dann die Feenpforte wieder für alle großen und kleinen Gäste. Bis dahin ist der Abenteuerwald täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag lädt die Fee um 13.00 Uhr bei einer unvergesslichen Reise zu einem Feenomenalen Ausflug in den Abenteuerwald ein. Verkleidet als Elfe oder Troll lauschen die Teilnehmer tollen Geschichten, toben im Trollhaus oder erklimmen das Feenwipfelschloss. Basteleien und ein Rundgang mit der Fee gehören ebenso dazu wie das gemeinsame Kaffeetrinken. Den Familienpfad entdeckt man am 30. September auf eine ganz besondere tierische Art. Mit flauschigen Alpakas geht es auf einen Rundgang durch den angrenzenden malerischen Stadtwald. Besonders in der Herbstzeit wird der Besuch des Naturheilstollens im separaten Grubenteil der Feengrotten empfohlen. Die gesunde Grubenluft hilft die Infektanfälligkeit zu reduzieren und das Immunsystem zu stärken. Für Familien wird hier eine spezielle "Gesunde Stunde", dienstags bis sonntags, von 16.00 bis 17.00 Uhr angeboten. Wer es dann doch lieber etwas aktiver mag, kann an einer Wanderung durch den Stadtwald mit dem Revierförster teilnehmen. Bei der Ferienwanderung am 10. Oktober um 14.00 Uhr lernen Familien mit Spiel und Spaß die heimischen Pflanzen, Tiere und Geheimnisse des Waldes kennen. Den Besuch der Feengrotten kann man auch immer mit einem Abstecher in die historische Stadt Saalfeld verbinden. Besonders empfiehlt sich einmal die drei begehbaren Stadttore (Darrtor, Oberes Tor und Saaltor) mit ihren interaktiven Ausstellungen anzuschauen. Diese sind täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Karten gibt es in der Saalfeld-Information oder online unter www.saalfeld-tourismus.de. Großformatige Tafeln erklären an markanten Orten der Feengrottenstadt geschichtliche Fakten, Ereignisse und Hintergründe in einfacher und kindgerechter Sprache. Ergänzend entstand ein mobiler Rundweg im Hörbuch-Stil. Hier erzählt Großvater Leopold seinen beiden Enkeln Jonas und Lisa auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise die Geschichten hinter den historischen Gebäuden der Stadt. Zusätzlich gibt es eine Stadtrallye, bei der knifflige Rätsel gelöst werden müssen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält eine kleine Überraschung in der Tourist-Info am Markt. Ein Stück Saalfelder Industriegeschichte können Besucher zudem täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dem Bergfried entdecken. Über QR-Code kann man während eines Rundgangs viel über die Gebäude und Anlage erfahren. Eine Besonderheit ist die kostenfreie Ausstellung am Fuße des Parkes im ehemaligen Gärtnerhaus. Hier erfährt man Spannendes mittels Film, Tafeln und interaktiven Medien über die Schokoladenstadt Saalfeld und den Gründer der Saalfelder Schokoladenfabrik Ernst Hüther. Dick im Kalender kann man sich das zweite Novemberwochenende markieren. Feelloween, die beliebte Gruselparty im Feengrottenpark, findet wieder statt! Am 08.,09. und 10. November laden die Saalfelder Feengrotten alle Halloween-Fans von 16.00 bis 21.00 Uhr zu einem schaurig-schönen Gruselerlebnis ein. Alle Termine auf einen Blick:

täglich11.00 + 13.00 Uhr Kinderführung Zwergentour in den Feengrotten

täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Abenteuerwald Feenweltchen

täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Stadttore: Darrtor, Oberes Tor, Saaltor

Di - So 16.00 Uhr Gesunde Stunde für Kinder im Heilstollen So, 29.09. 13.00 Uhr FEEnomenaler Ausflug Feenweltchen

Mo, 30.09.10.00 + 13.00 Uhr Alpakawanderung im Stadtwald

Do, 03.10.18.00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

So, 06.10.13.00 Uhr FEEnomenaler Ausflug Feenweltchen

Do, 10.10.14.00 Uhr Ferienwanderung mit dem Förster

18.00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

So, 13.10.13.00 Uhr FEEnomenaler Ausflug Feenweltchen Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird für alle Angebote eine Reservierung empfohlen. Informationen und Voranmeldungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 - 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m. Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418

http://www.feengrotten.de Pressekontakt

