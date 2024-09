Startseite Tenable stellt Tenable Enclave Security für hochsichere Umgebungen vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 10:54. Neue Lösung erkennt, bewertet und analysiert IT-Assets und Container, um Breaches vorzubeugen COLUMBIA, Md. (19. September 2024) - Tenable® (http://www.tenable.com/), das Unternehmen für Exposure-Management, stellt mit Tenable Enclave Security eine Lösung für Kunden vor, die in hochsicheren oder anderweitig abgeschotteten Umgebungen tätig sind. Aufsetzend auf Tenable Security Center schützt Tenable Enclave Security IT-Assets und moderne Workloads mit Hilfe von Risikobewertungen und Kontextinformationen, die es Kunden ermöglichen, Sicherheitsrisiken zu erkennen, bevor sie Schaden verursachen. Öffentliche Behörden sind beim Einsatz von Cloud-Lösungen an besondere Sicherheits- und Compliance-Richtlinien gebunden. Tenable Enclave Security ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, Kunden der öffentlichen Hand sowie kommerzielle Organisationen mit strengen Anforderungen an Datenresidenz, Sicherheit oder Datenschutz zu unterstützen. Tenable Enclave Security wurde für hohe und sehr hohe Schutzbedarfsstufen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen und Behörden, IT- und Container-Schwachstellen von einer einheitlichen, hochsicheren Plattform aus zu erkennen und zu beheben. Dieser konsolidierte Ansatz vermeidet Tool-Wildwuchs, senkt die Kosten und erhöht die Effizienz. "Als einer der Marktführer in den Bereichen Vulnerability-Management und Cloud-Sicherheit und langjähriger Partner staatlicher Institutionen in aller Welt sind wir mit unserer Expertise hervorragend positioniert, öffentlichen Behörden das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, um ihre IT-Strategie zu transformieren, moderne Workloads sicher zu implementieren und Innovationen voranzutreiben", so Robert Huber, Chief Security Officer und President Tenable Public Sector bei Tenable. "Mit Tenable Enclave Security können sich Behörden nun ein klareres Bild ihrer Exposure und ihres Risikos machen, und sind in der Lage, Schwachstellen über IT-Assets und Container-Images hinweg kontinuierlich zu überwachen, zu bewerten und zu priorisieren - und das alles aus einem einheitlichen, hochsicheren Framework heraus." Tenable Enclave Security unterstützt Kunden dabei, ... - ... Anforderungen an Cloud-Sicherheit und Datenresidenz zu erfüllen: Tenable Enclave Security ermöglicht es Kunden, strenge Anforderungen an Cloud-Sicherheit und Datenresidenz zu erfüllen. Kunden können Tenable Enclave Security dort einsetzen, wo ihnen die Lösung den größten Mehrwert bietet: On-Prem, in einer Virtual Private Cloud oder einer Commercial Cloud.

- ... Container zu schützen, bevor sie produktiv gehen: Während Behörden ihre Infrastruktur modernisieren, bieten Container eine effizientere Möglichkeit, Anwendungen zu erstellen und bestehende zu modernisieren. Tenable Enclave Security ermöglicht es Kunden, das mit ihren Container-Images verbundene Risiko schnell zu bewerten, deren Schwachstellen zu erkennen und das Schadenspotenzial zu verstehen.

- ... Security-Tools zu konsolidieren: Im Gegensatz zu Insellösungen mit eingeschränkter Sichtbarkeit bietet Tenable Enclave Security Schutz für IT-Assets und moderne Workloads aus einer einzigen Deployment-Architektur heraus. Weitere Informationen über Tenable Enclave Security unter: https://www.tenable.com/products/enclave-security Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen - von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Mehr als 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com. Firmenkontakt

