Startseite sportspaß: Fit und aktiv durchs Leben - auch im Alter Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 08:51. Hamburg, 19. September 2024. Regelmäßige Bewegung ist der Schlüssel zu einem gesunden und erfüllten Leben - und das gilt für jedes Alter. Besonders für Senioren spielt Sport eine wichtige Rolle, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Die Vorteile sind zahlreich: Ein gestärktes Herz-Kreislauf-System, bessere Beweglichkeit und gesteigertes Wohlbefinden sind nur einige davon. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, bietet Senioren die Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Freude an der Bewegung zu erleben. In den vielfältigen Kursen finden Seniorinnen und Senioren ein abwechslungsreiches Programm, das speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Unter dem Motto "Gemeinsam aktiv sein macht mehr Spaß und Freude" treffen sie in entspannter Atmosphäre Gleichgesinnte und verbessern ihre Fitness. Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß, erklärt: "Bei uns können Senioren nicht nur gemeinsam Sport treiben, sondern auch neue Kontakte knüpfen. Bewegung stärkt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und bringt Menschen zusammen." Vielfalt für jedes Interesse Das Kursangebot von sportspaß ist so vielfältig wie die Interessen der Teilnehmer. Ob entspannendes Yoga, schwungvolles Zumba oder gezielte Fitnessprogramme für Senioren - es gibt für jeden die passende Bewegungsform. "Unser Ziel ist es, allen Menschen, unabhängig von Alter und Fitnesslevel, die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen", unterstreicht Clemens Müller. Weil es gemeinsam mehr sportspaß macht Die soziale Komponente spielt bei sportspaß eine ebenso wichtige Rolle wie die körperliche Aktivität. Es geht nicht nur um Fitness, sondern auch um das Miteinander. Die sportspaß-Mitglieder schätzen die familiäre Atmosphäre und die Chance, neue Freundschaften zu schließen. Unter dem Motto "Gemeinsam aktiv sein macht mehr Spaß und Freude" treffen sie in entspannter Atmosphäre Gleichgesinnte und verbessern ihre Fitness. Attraktive Angebote zu fairen Preisen sportspaß überzeugt nicht nur durch sein umfangreiches Kursangebot, sondern auch durch attraktive Mitgliedsbeiträge. Erwachsene zahlen nur 19,50 Euro im Monat und können dafür nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und dies in allen sportspaß-Centern und Schulsporthallen. Zusätzlich bietet sportspaß gegen eine Gebühr die Nutzung der Fitnessstudios und Saunas. Kompetente Betreuung durch qualifizierte Trainer Über 500 zertifizierte Trainerinnen und Trainer betreuen die Mitglieder in mehr als 120 verschiedenen Sportarten. Diese professionelle Anleitung und die familiäre Atmosphäre sorgen für ein angenehmes Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt. Weitere Informationen zum Verein und den Kursangeboten finden Sie auf der Webseite unter www.sportspaß.de. Über sportspaß e. V. Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto "Weil es gemeinsam mehr sportspass macht" ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen. Firmenkontakt

sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29

https://sportspass.de/ Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507

www.all4press.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten