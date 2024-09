Startseite Die neuen Lizenzmodelle von GRIN: Flexibler Zugang zu Wissen für Hochschulen, Bibliotheken und Unternehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 09:15. GRIN Publishing bietet ab sofort maßgeschneiderte Lizenzmodelle für Hochschulen, Bibliotheken und Unternehmen an. Auf diese Weise erweitert GRIN den Zugang zu Wissen und sorgt für eine umfassende und flexible Nutzung von wissenschaftlicher Literatur. Campus-Lizenzen für Bildungseinrichtungen Mit mehr als 260.000 veröffentlichten Texten in den Sprachen Deutsch, Englisch sowie einer Vielzahl weiterer Sprachen und einem kontinuierlich wachsenden Angebot ist GRIN Publishing Deutschlands größter Anbieter für akademische Texte. Mit den neuen Campus-Lizenzen von GRIN profitieren Bildungseinrichtungen, Hochschulen und Bibliotheken von einem erweiterten Zugang zu akademischen Inhalten. Die Lizenzen ermöglichen Studierenden und Mitarbeitenden einen bequemen Zugriff entweder auf das gesamte Portfolio von GRIN oder auf eine maßgeschneiderte Auswahl von GRIN-Texten - unabhängig von Ort und Zeit. Gleichzeitig profitieren Institutionen von Volumenrabatten, die die Kosten pro Nutzer:in deutlich senken. Auf diese Weise schafft GRIN für Studierende und Lehrende gleichermaßen ein hochmodernes, flexibles Lernumfeld. Unternehmenslizenzen - Wissen maßgeschneidert Auch Unternehmen, Kliniken, Pflegebetriebe und Coaches können ab sofort auf das breite wissenschaftliche Angebot von GRIN zugreifen. Die Unternehmenslizenzen bieten die Möglichkeit, gezielt Fachliteratur für spezifische Bereiche zu beziehen. Hierbei stehen Unternehmen flexible Modelle zur Verfügung, um genau die Themenbereiche zu lizenzieren, die für ihre Branche und Mitarbeitenden relevant sind. Durch die Integration in das firmeneigene Intranet oder den Sharepoint können Mitarbeitende jederzeit und überall auf die Inhalte zugreifen, wodurch das Lernen und die Weiterbildung im Arbeitsalltag optimal unterstützt werden. Themenpakete für spezifische Fachbereiche Für Bildungseinrichtungen und Unternehmen, die sich auf bestimmte Fachgebiete konzentrieren möchten, bietet GRIN zudem vordefinierte Themenpakete an. Diese decken unter anderem die Bereiche BWL, Jura, Gesundheit, Psychologie, Pädagogik und Literaturwissenschaften ab und enthalten aktuelle Abschlussarbeiten und Fachbücher in den Sprachen Deutsch und Englisch. Institutionen haben so die Möglichkeit, Inhalte gezielt zu erwerben, die für ihre spezifischen Anforderungen von Bedeutung sind. Weitere Informationen zu unseren Lizenzmodellen und Themenpaketen finden Sie auf GRIN.com (https://www.grin.com/lizenzen/). GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Kontakt

