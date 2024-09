Startseite Australiens ikonische Bademodenmarke bringt exklusive Prints und Designer-Styles an die europäischen Gestade Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2024-09-19 13:20. Bondi Beach, Australien - White Sands, die bekannte australische Bademodenmarke, freut sich, ihre Expansion nach Europa bekannt zu geben und bietet ab sofort Expressversand nach Deutschland an. White Sands ist bekannt für seine exklusiven, eigens entworfenen Prints und luxuriösen Tanga-Bademoden und bringt eine neue Welle hochmodischer Bademode auf den europäischen Markt. Aufbauend auf seinen tiefen Wurzeln im Küsten-Lifestyle von Bondi Beach ist White Sands Bondi zu einem globalen Symbol für anspruchsvolle Bademode geworden. Die neue Kollektion mit einem kühnen Leopardenmuster und einem zarten Aquarell-Rosenmuster ist das jüngste Beispiel für die künstlerische Entwicklung der Marke unter der Leitung der Designerin Leah Madden. Jeder Druck ist exklusiv für White Sands und wird sorgfältig im eigenen Haus entworfen und verkörpert eine Mischung aus zeitloser Eleganz und topaktuellem Stil. „Die Expansion nach Europa, mit Expressversand nach Deutschland, ist ein Meilenstein, über den wir uns sehr freuen“, so Leah Madden, Creative Director. „Wir hatten schon immer eine starke internationale Fangemeinde und freuen uns darauf, unser einzigartiges Bondi-Erbe einem neuen Publikum zu präsentieren, das die Kunstfertigkeit und das handwerkliche Können hinter jedem Stück zu schätzen weiß.“ Beide Prints sind in den für die Marke charakteristischen Mikro-String-Bikinis, Tanga-Bikinis und einteiligen Bademoden erhältlich, die für ihre schmeichelhaften Passformen, ihr luxuriöses Gefühl und ihre hervorragende Verarbeitung bekannt sind. Diese Stücke sind so konzipiert, dass sie die natürliche Silhouette betonen und gleichzeitig den Komfort und die Funktionalität bieten, die die moderne, modebewusste Frau verlangt. Ein Erbe künstlerischer Exzellenz - Leah Madden, das kreative Genie hinter White Sands Bondi, lässt sich von der atemberaubenden australischen Küste und dem freigeistigen Wesen von Bondi Beach inspirieren. Mit einem scharfen Blick für Details und einer Leidenschaft für hochwertige Materialien fangen Maddens Entwürfe den Schnittpunkt von Strandleichtigkeit und modischer Raffinesse ein.“ Jede Kollektion spiegelt die pulsierende und doch entspannte Energie von Bondi wider“, sagt Leah Madden, Creative Director von White Sands. „Für mich geht es darum, Bademode zu kreieren, die sich nicht nur luxuriös anfühlt, sondern Frauen auch die Möglichkeit gibt, ihren persönlichen Stil auszudrücken. Der Schwerpunkt liegt auf minimalistischen String-Bikinis und Tanga-Styles.“ White Sands Bondi expandiert nach Europa mit Expressversand nach Deutschland Mit der Expansion nach Deutschland und Europa macht White Sands seine charakteristische Bademode zugänglicher als je zuvor. Die Expressversandoptionen stellen sicher, dass europäische Kunden nun eine schnellere Lieferung genießen können, die den entspannten und doch luxuriösen Bondi-Style direkt an ihre Haustür bringt. Über White Sands Bondi: White Sands wurde an der Küste von Bondi Beach, Australien, gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Designer-Bademode entwickelt. Die Marke verbindet den entspannten australischen Küstencharme mit High-End-Mode und ist bekannt für ihre einzigartigen hauseigenen Drucke, die sorgfältige Verarbeitung und die stilvollen Designs. Jede Kollektion verkörpert die zeitlose Schönheit der australischen Strandkultur und überschreitet gleichzeitig die Grenzen der modernen Bademode. Kontakt: media@whitesandsswim.com Instagram: @whitesandsswim Web: www.whitesandsswim.com Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten