Startseite Software4Professionals ist Dualer Partner der DHBW Stuttgart für den Studiengang Informatik Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 16:10. Stuttgart, 24. September 2024 - Das Stuttgarter Beratungsunternehmen Software4Professionals ist akkreditierter Ausbildungspartner der DHBW Stuttgart für den Studiengang Informatik. Das seit mehr als 40 Jahren bewährte duale Studiensystem verbindet Studium und Berufserfahrung und schließt nach sechs Semestern mit einem Bachelor ab. In den dreimonatigen Praxisphasen werden die Studenten am Unternehmenssitz in Stuttgart zum Programmierer oder SAP®-Programmierer ausgebildet. "Als Arbeitgeber schätzen wir das duale Studium schon seit Langem, da die Absolventen schon direkt nach dem Studium mit viel Praxiserfahrung im Unternehmen einsteigen. Wir freuen uns sehr, dass wir nun erstmals selbst einen Studienplatz im Studiengang Informatik anbieten können", sagt Markus Uhl, Geschäftsführer bei Software4Professionals. Bereits während des Studiums sind die Studenten bei Software4Professionals aktiv in Kundenprojekte eingebunden und übernehmen eigenverantwortlich Teilaufgaben und kleinere Prozesse. Im Lauf des dreijährigen Studiums erhalten sie anwendungsnahes Know-how im Bereich zukunftsorientierter Technologien, unter anderem in Programmierung, Prozess-Design, Customizing und Web-Technologien. Theoriephasen an der DHBW Stuttgart wechseln sich alle drei Monate mit Praxisphasen am Unternehmenssitz in Stuttgart ab. Während der vorlesungsfreien Zeit arbeiten die Studenten Vollzeit am Standort Stuttgart oder flexibel im Homeoffice. Nach sechs Semestern schließt das Studium mit einer Bachelorarbeit ab, welche die Studenten in Zusammenarbeit mit Software4Professionals erstellen. Voraussetzung für das duale Studium bei Software4Professionals und der DHBW Stuttgart ist eine sehr gute Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife (Technik) oder fachgebundene Hochschulreife. Die Bewerbungsphase startet ab sofort. Weitere Informationen: http://bit.ly/3Zz12II Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei mehr als 180 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich). Firmenkontakt

