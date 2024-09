Startseite Systemrelevant Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 10:36. alwitra - Das "Alles-aus-einer-Hand"-Flachdachsystem Als Premium-Systemanbieter für Flachdachabdichtungen präsentiert alwitra ein neues, da erheblich erweitertes "Alles-aus-einer-Hand"-Flachdachsystem. Denn mit der Steinwolle-Dämmplatte EVASTONE® und der PE-Dampfsperre EVAFOL SK ergänzt der Flachdachspezialist nicht nur sein Produktportfolio, sondern geht nach 60 Jahren aus der horizontalen auch in die vertikale Ebene. Seit Jahrzehnten ist alwitra mit seinen Premium-Dachbahnsystemen EVALON® und EVALASTIC® sowie den Aluminium-Dachrandprofilen, Tageslichtsystemen und Entwässerungskomponenten als Komplettanbieter "von Dachrand zu Dachrand" in der Wasser führenden Ebene bekannt. Mit der jetzt erfolgten Systemerweiterung nehmen die Flachdachspezialisten den kompletten Dachschichtenaufbau in den Fokus. Der Vorteil für Architekten, Planer, Verarbeiter, Fachhandel und Bauherren liegt auf der Hand: Sie alle sparen Zeit. Teils aufwendige Absprachen zwischen einzelnen Herstellern entfallen, denn es braucht nur noch einen Ansprechpartner für alle Komponenten am Flachdach. Erster neuer Baustein ist EVASTONE®, eine Flachdach-Dämmplatte aus Steinwolle zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum vorbeugenden Brandschutz. Die bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen einsetzbare Dämmplatte verfügt über eine hoch verdichtete Oberlage. Dank der integrierten Zweischicht-Charakteristik weist EVASTONE® eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen auf. Als nicht brennbare, A1 nach DIN EN 13501-1, Flachdach-Dämmplatte ist EVASTONE® gleichzeitig wärme- und schalldämmend sowie druckbelastbar und diffusionsoffen. Zudem bleibt sie selbst unter Temperaturänderungen dimensionsstabil. EVASTONE® ist im Großformat 2.000 mm x 1.200 mm und standardmäßig in den Dicken 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm und 160 mm lieferbar. Die in den WLS 038 und 040 - Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit lambda B 0,038 bzw. lambda B 0,040 W/(mK) - verfügbare EVASTONE® ist für nicht genutzte und genutzte Dächer verwendbar. Dazu gehören Einsatzbereiche, z. B. unter Solaranlagen oder extensiven Begrünungen. In der Regel wird die Flachdach-Dämmplatte zweilagig verlegt, die Befestigung erfolgt wahlweise mechanisch oder durch Auflast. Zweite neue Systemkomponente von alwitra ist die selbstklebende und brandlastarme Dampfsperre EVAFOL SK, die insbesondere für flach und flach geneigte Dächer konzipiert wurde. Die bauphysikalisch hochwirksame Luft- und Dampfsperre aus einem mehrlagigen Aluminiumverbund mit reißfester Gewebearmierung ist unterseitig mit einer Selbstklebeschicht ausgerüstet. So lässt sich die Dampfsperre mit einem sd-Wert > 1.500 m schnell und einfach verlegen. Speziell bei Leichtdachkonstruktionen mit Tragschalen aus Trapezblechen, wie sie üblicherweise bei Industriehallen zum Einsatz kommen, ist EVAFOL SK nach DIN 18234 bestens geeignet. Mit EVASTONE® und EVAFOL SK sowie den hochwertigen Kunststoff-Dachbahnsystemen EVALON® und EVALASTIC® bietet alwitra eine außerordentliche Komplettlösung aus einer Hand an - geprüft, systemkompatibel und in bewährter alwitra-Qualität. alwitra ist ein seit 60 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Ferner sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Des Weiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flach geneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland. Firmenkontakt

alwitra GmbH

Patrick Börder

Postfach 3950

54229 Trier

0651-91 02 263

http://www.alwitra.de Pressekontakt

Flüstertüte

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

0221 2789004

http://www.fluestertuete.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten