Startseite Fibrolux auf der Messe WindEnergy Hamburg 2024: Innovation trifft Individualität in der Windkraft Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 14:53. Die WindEnergy Hamburg gilt als eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für On- und Offshore-Windkraft und bietet eine Plattform für Unternehmen, die die Zukunft der Windenergie aktiv mitgestalten. Fibrolux, einer der führenden Hersteller von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), wird vom 24. bis 27. September 2024 auf der Messe ausstellen und innovative Lösungen für die Windenergiebranche vorstellen. Mit über 1.400 Ausstellern aus aller Welt und mehr als 30.000 erwartete Fachbesuchern deckt die Messe ein breites Spektrum an Themen rund um die Windenergie ab, von On- und Offshore-Technologien bis hin zu innovativen Mobilitätslösungen im Energiesektor. Der GFK-Spezialist aus Hessen ist bekannt für seine Fähigkeit, individuell angepasste GFK-Lösungen zu entwickeln, die durch ihre Vielseitigkeit und Robustheit überzeugen. Sie bieten entscheidende Vorteile in Bezug auf Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht, was zu einer besseren Leistungsfähigkeit und Effizienz insbesondere bei Windkraftanlagen führt. Der Fibrolux-Messeauftritt konzentriert sich auf die Vorteile von GFK gegenüber Stahl, Edelstahl und anderen Materialien. In Halle B7, Stand 130, stehen maßgeschneiderte Konstruktionslösungen und Sonderprofile, die auf die spezifischen Herausforderungen der Windenergiebranche zugeschnitten sind, im Mittelpunkt. Besonders in den Bereichen mobiler und flexibler Windkraftlösungen, wie dem KiteX-Projekt, zeigt sich die Vielseitigkeit von GFK. "Auf der WindEnergy Hamburg 2024 liegt unser Fokus auf individuellen Lösungen aus GFK. Mit unserer internen Konstruktions- und Fertigungskompetenz sind wir in der Lage, hochgradig angepasste Produkte zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen jedes Projekts gerecht werden. Diese Flexibilität ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit und ermöglicht es uns, besonders komplexe und innovative Projekte erfolgreich umzusetzen ", erläutert Marcus Nau, CEO bei Fibrolux. Tickets zur WindEnergy 2024 sind hier erhältlich: bit.ly/windEnergy2024 Über Fibrolux

Fibrolux ist seit über 45 Jahren führend in der Produktion und Entwicklung von glasfaserverstärkten Kunststoffen und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen Branchen, darunter Bau, Infrastruktur, Transport und erneuerbare Energien. Als Hersteller hat sich das hessische Unternehmen durch seine Innovationskraft und seine Fähigkeit, auf individuelle Kundenanforderungen einzugehen, weltweit einen Namen gemacht. Weitere Informationen unter: fibrolux.com/branchen/erneuerbare-energien Über Fibrolux

Fibrolux ist seit über 45 Jahren führend in der Produktion und Entwicklung von glasfaserverstärkten Kunststoffen und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen Branchen, darunter Bau, Infrastruktur, Transport und erneuerbare Energien. Als Hersteller hat sich das hessische Unternehmen durch seine Innovationskraft und seine Fähigkeit, auf individuelle Kundenanforderungen einzugehen, weltweit einen Namen gemacht. Firmenkontakt

Fibrolux GmbH

Marcus Nau

Hessenstraße 16

65719 Hofheim

(+49) – 6122 – 9100 – 0

https://www.fibrolux.com Pressekontakt

team digital GmbH

Jessica Retzlaff

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

066419116574

https://www.team-digital.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten