Startseite InnoTrans: sichere und TRDP-konforme Anwendungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 13:00. NewTec präsentiert Konformitätstests sowie Lösungen für Bahntechnik und das Train Realtime Data Protocol (TRDP) Pfaffenhofen a. d. Roth, 18. September 2024. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme und TRDP-Mitgestalter, präsentiert auf der diesjährigen InnoTrans Lösungen für die Entwicklung sicherer Anwendungen des Train Realtime Data Protocol (TRDP). Vom 24. bis 27. September können sich Besucher auf dem NewTec-Messestand in Halle 6.1, Stand 410, zudem über Möglichkeiten informieren, ihre Produkte auf TRDP-Konformität zu testen. Hersteller von Fahrzeugen und Zugkomponenten stehen vor der Aufgabe, TRDP unter Einhaltung der normativen Vorgaben der IEC 61375 in ihre Produkte zu integrieren. Konkret heißt das: Schnittstellen müssen implementiert sowie umfangreiche Funktions- und Interoperabilitätstests durchgeführt werden. "Das ist für viele Hersteller Neuland und stellt selbst große Unternehmen vor Herausforderungen", erläutert Matthias Wolbert, Mitglied der Geschäftsführung bei der NewTec GmbH. "Und am Ende steht immer die Frage: Haben wir alles auch TRDP-konform entwickelt?" Da TRDP zudem ein Open-Source-Protokoll ist und es prinzipiell von jedem verändert werden kann, sollten Funktionalität und Konformität nach der Implementierung noch einmal möglichst unabhängig nach IEC IEC 61375-2-8 geprüft werden. Als Pionier für TRDP-Konformitätstests hat NewTec für namhafte Fahrzeug- und Komponentenhersteller bereits unterschiedliche Endgeräte des TCMS (Train Control and Management System) auf Konformität getestet - darunter Zugsteuergeräte für operative und Komfortfunktionen oder Dashboards mit Echtzeitinformationen für den Fahrzeugführer. Auf der InnoTrans präsentiert der TRDP-Spezialist zudem mit NTTrainSolutions ein Komplettpaket von leistungsfähigen Services und Werkzeugen für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen im TCN-Umfeld (Train Communication Network). So hat NewTec im Rahmen von Safe4Rail / CONNECTA 3 einen Security-Layer für TRDP entwickelt, der eine sichere Kommunikation vernetzter Steuergeräte und Komponenten innerhalb von Zügen ermöglicht. Für die externe Kommunikation mit Schienenfahrzeugen bietet NewTec die Lösungsplattform NTSecureCloudSolutions. Mit Hardware- und Software-Komponenten wie Datenerfassungsplattformen (NTSecureNodes) oder Cloud-Schnittstellen (NTSecureGateways) können sicherheitsrelevante Inhalte wie Steuerbefehle oder Parametrisierungen cybersicher remote auf Fahrzeuge übertragen sowie Updates und Patches sicher ausgerollt werden. Auch ein entsprechender Transfer von Sensordaten auf eine Cloud - z. B. im Rahmen von Fernwartung und Predictive Maintenance - ist möglich. Besucher finden den NewTec-Messestand in Halle 6.1, Stand 410 NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hard- und Software-Systemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategie-Beratung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An sechs Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist über 300 Mitarbeiter.

