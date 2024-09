Startseite Tag der Sternenkinder im Hotel Krefelder Hof Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-09-20 14:37. Genuss für den guten Zweck mit einem 4-Gang-Menü und Live-Musik Genießen und dabei ein besonderes Engagement unterstützen. Zum Tag der Sternenkinder am 15. Oktober 2024 werden die Küchenkünstler vom Hotel Krefelder Hof eigens ein 4-Gang-Menü kreieren, das von dem bekannten Entertainer Ralf Küntges musikalisch begleitet wird. Ein Großteil der Erlöse des kulinarischen Abends kommen dem Verein Donum vitae Krefeld e. V. zugute, der Hinterbliebene von verstorbenen Kindern auf vielfältige Weise begleitet. "Nach ersten Gesprächen war uns klar, dass wir dieses soziale Engagement in der Mitte unserer Gesellschaft unterstützen möchten", erklärt Hoteldirektor Bart Vaessen, der gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Andrea Calaminus das Konzept für die Charity-Veranstaltung auf den Weg gebracht hat. "Das gesamte Team war sofort "Feuer und Flamme" für das Projekt." Denn der Verein unterstützt insbesondere Familien und schwangere Frauen in Krisensituationen. Dabei setzt die Leiterin einen Schwerpunkt auf die Hilfe im Trauerfall. "Ein Kind in der Schwangerschaft, nach einer schwierigen Geburt oder durch den plötzlichen Kindstod zu verlieren, ist eine besonders kritische Situation im Leben von Eltern", erläutert die leitende Beraterin Bärbel Backhaus vom Verein Donum vitae Krefeld e. V., die sich als zertifizierte Trauerbegleiterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie nach solch prägenden Verlusterlebnissen um die Eltern, aber auch gegebenenfalls um den Familien- und Freundeskreis, kümmert. Denn oftmals erwartet die Umwelt, rasch wieder zur "Tagesordnung" zurückzukehren. Doch wie die Expertin weiß, darf und muss diese Trauer gespürt und besprochen werden, um den Verlust zu verarbeiten. "Es ist ja die verkehrte Reihenfolge, wenn das Kind vor einem stirbt", so Bärbel Backhaus. "Wenn dann die Hoffnungen, Träume und Zukunftswünsche plötzlich zerstört werden, fangen wir diese Menschen auf - möglichst unmittelbar und ohne Wartezeit." Dafür arbeitet sie seit einiger Zeit mit dem Seelsorger Rüdiger Keimer vom Helios Krankenhauses Krefeld zusammen. Gemeinsam haben sie Anfang des Jahres auch eine Gruppe für früh verwaiste Eltern gegründet, die Betroffene dann Schritt für Schritt begleitet. Bei Bedarf verfügt der Verein aber auch über ein Netzwerk von Therapeuten, das bei komplexeren Situationen zu Rate gezogen werden kann. Für seine Arbeit, die auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung zum Schwangerschaftsabbruch und sexuelle Aufklärung an Schulen umfasst, wird der Verein zu 80 Prozent gefördert. Daher ist er auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. "Bisher haben wir es immer noch geschafft, unser Angebot aufrecht zu erhalten", sagt Bärbel Backhaus nicht ohne Stolz. "So können wir im kommenden Jahr unser 25jähriges Bestehen feiern." Damit die soziale Arbeit des Vereins mehr Sichtbarkeit erhält, möchte der Krefelder Hof auch über den anstehenden Event hinaus seine Aktivitäten unterstützen. "Alle unsere bisherigen Kooperationen sind immer langfristig angelegt", betont Hoteldirektor Bart Vaessen. "Denn nur so entstehen die wichtigen persönlichen Verbindungen." Genuss für den guten Zweck Das 4-Gang-Menü zum Tag der Sternenkinder überzeugt als Vorspeise mit Räucherlachs-Tatar auf Reibeküchlein mit Forellenkaviar, Kräuterschmand und Wildkräutern. Für den Zwischengang wird eine Essenz von der Sellerie mit Steinpilzravioli und Selleriestroh serviert. Als Hauptgang kredenzen die Küchenkünstler des Krefelder Hofs gleich dreierlei Leckereien. So haben die Gäste die Wahl zwischen rosa gebratenen Rinderrücken mit gefüllter Tomate, Blattspinat und Kartoffelgratin oder gebratenen Zander mit einem Rote Beete-Apfel-Chutney, Mandel-Broccoli und Kartoffel-Musseline. Wer es lieber vegetarisch mag, kann den lauwarmen Couscous mit gegrillter Spitzpaprika, Ziegenkäse, Zucchini und Wildkräutern genießen. Als krönender Abschluss dieses besonderen Menüs wird zum Dessert ein Schokoladensouffle mit einem flüssigen Erdnusskern und Vanilleeis kredenzt. Wer das soziale Engagement des Vereins Donum vitae Krefeld e. V. für die Hinterbliebenen von Sternenkindern unterstützen möchte, kann mit 47,50 Euro pro Person an der Charity-Veranstaltung im Hotel Krefelder Hof teilnehmen. Denn die Hälfte des Erlöses geht an den guten Zweck. Um Reservierung wird gebeten unter der Telefonnummer 02151/584-0 oder per Mail unter reception@krefelder-hof.de 