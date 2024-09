Startseite ProfiCampus: Die neue digitale Bildungsplattform für Finanzdienstleister – Flexibel, praxisnah und IHK-anerkannt Pressetext verfasst von ProfiCampus am Mo, 2024-09-23 18:01. Die Weiterbildungsplattform ProfiCampus.de startet ab sofort mit einem umfassenden Online-Angebot speziell für Fachkräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche. Die Plattform ermöglicht es Finanzdienstleistern, sich flexibel und praxisnah weiterzubilden, um den wachsenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

„Wir sind überzeugt, dass die Finanzdienstleistungsbranche eine moderne und zukunftsweisende Bildungsplattform verdient“, erklärt Timo Eppler, Gründer von ProfiCampus. „Früher als Leiter des Bonnfinanz Campus habe ich mich immer geärgert, dass die Branche nicht am Puls der Zeit ist, das wollte ich ändern. Die Erfahrung aus meiner alten Tätigkeit in der Finanzdienstleistung habe ich mit innovativen digitalen Lerntechnologien vereint.“ Das Ergebnis ist ProfiCampus – eine Plattform, die exakt auf die aktuellen Bedürfnisse der Branche abgestimmt ist. Zukunftsorientiertes Lernen und IHK-Anerkennung

Das Kursangebot von ProfiCampus umfasst zeitgemäße Themenbereiche wie z.B. „Vermittler/Makler Gewinnen“, „KI in der Versicherungsvermittlung“, „Social Media Marketing“ und „Kundengewinnung im Internet“. Alle Inhalte wurden gemäß den gesetzlichen Anforderungen der IDD, §34d GewO und §7 VersVermV erstellt und werden von der IHK als Weiterbildungszeit anerkannt. Die IHK selbst zählt zu den zufriedenen Kunden von ProfiCampus. Flexibles Lernen und kontinuierliche Inhalte

Um den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden, bietet ProfiCampus ein flexibles und modulares Lernkonzept, das orts- und zeitunabhängig genutzt werden kann. Interessierte können viele Kurse kostenlos testen, indem sie sich einfach registrieren. Zudem werden monatlich neue Inhalte hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die Lernmaterialien immer auf dem neuesten Stand sind und den sich ändernden Anforderungen der Branche entsprechen. Außerdem bietet die Plattform die Möglichkeit, dass Praktiker ihr Wissen weitergeben und an den Einnahmen profitieren. Die Anmeldung für die ersten Kurse ist ab sofort unter www.proficampus.de möglich. Über ProfiCampus

ProfiCampus ist eine spezialisierte Weiterbildungsplattform für Finanzdienstleister. Mit einem umfangreichen Angebot an praxisnahen Kursen unterstützt ProfiCampus Fachkräfte dabei, ihre Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Compliance, digitale Technologien und mehr kontinuierlich zu erweitern. Das Ziel der Plattform ist es, die größte deutschsprachige Bildungsplattform für Finanzdienstleister zu werden.