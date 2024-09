Sicheres Radeln: Ein Ratgeber zur E-Bike-Versicherung

Verlust und Ärger vermeiden / Absicherung von Diebstahl bis zur Vollkasko möglich / Im Schnitt werden täglich über 730 Fahrräder und E-Bikes in Deutschland gestohlen / Versicherung auch für gebrauchte Elektro-Fahrräder ohne Altersbegrenzung

Düsseldorf, im September 2024. Auch wenn der Sommer vorbei ist, bietet der Herbst mit seinen angenehmen Temperaturen immer noch gute Gelegenheiten für Ausflüge mit dem Fahrrad. Rund 2,1 Millionen E-Bikes wurden 2023 in Deutschland gekauft. Pedelecs und E-Bikes mit Elektroantrieb sind sehr beliebt, sind aber in der Anschaffung in der Regel wesentlich kostspieliger als die nicht-motorisierten Pendants. Nicht nur deswegen sollten Fahrradhalter darüber nachdenken, ihren Drahtesel ordentlich zu versichern. Passende Policen gibt es schon unter zehn Euro im Monat und so werden ärgerliche Zusatzkosten im Fall von Diebstahl oder Beschädigung vermieden.

Eine hohe fünfstellige Zahl von Fahrradunfällen und Vandalismus Jahr für Jahr machen nachdenklich. Dazu kommen laut Kriminalstatistik rund 250.000 gestohlene Fahrräder - und das sind nur die gemeldeten Fälle, die echte Zahl dürfte weitaus höher liegen.

Das macht deutlich: Eine E-Bike-Versicherung ist ratsam, um sich vor den finanziellen Folgen eines Unfalls oder Diebstahls zu schützen. Die Fahrradversicherung deckt in der Regel folgende Risiken ab:

- Diebstahl: Eine Versicherung hilft, den finanziellen Verlust nach einem Diebstahl zu minimieren.

- Unfälle und Schäden: Ob Sturz, Kollision oder Vandalismus - eine gute Versicherung übernimmt die Kosten für Reparaturen oder Ersatzteile.

Beim Abschluss einer E-Bike-Versicherung gibt es mehrere Faktoren, auf die besonders geachtet werden sollte, um sicherzustellen, dass passend zum eigenen Nutzungsverhalten die persönlichen Bedürfnisse abgedeckt und keine unerwarteten Kosten zu tragen sind.

Hier sind einige Tipps und Kriterien für die Auswahl:

Mit Checkliste zum richtigen Schutz für Elektrofahrräder

- Tarifwahl/Deckungsumfang - was zahlt die Versicherung bei Verlust? Stellen Sie sicher, dass die Versicherung alle von Ihnen gewünschten Risiken abdeckt, einschließlich Haftpflicht, Diebstahl, Unfall- und Schadensersatz. Überprüfen Sie die Police genau, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, was abgedeckt ist und was nicht.

- Sind auch einzelne Komponenten - wie der Akku - versichert?

- Versicherungssumme: Überprüfen Sie die Höhe der Versicherungssumme, insbesondere für die Haftpflichtdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Deckungssumme ausreicht, um potenzielle Schadensersatzansprüche abzudecken.

- Selbstbeteiligung: Klären Sie, ob und in welcher Höhe eine Selbstbeteiligung im Schadensfall anfällt. Eine niedrige Selbstbeteiligung kann zwar zu höheren Prämien führen, bietet aber im Schadensfall finanzielle Entlastung.

- Geltungsbereich: Überprüfen Sie, ob die Versicherung auch im Ausland gültig ist, falls Sie Ihr E-Bike auf Reisen mitnehmen möchten.

- Diebstahlschutz: Achten Sie auf die Bedingungen für den Diebstahlschutz. Überprüfen Sie, ob das E-Bike in verschiedenen Situationen (z. B. bei einem Diebstahl aus Ihrem Haus oder von öffentlichen Orten) abgesichert ist.

- Unfalldeckung: Wenn Sie zusätzlichen Schutz wünschen, um Unfallkosten wie medizinische Behandlungen oder Schäden am E-Bike abzudecken, stellen Sie sicher, dass die Versicherung entsprechende Leistungen bietet.

- Kleinkrafträder: Für zulassungspflichtige E-Bikes mit Versicherungskennzeichen gelten keine Fahrradversicherungen, sie sind als "Kleinkrafträder" eingestuft.

- Kundenservice und Erstattungsprozess: Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit und den Kundenservice des Versicherungsunternehmens. Guter Kundenservice und ein reibungsloser Schadensabwicklungsprozess sind essenziell. Niemand möchte im Falle eines Schadens mit bürokratischen Hürden konfrontiert werden. Bewertungen bei unabhängigen Untersuchungen können hilfreich sein, um die Qualität zu beurteilen. Informieren Sie sich auch über den Prozess für Schadensmeldungen und -erstattungen.

Indem Sie diese Punkte sorgfältig berücksichtigen und verschiedene Angebote vergleichen, können Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete E-Bike-Versicherung finden.

