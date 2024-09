Startseite Callstel Faltbare Fullsize-Tastatur mit Bluetooth Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-09-23 12:36. Die Tastatur bei Nicht-Gebrauch platzsparend zusammenfalten - Kabellos dank Bluetooth und Akku sowie mit Hintergrundbeleuchtung

- Deutsches QWERTZ-Layout mit 106 Tasten inkl. großer Enter-Taste

- 3 separate Bluetooth-Kanäle für 3 Geräte

- Li-Ion-Akku für bis zu 200 Stunden Nutzungsdauer

- Bis zu 150 Tage Stand-by

- Für Windows 10/11, macOS, iOS und Android Schluss mit Kabelsalat: Die kabellose Full-Size-Tastatur (https://www.pearl.de/mtrkw-12569-faltbare-fullsize-tastaturen-mit-blueto...) sorgt für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch und passt problemlos in Rucksack oder Notebooktasche. Das QWERTZ-Layout bietet das gewohnte Tipperlebnis und ermöglicht schnelles und präzises Tippen. Für maximale Flexibilität: Dank drei separaten Bluetooth-Kanälen koppelt man die Tastatur von Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) gleichzeitig mit bis zu drei verschiedenen Geräten und kann nahtlos zwischen ihnen wechseln. Ideal für Multitasker und alle, die mehrere Geräte gleichzeitig nutzen. Auch im Dunkeln den Überblick behalten: Die einstellbare Hintergrundbeleuchtung ermöglicht präzises Tippen auch bei schlechten Lichtverhältnissen - perfekt für lange Abende, ausgedehnte Gaming-Sessions oder auch für kreative Nachtschichten. Für maximale Mobilität: Durch den cleveren Klappmechanismus nimmt die Tastatur kaum Platz weg und passt perfekt in das Reisegepäck, die Arbeitstasche oder den Rucksack. - Faltbare Fullsize-Tastatur

- Cleverer Faltmechanismus: für den Transport platzsparend zusammenklappen

- Bluetooth 5.1: 3 Bluetooth-Kanäle zum Koppeln mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig

- 106 Tasten inklusive großer Enter-Taste: deutsches QWERTZ-Layout

- Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung

- Farbe: schwarz

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 500 mAh für bis zu 200 Stunden

Nutzungsdauer oder bis zu 150 Tage Stand-by, lädt per USB-C

- Systemvoraussetzungen: Windows 10/11, macOS, iOS und Android

- Maße: 386 x 120 x 12 mm, Gewicht: 306 g

- Faltbare Fullsize-Tastatur inklusive USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107432498 Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3562-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3562-1112.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/EQfcTMQPFcrJ8PL PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

