Startseite Arbeiten neu denken: EVUM Motors und die Zukunft des städtischen Güterverkehrs – Beispiel Bonn als Erfolgsmodell Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Di, 2024-09-24 12:12. München, 24. September 2024 – Der städtische Großlastverkehr stellt viele Städte vor große Herausforderungen: verstopfte Straßen, hohe Emissionen und Lärmbelastung. EVUM Motors bietet eine zukunftsweisende Lösung: den Einsatz des emissionsfreien Elektrotransporters Evum, um Großlastverkehr in Kleinlastverkehr umzuwandeln. Dieses Konzept könnte den städtischen Verkehr entlasten, CO?-Emissionen senken und die Lebensqualität in städtischen Gebieten erheblich verbessern. Städte wie Bonn setzen bereits erfolgreich auf den Evum, um nachhaltigen Gütertransport umzusetzen. Herausforderungen des Großlastverkehrs

Große Lkws, die täglich durch städtische Gebiete fahren, belasten die Straßeninfrastruktur und verursachen hohe CO?-Emissionen sowie Lärmbelastung. Oftmals sind diese Fahrzeuge für den städtischen Raum zu groß und ineffizient in ihrer Auslastung. EVUM Motors bietet eine Lösung: Durch den Einsatz des Evum, einem kompakten, emissionsfreien Transporter, können große Transporteinheiten auf kleinere, umweltfreundliche Fahrzeuge aufgeteilt werden. Bonn als Beispiel für nachhaltige Abfallentsorgung

In Städten wie Bonn wird der Evum bereits erfolgreich zur Abfallentsorgung eingesetzt. Der emissionsfreie Transporter ermöglicht es der Stadt, Abfall auf nachhaltige Weise zu sammeln und zu transportieren, was sowohl die CO?-Emissionen als auch die Lärmbelastung erheblich reduziert. Durch seine kompakte Bauweise kann der Evum auch in engen städtischen Straßen effizient arbeiten, wo große Müllfahrzeuge oft Schwierigkeiten haben. Vorteile für Städte

„Der Evum bietet Städten eine effiziente und nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Großlastverkehr“, erklärt Martin Šoltés, Geschäftsführer von EVUM Motors. „Indem große Transporte auf kleinere, emissionsfreie Fahrzeuge verteilt werden, verbessern wir nicht nur den Verkehrsfluss, sondern tragen auch aktiv zur Erreichung von Klimazielen bei.“

Zu den Vorteilen zählen geringere CO?-Emissionen, weniger Lärmbelastung und eine Entlastung der Straßeninfrastruktur. Kleinlastfahrzeuge wie der Evum sind wendiger, belasten die Straßen weniger und ermöglichen Städten langfristige Kosteneinsparungen bei der Instandhaltung. Nachhaltige Mobilität für die Zukunft

Der Einsatz des Evum in Städten zeigt, wie Kleinlastverkehr ein zentraler Bestandteil nachhaltiger Mobilitätsstrategien sein kann. EVUM Motors bietet eine Lösung, die nicht nur den städtischen Güterverkehr revolutioniert, sondern auch zur Erreichung der Klimaziele und einer verbesserten Lebensqualität beiträgt. Über EVUM Motors

EVUM Motors entwickelt emissionsfreie, robuste Elektrotransporter für Kommunen, die Landwirtschaft und den Garten- und Landschaftsbau. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, nachhaltige und wirtschaftlich effiziente Mobilitätslösungen anzubieten.