Zudem kann man selbst einiges zur Prävention tun, zum Beispiel stets ein ordentliches Fahrradschloss mit sich führen und auch benutzen. Auch im Kontext der Versicherung kann dies wichtig sein. Viele Versicherer gewährleisten den Schutz nur dann, wenn das Fahrrad zum Zeitpunkt des Diebstahls abgeschlossen war.

Tipps zur Risikominimierung

- Sicheres Abstellen: Nutzen Sie - auch wenn bei Pedelecs der abgeschlossene Akku und das Lade- und Steuergerät versichert sind - abschließbare Fahrradständer oder -garagen, um Diebstähle zu verhindern.

- Hochwertiges Schloss: Investieren Sie in ein stabiles Fahrradschloss, um Langfinger abzuschrecken. Entfernen Sie Akku und Steuergerät, um den Diebstahl unattraktiver zu machen.

- Codierung und Registrierung: Lassen Sie Ihr E-Bike codieren und registrieren. So kann es im Falle eines Diebstahls leichter zurückverfolgt werden.

- Vorsicht im Straßenverkehr: Beachten Sie die Verkehrsregeln und fahren Sie defensiv. Unfälle lassen sich so vermeiden.

Weitere Tipps: https://www.gdv.de/gdv/themen/mobilitaet/unfallforscher-so-wird-der-radv...

Best Practice: Fahrradversicherung der Sparkassen DirektVersicherung

Ein vorbildliches Beispiel wie Sie Ihr Fahrrad - egal ob mit oder ohne Motor - optimal absichern können, ist die Versicherung der Sparkassen DirektVersicherung. Der Rundum-Schutz für E-Bikes ist schon ab 6 Euro 58 im Monat zu haben. Die Versicherung gewährleistet mit drei Elementen einen Rundum-Schutz: Diebstahl-Schutz (Erstattung Neuwert, Zubehör wie Akku sowie Lade- und Steuergerät, aber auch Reisegepäck sind abgesichert), Beschädigung/Verschleiß (Schäden durch Tierbiss, Feuer, Verschleiß, Vandalismus etc.) und Fahrrad-Schutzbrief (Schnelle Hilfe 24-7, Leihrad, Rücktransport, Kostenübernahme notwendiger Übernachtungen). Die Elemente können je nach Bedürfnis angepasst werden. Die Fahrradversicherung bietet Schutz für nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrräder ohne Kennzeichen. Dazu gehören beispielsweise Pedelecs, Citybikes, Klappräder, Mountainbikes, Tandem- und Lastenfahrräder und E-Bikes im umgangssprachlichen Sinn. Die Versicherung integriert außerdem fest mit dem Fahrrad verbundene Teile, die dazu beitragen, dass es genutzt werden kann. Dazu zählen Sattel, Lenker, Lampen und der Gepäckträger. Bei Pedelecs sind außerdem der Akku sowie Lade- und Steuergerät inbegriffen.

Umfassender Schutz und Sicherheit

Der Tarif ist auf die Bedürfnisse der Versicherten zugeschnitten und kann individuell konfiguriert und angepasst werden. Der Diebstahl-Schutz bietet unter anderem die Erstattung des Neuwerts bei Entwendung des versicherten Fahrrads oder einzelner Teile - auch bei Trick- und Einbruchdiebstahl. Außerdem erfolgt eine Erstattung bei Diebstahl von Reisegepäck sowie die Reparatur von Beschädigungen im Zusammenhang mit Diebstahl. Der Fahrrad-Schutzbrief bietet weltweit schnelle Hilfe im Notfall in Form einer 24-Stunden-Hotline und mobiler Pannenhilfe. Außerdem steht - je nach Verfügbarkeit - ein Leihrad zur Weiterfahrt bereit. Inhalt des Leistungsbausteins ist weiterhin die Kostenübernahme für Übernachtungen oder Weiterfahrt zum Zielort sowie der Rücktransport des Fahrrads bei Unfall oder Diebstahl.

Dank des Bausteins Beschädigung & Verschleiß werden Reparaturkosten bei Vandalismus, Unfall- und Sturzschäden übernommen, sind Erstattungen bei Schäden durch Feuer, Explosion und Sturm inbegriffen sowie die Reparatur von Schäden durch Tierbiss an Verkabelungen. Bestandteil des Bausteins ist weiterhin ein Elektronikschutz, der unter anderem Akku-, Elektronik- und Feuchtigkeitsschäden abdeckt. Gut zu wissen: die Fahrradversicherung der Sparkassen DirektVersicherung kann auch für gebrauchte Fahrzeuge abgeschlossen werden und gilt zudem auch im Ausland. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/fahrradversicherung/.

Eine E-Bike-Versicherung bietet nicht nur finanziellen Schutz, sondern auch Ruhe und Gelassenheit während Ihrer Radtouren. Wer die richtige Versicherung wählt und sich über Rechte und Pflichten informiert, kann unbeschwert die Straßen erkunden und die Freiheit auf zwei Rädern in vollen Zügen genießen.

Alles über die Fahrradversicherung der Sparkassen DirektVersicherung finden Sie auf der folgenden Seite: https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/fahrradversicherung/

