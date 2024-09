Startseite Paragon erneut mit EcoVadis-Goldmedaille bewertet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-09-24 10:51. Dienstleister für Kundenkommunikation gehört im Nachhaltigkeitsranking zu den weltweit besten 5 Prozent der überprüften Unternehmen - Platin im Blick Schwandorf, 24. September 2024 - Paragon Germany hat die EcoVadis-Goldmedaille verteidigt. Bei der jüngsten Bewertung durch EcoVadis, weltweit anerkannter Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, hat das Unternehmen sich erneut einen Platz unter den besten 5 Prozent aller bewerteten Betriebe weltweit gesichert - und sich dabei auch noch verbessert. "Die Goldmedaille von EcoVadis ist ein nachweisbarer und objektiver Beleg für unser Engagement um zunehmend mehr Nachhaltigkeit", sagt Andreas Keck, Head of Sustainability bei Paragon DACH & CEE. "Einmal mehr sehen wir uns darin bestätigt, dass wir Nachhaltigkeit vor Jahren in unsere Unternehmensstrategie integriert haben. Und mit 79 von 100 Punkten bekamen wir für unsere vielfältigen Aktivitäten vier Punkte mehr als im Vorjahr." 2022 hatte Paragon mit 71 Punkten die Silbermedaille errungen, 2023 mit 75 Punkten erstmals die Goldmedaille in dem weltweit anerkannten Bewertungssystem, das die Leistungen von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) beurteilt. Keck: "Wir verstehen die erneute Gold-Auszeichnung als Anerkennung unserer Maßnahmen und Investitionen für höchste ökologische, soziale und ethische Standards." Unter allen Branchenunternehmen in der Herstellung von Druckerzeugnissen und damit verbundenen Tätigkeiten gehört Paragon zu den besten 1 Prozent in der Gesamtbewertung (79 Punkte) sowie in der Kategorie Nachhaltige Beschaffung (80 Punkte). In der Kategorie Arbeits- und Menschenrechte reiht es sich mit einer Verbesserung um zehn auf 80 Punkte in die besten 2 Prozent der Unternehmen ein. Die Werte in die Höhe schnellen ließen vor allem Verbesserungen bei den Richtlinien, Zertifizierungen und Maßnahmen. Mit unverändert 80 Punkten in der Kategorie Umwelt gehört Paragon zu den besten 5 Prozent der Branche und mit gleicher Punktzahl in der Kategorie Ethik zu den besten 9 Prozent. (Branchenvergleich: Stand 11. September 2024) Andreas Keck blickt nach vorne: "Die Platinmedaille von EcoVadis ist unser großes Ziel. Wir wissen jetzt, wo wir in allen vier Kategorien noch besser werden können. Unser Nachhaltigkeitsteam hat bereits angefangen, dafür Projekte zu entwickeln." Als weltweit anerkanntes System wird die EcoVadis-Bewertung von Unternehmen genutzt, ihre Bemühungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und CSR stetig zu verbessern. Das Rating bewertet die Leistungen von Unternehmen auf einer Skala von 0 bis 100 in den vier Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Höhere Punktzahlen werden mit Platin-, Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen belohnt. Paragon DACH & CEE produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger - physisch und digital. Etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen verarbeiten an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen mehr als 1 Milliarde Dialogpostsendungen (Dialogmarketing), rund 350 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output, beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation (E-Mail, Messenger, Portale, E-Rechnungen). Im Service für den Posteingang von Unternehmen (Input-Management) scannt Paragon eingehende Postbriefe und führt sie mit digitalen Posteingängen zusammen für die weitere Kategorisierung und Verarbeitung, bei Bedarf fallabschließend. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Backup) ermöglicht Paragon seinen Kunden, durch Skaleneffekte effizienter zu werden. Die integrierten Business-Continuity-Management-Szenarien von Paragon vergrößern ihre Prozess- und Geschäftssicherheit. In den Marketing Services hilft Paragon Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen, die Interaktion mit bestehenden Kunden zu verbessern und damit ihren Markterfolg zu steigern (Direct Mail im Dialogmarketing). Ein besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und die aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen belegen den zudem hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen. Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise. Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Firmenkontakt

Paragon DACH & CEE

Sabine Jensch

Gutenbergstraße 3-5

92421 Schwandorf

09431 620-196

http://www.paragon.world/de Pressekontakt

rfw. kommunikation

Beate Kramp

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 399015

https://rfw-kom.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten