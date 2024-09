Startseite Herbst bei Lavolta Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 11:09. Exklusive Herbst-Angebote, die du nicht verpassen darfst! Wir haben aufregende Neuigkeiten für dich! In unserem Online Shop findest du jetzt eine fabelhafte Auswahl brandneuer Pflegeprodukte, die deine Schönheitsroutine auf das nächste Level heben werden. Doch das ist noch nicht alles - wir möchten dir auch die Möglichkeit bieten, diese Produkte mit einem exklusiven Rabatt zu genießen. Das ist die perfekte Gelegenheit, unsere neusten Pflegeinnovationen auszuprobieren und gleichzeitig dein Budget zu schonen. ************************************************************ Q10 Power - Anti-Falten Serum Das Anti-Falten Serum Eye & Face von Dr. Armah aus der Lavolta Pflegelinie Q10 Power glättet, strafft und festigt die Gesichtshaut und Augenpartie nachweislich und mildert Zeichen von Müdigkeit. Für frische und verjüngte Ausstrahlung, sowie fester und definierter wirkende Gesichtskonturen. - mit Q10, Vitamin E und Squalane

- mildert Zeichen von Müdigkeit

- für feste und definierte Gesichtskonturen

- Fältchen werden gemildert

- für eine strahlende schöne Haut Jetzt shoppen und 7% sparen (https://www.drarmah.com/products/vorbereitung-lavolta-q10-power-glattend...) ***************************************************************** Bestseller Serum Set Unser Bestseller-Serum-Set enthält drei Gesichtsseren mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie Retinol-Ersatz, Edelweiß und Vitamin C. Es bietet für jedes Hautbedürfnis die perfekte Lösung: Anti-Aging, ein strahlendes Hautbild oder einen Glow-Effekt. - das Leuchtkraftserum strafft nachweislich und sorgt für einen frischen Glow

- das Bakuchiol Serum verringert Hautirritationen und mildert Falten

- das Edelweiss Serum hat eine antioxidative Powerformel und ist straffend

- mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Vitamin E und C, Calcium

- für alle Hauttypen geeignet Jetzt shoppen und 20% sparen (https://www.drarmah.com/products/bestseller-serum-set) ***************************************************************** Le Tropical Paradis Eau de Parfum Mit dem Duft von Le Tropical Paradis von Lavolta hat Frederick Armah für Dich die Sehnsucht nach einem Aufenthalte auf einer tropischen Insel eingefangen und eine paradiesischen Duftkomposition kreiert. - ein exotisch femininer Duft

- Kopfnote Kokoswasser und Mandel

- Herznote Kokosnuss, weiße Blüten und Heliotrop

- Basisnote Vanille, Moschus und Sandelholz Jetzt shoppen und 18% sparen (https://www.drarmah.com/products/eau-de-parfum-le-tropical-paradis-100-m...) ***************************************************************** Manuka -Honig - LIPPS Manuka-Honig 7 Bewertungen

Kostbarer Manuka Honig erstmals vereint mit Sheabutter in unserem Manuka Honig Lipps von Dr. Armah aus der Linie Lavolta Manuka-Honig. - pflegt die Lippen langanhaltend

- bietet Schutz ohne auszutrocknen

- wirkt anti-irritativ

- besonders für trockene und rissige Lippen Jetzt shoppen und 13% sparen (https://www.drarmah.com/products/manuka-honig-lipps-trio-lippenpflegesti...) ***************************************************************** Shéa - Körpercreme 4 Bewertungen

Die Körpercreme von Dr. Armah aus der Linie Lavolta Shéa umgibt Dich wie eine sanft schützende Hülle. Bei der Entwicklung der reichhaltigen Pflege haben wir bewusst auf den Zusatz von Parfum verzichtet und wertvolle Lipide kombiniert- die trockene und sensitive Haut intensiv pflegen. - spendet Feuchtigkeit

- unterstützt den Erholungsprozess der Haut

- ohne Parfum und mit wertvolle Lipide

- mit Shéabutter, Macadamiaöl und Q10 Jetzt shoppen und 31% sparen (https://www.drarmah.com/products/shea-koerpercreme-ohne-parfum-mit-mande...) ***************************************************************** Bestseller Serum Set Unser Bestseller-Serum-Set enthält drei Gesichtsseren mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie Retinol-Ersatz, Edelweiß und Vitamin C. Es bietet für jedes Hautbedürfnis die perfekte Lösung: Anti-Aging, ein strahlendes Hautbild oder einen Glow-Effekt. - das Leuchtkraftserum strafft nachweislich und sorgt für einen frischen Glow

- das Bakuchiol Serum verringert Hautirritationen und mildert Falten

- das Edelweiss Serum hat eine antioxidative Powerformel und ist straffend

- mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Sheabutter, Vitamin E und C, Calcium

- für alle Hauttypen geeignet Jetzt shoppen und 20% sparen (https://www.drarmah.com/products/bestseller-serum-set) ***************************************************************** Natural Finish Make-Up Set Entdecke das perfekte Dr. Armah Lavolta Natural Finish Make-Up Set für einen makellosen Teint und verführerische Wimpern. Das Kompaktpuder und die Mascara bieten dir alles, was du für einen strahlenden Look benötigst. - silikonfreie Formel für eine natürliche Hautpflege

- das Powder mattiert die Haut und sorgt für einen ebenmäßigen Teint

- Ideal zum Abpudern über Foundation oder allein für ein frisches Finish

- die Mascara pflegt die Wimpern mit Aloe Vera und Mandelöl

- verleiht den Wimpern mehr Volumen und Definition Jetzt shoppen und 20% sparen (https://www.drarmah.com/products/ntural-finish-make-up-set) Bei Dr. Armah's Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden. Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen - ganz natürlich. Firmenkontakt

Dr. Armah Lavolta

Frederik Armah

Holstenkamp 40

22525 Hamburg

0404162620

https://www.drarmah.com/ Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746

https://www.new-media-design.info Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten