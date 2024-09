Startseite Eine Reise durch die Champagner-Terroirs: Die Premium Pakete Brut und Rosé von Gerards-Selection.de Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-09-20 08:52. Die Champagne ist eine der renommiertesten Weinregionen der Welt. Die Champagner Premium Pakete Brut und Rosé von Gerards-Selection.de bieten Überblick. Die Champagne ist eine der renommiertesten Weinregionen der Welt, und ihre Champagner sind Ausdruck von Handwerkskunst und der einzigartigen Natur ihrer Herkunft. Die Champagner Premium Pakete Brut und Rosé von Gerards-Selection.de bieten eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Champagnern, die die Vielfalt und Raffinesse der Region perfekt widerspiegeln. Diese Pakete enthalten jeweils sechs verschiedene Champagner, die in den herausragenden Terroirs der Côte des Bar und Vallée de la Marne entstehen. Die meisten Champagner dieser Pakete stammen aus der Côte des Bar, einem aufstrebenden Anbaugebiet, das für seine kraftvollen Pinot-Noir-Trauben bekannt ist.

Côte des Bar: Kraft und Mineralität

Die Côte des Bar, im Süden der Champagne gelegen, zeichnet sich durch ihre kalkhaltigen Böden aus, die den Champagnern Kraft, Struktur und eine unverwechselbare Mineralität verleihen. Diese Region ist besonders für den Anbau von Pinot Noir prädestiniert und bringt Weine hervor, die Tiefe und Komplexität mit einer lebendigen Frische vereinen.

Im Champagner Premium Paket Brut finden sich sechs herausragende Winzer, die das Potenzial dieser Region perfekt zum Ausdruck bringen: Daniel Leclerc Tradition Brut: Ein kraftvoller Champagner mit Aromen von getrockneten Früchten und Backwaren. Seine goldene Farbe und die lebendige Säure spiegeln die typische Frische der Côte des Bar wider.

Nicolo & Paradis Tradition Brut: Dieser Champagner reift mindestens drei Jahre und entwickelt dabei nussige Aromen und Brioche-Noten. Die fruchtige Frische der Region verleiht ihm eine besondere Lebendigkeit.

Noel Leblond-Lenoir Tradition Brut: Eine Cuvée aus 80% Pinot Noir und 20% Chardonnay, die die kräftige Struktur des Pinot Noir mit einer feinen Säure und Fruchtigkeit kombiniert.

Royer Reserve Brut: Bestehend aus 75% Pinot Noir und 25% Chardonnay, bietet dieser Champagner eine elegante Balance aus Zitrusnoten, Pfirsich und Akazienblüten – ein echtes Spiegelbild des Terroirs.

Daniel Perrin Tradition Brut: Eine ausgewogene Mischung aus Pinot Noir und Pinot Meunier, die den Champagner durch Steinobst- und Zitrusaromen sowie eine angenehme Säure belebt.

Christian Etienne Tradition Brut: Dieser frische, lebendige Champagner zeigt mit seiner feinen Mousse und den Zitrusaromen das typische Profil der Côte des Bar, ohne im Holzfass gereift zu sein. Die Côte des Bar dominiert auch das Champagner Premium Paket Rosé, das die Fruchtigkeit und Eleganz dieser Region in rosiger Form präsentiert: Royer Rosé: Ein reinsortiger Pinot Noir mit intensiven Aromen von Brombeeren und Erdbeeren. Seine leuchtend himbeerrote Farbe und seine feine Säure machen ihn zu einem idealen Aperitif.

Noel Leblond-Lenoir Rosé: Eine Kombination aus Pinot Noir und Chardonnay mit 10% Rotwein, die eine verführerische Fruchtigkeit und eine erfrischende Mineralität zeigt – typisch für die kalkhaltigen Böden der Côte des Bar.

Nicolo & Paradis Rosé: Mit seinen Aromen von roten Früchten und Grapefruit bringt dieser Rosé die fruchtige Lebendigkeit der Region voll zur Geltung.

Christian Etienne Rosé: Ein fruchtiger, harmonischer Rosé-Champagner mit Aromen von Johannisbeeren und Grapefruit, der durch seine feine Süße und lebendige Perlage besticht.

Daniel Leclerc Rosé: Dieser Champagner zeigt eine intensive Fruchtigkeit und eine lebhafte Säure, die perfekt mit den fruchtigen Aromen von schwarzer Johannisbeere und Erdbeere harmoniert. Vallée de la Marne: Fruchtige Frische aus Lehm- und Kalkböden

Die Vallée de la Marne ist bekannt für ihre Lehmböden und den Anbau von Pinot Meunier, der den Champagnern aus dieser Region eine besondere Fruchtigkeit und Frische verleiht. Diese Region spielt im Rosé-Paket eine besondere Rolle. Carole Noizet Rosé: Dieser Winzerchampagner aus der Vallée de la Marne zeichnet sich durch eine feine Perlage und zarte Aromen von roten Früchten aus. Seine frische, romantische Seite macht ihn zum perfekten Begleiter für leichte Desserts oder gesellige Abende. Ein Genuss der Sinne: Die Magie der Champagner-Terroirs

Die Premium Pakete von Gerards-Selection.de bieten nicht nur eine erlesene Auswahl an Champagnern, sondern auch eine Reise durch die faszinierenden Terroirs der Champagne. Die Côte des Bar und die Vallée de la Marne bringen jeweils ihre charakteristischen Eigenschaften in die Weine ein: Die kalkhaltigen Böden der Côte des Bar sorgen für kräftige, strukturierte Champagner, während die Lehmböden der Vallée de la Marne fruchtige, frische Champagner hervorbringen.

Für Champagnerliebhaber sind diese Pakete eine großartige Möglichkeit, die Essenz der Champagne zu entdecken und zu genießen. Sie können das Champagner Premium Paket Brut (https://www.gerards-selection.de/p/champagner-premium-paket-brut) oder das Champagner Premium Paket Rosé (https://www.gerards-selection.de/p/champagner-premium-paket-rose) bei Gerards-Selection.de (https://www.gerards-selection.de/) bestellen und in die prickelnde Welt der besten Winzerchampagner eintauchen. Gerards-Selection.de ist seit über 10 Jahren einer der führenden deutschen Online Händler für Champagner!

Darüber hinaus für Cremant, Weine und Accessoires.

Wir haben immer rund 300 verschiedene Champagner und 30 verschiedene Cremants im Keller.

