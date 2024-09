Startseite Asahi Kasei präsentiert neuen Typen des flammfesten Vliesstoffs LASTAN™ Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 08:50. Höhere Sicherheit für EV-Batterien durch bessere Widerstandsfähigkeit gegen Flammen und Partikelbeschuss Düsseldorf, Tokyo und New York - 19. September 2024 - Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei stellt eine neue Materiallösung für eine verbesserte Sicherheit von Elektrofahrzeugbatterien vor. LASTAN™ ist ein flammhemmender und hochflexibler Vliesstoff, der eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Materialien für den Schutz gegen thermisches Durchgehen von Batterien bietet. Das Material kann für Abdeckungen, Schutzummantelungen für Busbars und andere Anwendungen innerhalb des EV-Batteriepacks verwendet werden. Obwohl die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen weltweit zunimmt, ist die Batteriesicherheit für viele Fahrzeugnutzer immer noch ein großes Problem. Laut der jüngsten "Asahi Kasei Automotive Consumer Survey" vom Dezember 2023 gaben 34 % der Nicht-EV-Besitzer in China eine verbesserte Sicherheit als entscheidenden Faktor für den Kauf eines Elektrofahrzeugs an. Vor diesem Hintergrund bemühen sich die OEMs weltweit, die Sicherheit von Elektrofahrzeugbatterien weiter zu erhöhen. Es wird erwartet, dass der Markt für Materialien zur Verhinderung eines "thermal runaways" (thermisches Durchgehen der Batterie) ab 2024 jährlich um etwa 15 % wachsen wird, wobei die Nachfrage in Zukunft noch weiter zunehmen wird (Quelle: Marktbericht von IDTechEX: "Fire Protection Materials for Electric Vehicle Batteries 2024-2034"). In diesem Zusammenhang steigt die Nachfrage nach Materialien für EV-Batterieabdeckungen, die eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Flammen und Partikelbeschuss sowie gute elektrische Isolationseigenschaften aufweisen. Gegenwärtig werden zum Schutz vor thermischem Durchgehen in der Regel Materialien auf Mineralbasis verwendet, die jedoch schwer und spröde sind. Da diese Materialien steif sind, lassen sie sich nur schwer an komplexe Formen anpassen, was die Verarbeitbarkeit zu einem Problem für die Hersteller macht. LASTAN™ ist ein nicht-mineralischer, flammfester Stoff, der durch Ausbrennen einer speziellen Acrylfaser bei 200-300°C hergestellt wird. Er zeichnet sich durch hohe Flammfestigkeit und gute elektrische Isolierung aus, die durch ein spezielles Beschichtungsverfahren, das auch die Abriebfestigkeit erhöht, noch verbessert wird. Dadurch bietet das Material einen wirksamen Schutz gegen Partikelbeschuss durch austretendes Gas. Mit diesen außergewöhnlichen Eigenschaften wird LASTAN™ seit vielen Jahren als optimales Material zur Sicherheit in verschiedenen Branchen eingesetzt. Effektiv gegen 1.300 °C heiße Flammen und 200-500 µm große Partikel

Selbst bei einer Flamme von 1.300 °C bleibt die Temperatur auf der gegenüberliegenden Seite von LASTAN™ unter 400 °C. Während ein "Sauerstoffgrenzwert" (LOI) von 27 oder höher im Allgemeinen als Indikator für Flammwidrigkeit gilt, hat dieses Material einen LOI-Wert von 50 oder höher. Bei UL94-Flammschutztests hat LASTAN™ die höchste Bewertung von 5VA erhalten. In LASTAN™ bilden sich keine Löcher, selbst wenn es eine Minute lang einer Flamme von 1.300°C ausgesetzt wird. Zusätzlich zu seiner hohen Flammenbeständigkeit ist LASTAN™ resistent gegen Beschuss durch Partikel von 200-500 µm. Außerdem bietet es bei einer Dicke von 1mm eine elektrische Isolierfähigkeit von bis zu 3,5 kV. Das Material zeichnet sich auch durch seine hervorragende Verarbeitbarkeit aus: Es ist hochflexibel und behält seine Leistungseigenschaften auch bei einer Dicke von nur 0,8 mm. Dadurch lässt es sich mit normalen Werkzeugen leicht verarbeiten und trägt zu einem vereinfachten Herstellungsprozess bei. Asahi Kasei produziert LASTAN™ derzeit in Japan, erwägt für die Zukunft aber auch eine Produktion in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Das Unternehmen wird den neuen LASTAN™-Typen auf der North American Battery Show vom 7. bis 10. Oktober 2024 in Detroit, Michigan, ausstellen. Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 - 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen. Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 - 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 - 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/. Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058

https://www.asahi-kasei.eu/ Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12

www.financial-relations.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten