Startseite Nicht jedes Event ist auch ein Event: Eine differenzierte Betrachtung Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-09-19 08:30. Ein Beitrag von Günter Dull vom Expertenring Region Stuttgart Nicht jedes Event ist auch ein Event: Eine differenzierte Betrachtung Der Begriff "Event" wird heutzutage inflationär für Veranstaltungen aller Art verwendet, obwohl diese Bezeichnung dem eigentlichen Wesen eines Ereignisses oft nicht gerecht wird. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Bezeichnung selbst, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, die lediglich als Event bezeichnet werden, obwohl sie den Kriterien nicht entsprechen. Das eigentliche Konzept eines Events wurde gar nicht oder nur oberflächlich verstanden. Doch worin liegt der entscheidende Unterschied? Klassische Veranstaltungen bestanden in der Regel aus einem festgelegten Programm, oft bestehend aus einem Essen in einem Veranstaltungsraum sowie Unterhaltung durch Kapellen, Zauberer oder Sänger. Diese Veranstaltungen konnte durchaus unterhaltsam gewesen sein, doch sie erheben keinen Anspruch darauf, als wahre Events oder Ereignisse wahrgenommen zu werden. Ein authentisches Event, ein Ereignis, könnten beispielsweise die Olympischen Spiele oder ein Formel-1-Rennen sein. Natürlich übersteigt ein solcher Rahmen in der Regel die Zielsetzung und das Budget eines durchschnittlichen Unternehmens. Was ist eigentlich ein Event? Der entscheidende Unterschied zwischen einer herkömmlichen Veranstaltung und einem Event, insbesondere einem Marketing-Event, liegt in der Zielsetzung. Das Hauptziel besteht darin, dass die Gäste nach dem Event eine positive Erinnerung an den Gastgeber, sein Produkt oder seine Dienstleistung behalten. Dabei geht es darum, eine klare Botschaft zu vermitteln, die nur in einem emotional ansprechenden, jedoch nicht aufdringlichen Umfeld erfolgreich übermittelt werden kann. Eine übertrieben technische Präsentation mit gigantischen Aufbauten kann genau das Gegenteil bewirken. Ein Grundsatz, der stets berücksichtigt werden sollte, besagt: Menscherlebnis kommt vor Materialerlebnis! Mittendrin statt nebenher Ein zentraler Aspekt von Events ist, dass die Gäste - seien es Kunden, Mitarbeiter, Händler oder Messebesucher - aktiv am Geschehen teilnehmen und nicht nur passiv konsumieren. Nur über persönliche und emotionale Interaktionen kann die entsprechende Aufmerksamkeit erzielt werden. Selbst die brillanteste Idee, der größte Technikaufwand mit riesigen LED-Walls und die spektakulärste Attraktion verfehlen ihre Wirkung, wenn nicht berücksichtigt wird, dass die Gäste eine Verbindung zum Produkt, zur Dienstleistung und zum Unternehmen herstellen müssen. Was wirkt nachhaltig? Es gibt zahlreiche Faktoren, die für wirkungsvolle Events und Aktionen relevant sind, darunter Beeinflussungstechniken, soziologische und verhaltenswissenschaftliche Grundlagen, Erlebnisschemata, Dramaturgie sowie multisensorische Reize. Bei der Planung jeder Marketingaktion ist es entscheidend, die Zielgruppe genau zu kennen und anzusprechen. Ein integriertes Kommunikationskonzept sowohl während des Events als auch darüber hinaus ist unerlässlich. Bei einem Event ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Unternehmen, das Produkt und/oder die Dienstleistung so positioniert werden, dass sie im Gedächtnis der Verbraucher als attraktive Option verankert sind. Die Erinnerungsfähigkeit hängt jedoch stark von der Originalität und Unterscheidbarkeit ab. Daher ist es eine der wichtigsten Aufgaben, innovative und außergewöhnliche Events, Produktpräsentationen, Messeauftritte, Roadshows und Marketingaktionen zu entwickeln und umzusetzen. Geld ist nicht alles Es ist noch zu erwähnen, dass der Erfolg eines Events nicht primär vom Budget, sondern vom Fachwissen, der Erfahrung und der Kreativität der Eventagentur abhängt. Zum Autor Günter Dull: Als Eventexperte und Eventsachverständiger hat Günter Dull seit Gründung der Dull Entertainment GmbH im Jahr 1984 über 3000 MICE-Projekte (Meetings, Incentives, Conventions, Events) für mittelständische und große Unternehmen im In- und Ausland kreiert, geplant und erfolgreich realisiert. Die Dull Entertainment GmbH ist Unterzeichner der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) des Landes Baden-Württemberg und realisiert bevorzugt nachhaltige Events und Meetings in grün zertifizierten Locations, nachhaltigen Städten, mit regionalen Produkten, Dienstleistern und Lieferanten. Ein Nachhaltigkeitskonzept gehört zu jeder Planung dazu. Bei Dull Entertainment sind wir stolz darauf, professionelle und kreative Lösungen anzubieten, um Ihre Veranstaltungen zu einem außergewöhnlichen Erfolg zu machen. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Planung und Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art. Wir bieten maßgeschneiderte Konzepte, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir setzen auf umweltfreundliche Praktiken und nachhaltige Materialien, um unsere Veranstaltungen umweltschonend zu gestalten. 