Startseite Hochzeitslocation gesucht? Die Amir Event Location erfüllt alle Wünsche Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-09-23 12:18. Brautpaare aufgepasst: Die Suche nach der perfekten Hochzeitslocation hat ein Ende! In der Amir Event Location finden Heiratswillige alles, was sie sich für den schönsten Tag im Leben wünschen. Egal ob pompöse Schlosshochzeit oder intime Feier im Boho-Stil - hier wird jeder Hochzeitstraum wahr. Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail zaubert das Team des Veranstaltungsorts unvergessliche Momente und erfüllt dabei jeden Wunsch des Brautpaares. Stilvolle Räumlichkeiten, ein idyllischer Garten und erfahrene Hochzeitsplaner, die keine Wünsche offenlassen, machen die Amir Event Location zum idealen Ort für den Start ins Eheglück. Termine für Besichtigungen und Beratungsgespräche können ab sofort vereinbart werden. Die perfekte Hochzeitslocation - Das zeichnet die Amir Event Location aus Eine Hochzeitslocation sollte viele Kriterien erfüllen. In der Amir Event Location finden Brautpaare alles, was sie sich wünschen: - Eine schöne Atmosphäre für unvergessliche Momente

- Genügend Platz für alle Gäste, von der intimen Feier bis zur großen Gesellschaft

- Eine ansprechende Gestaltung, die keine Wünsche offenlässt

- Einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten dank erfahrener Hochzeitsplaner

- Erstklassiges Catering und aufmerksamen Service für das leibliche Wohl der Gäste All das und noch viel mehr bietet die Amir Event Location und schafft damit den perfekten Rahmen für den schönsten Tag im Leben. Stilvolle Räumlichkeiten für jeden Geschmack Egal ob Vintage, klassisch-elegant oder modern - in der Amir Event Location findet jedes Brautpaar den passenden Rahmen für seinen großen Tag. Insgesamt stehen vier verschiedene Säle für Gesellschaften von 20 bis 300 Personen zur Verfügung. Besonders beliebt ist der große Festsaal mit seinem historischen Kreuzgewölbe und den bodentiefen Fenstern. Hier können sich Brautpaare inmitten von Geschichte das Ja-Wort geben und anschließend mit ihren Liebsten feiern. Für kleinere Hochzeitsgesellschaften eignen sich der Kaminraum oder die gemütliche Lounge perfekt. Romantische Trauungen unter freiem Himmel Ein absolutes Highlight des Veranstaltungsorts ist der idyllische Garten. Unter altem Baumbestand gelegen, bildet er mit seinen gepflegten Grünflächen, dem romantischen Pavillon und dem plätschernden Brunnen eine märchenhafte Kulisse für freie Trauungen. Hier können sich Brautpaare umgeben von duftenden Blumen, dem Gezwitscher der Vögel und vor den Augen ihrer Liebsten ewige Treue schwören. Auch für Sektempfang und Hochzeitsfotos bietet die parkähnliche Anlage unzählige malerische Motive. So wird die Amir Event Location zur Hochzeitslocation in NRW mit besonderem Charme. Individuell, flexibel, einzigartig - Hochzeiten ganz nach Wunsch Jede Hochzeit ist einzigartig - und sollte daher auch ganz individuell gestaltet sein. In der Amir Event Location hat jedes Brautpaar die Möglichkeit, seinen großen Tag nach den eigenen Vorstellungen zu planen und zu erleben. Leidenschaftliche Betreuung von Anfang an Schon bei der Vorbereitung können sich Heiratswillige auf die kompetente Unterstützung des erfahrenen Hochzeitsteams verlassen. Im persönlichen Beratungsgespräch hört es sich die Wünsche und Ideen des Brautpaares aufmerksam an, macht Vorschläge und entwickelt daraus ein ganz individuelles Hochzeitskonzept. Auf Wunsch begleitet ein persönlicher Ansprechpartner die Brautpaare bis zum großen Finale und sorgt dafür, dass von der Dekoration bis zum Catering jedes noch so kleine Detail stimmt. So können sich die frisch Vermählten voll und ganz auf sich und ihre Liebe konzentrieren. Maßgeschneiderte Arrangements für jeden Anlass Ganz gleich, ob opulente Ballnacht oder ausgelassene Partystimmung, elegantes Gala-Dinner oder legeres Barbecue - die Amir Event Location bietet für jeden Geschmack und jeden Anlass das passende Arrangement. Das reicht von der exklusiven Raummiete über erstklassiges Catering mit kreativen Menüvorschlägen bis hin zu stimmungsvoller Dekoration, stilvollem Mobiliar und modernster Technik. So wird aus jedem Hochzeitskonzept ein unvergessliches Erlebnis - ganz ohne Stress und Aufwand für das Brautpaar. Ein Rundum-Wohlfühl-Erlebnis für alle Sinne Eine Traumhochzeit begeistert auf allen Ebenen. Darum setzt die Amir Event Location nicht nur auf prachtvolles Ambiente, sondern auch auf kulinarischen Hochgenuss und erstklassigen Service. Hochzeitsmenüs auf Sterne-Niveau In enger Abstimmung mit dem Hochzeitspaar entwickeln die erfahrenen Caterer des Veranstaltungsorts genau das Menü, das sich die Brautleute für ihren großen Tag erträumt haben. Dabei greifen sie auf ausgewählte Produkte von höchster Qualität zurück und präsentieren sie in kreativen Variationen. Von der Vorspeise über den Hauptgang bis hin zum Dessert werden die Gäste mit einem geschmacklichen Feuerwerk verwöhnt. Und auch der Hochzeitstorte widmet die Amir Event Location besonders viel Aufmerksamkeit. Egal ob mehrstöckige Zuckertürmchen oder kunstvolle Motivtorten - hier werden auch die ausgefallensten Wünsche wahr. Service, der von Herzen kommt Mindestens genauso wichtig wie das Essen ist die Art, wie es serviert wird. Darum legt das Team der Amir Event Location besonderen Wert auf zuvorkommenden und umsichtigen Service. Aufmerksame Servicekräfte erfüllen die Wünsche der Gäste bereits, bevor sie ausgesprochen werden, und sorgen dafür, dass sich jeder rundum wohlfühlt. Mit einem Lächeln auf den Lippen, viel Einfühlungsvermögen und einer großen Portion Leidenschaft tragen auch sie zu einem Hochzeitsfest der Extraklasse bei. Feiern Sie Ihre Traumhochzeit in der Amir Event Location! Wer auf der Suche nach der perfekten Hochzeitslocation ist, der ist in der Amir Event Location goldrichtig. Hier wird aus dem schönsten Tag im Leben der beste Tag des Lebens - und zwar ganz nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen des Brautpaares. Überzeugen Sie sich selbst von der Magie dieses einzigartigen Veranstaltungsorts und vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine unverbindliche Besichtigung! Das Team der Amir Event Location öffnet für Sie und Ihre Traumhochzeit gerne seine Pforten - damit bald schon die Hochzeitsglocken läuten können. Kontakt:

- Adresse: Rahdener Str. 3, 32479 Hille, Germany

- Telefon: 0170 8248247

- kontakt@amir-event-location.de Amir Event Location

Ahim Hassas

Rahdener Str. 3 32479 Hille

Deutschland E-Mail: pr@amir-event-location.de

Homepage: https://amir-event-location.de/

