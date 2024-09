Startseite RTI erhält Forschungsauftrag der US-Air Force im Bereich Generative KI Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-18 15:38. RTI Connext® bietet ein sicheres und zuverlässiges Kommunikations-Framework für KI-gestützte Simulations- und Trainingssysteme der US-Luftwaffe Sunnyvale (USA)/München, September 2024 - Real-Time Innovations (RTI), das Infrastruktur-Software-Unternehmen für Smart-World-Systeme, hat einen Phase II Small Business Innovation Research ("SBIR")-Auftrag der der US-Air Force in der Höhe von 1,25 Mio. US-Dollar erhalten. Demnach wird RTI dazu beitragen, ein sicheres, standardisiertes und zuverlässiges KI-Framework für die Interaktion zwischen Software-Agenten, Menschen und der Zielumgebung zu schaffen, das die schnelle Bereitstellung und Wiederverwendung modernster KI-Technologien ermöglicht. RTI Connext® wurde aufgrund seiner bewährten Funktionen in Bezug auf Simulationsunterstützung, Modularität, Skalierbarkeit, Sicherheit und Robustheit als datenzentriertes, auf offenen Standards basierendes Kommunikationsrückgrat für intelligente Systeme ausgewählt. Mit der zunehmenden Bedeutung autonomer Systeme in Verteidigungsstrategien wird verteilte Intelligenz die Datenverarbeitung in Echtzeit über mehrere Geräte und Standorte hinweg ermöglichen. Dadurch wird die Leistung optimiert und die Entscheidungsfindung verbessert, was die nahtlose Integration von KI und Innovation im Einsatzgebiet und darüber hinaus erleichtert. "Damit KI in großen, verteilten Systemen der realen Welt effizient arbeiten kann, benötigen unsere Kunden modulare, nicht-monolithische Lösungen sowie datenzentrierte Sicherheit, die in den heutigen KI-Lösungen für Unternehmen nicht enthalten ist", erläutert Paul Pazandak, Director of Research bei RTI. "Connext ist derzeit die einzige Technologie, die die anspruchsvollen Funktionen bietet, welche für diese Realität erforderlich sind. Wir freuen uns über die zusätzliche Finanzierung, die es uns ermöglicht, unser auf offenen Standards basierendes agentenbasiertes Framework weiterzuentwickeln und die Entwicklung von KI-gestützten Trainingslösungen für unsere Einsatzkräfte zu erleichtern". Connext® basiert auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard und erfüllt alle Anforderungen an verteilte Kommunikation für sicherheitskritische Systeme jeder Größe. Es ermöglicht mehr Modularität und weniger Code, was die Entwicklungskosten erheblich senkt. Connext bietet Zugriffskontrolle, Sicherheit, Selbsterkennung und umfassende operative Bereitstellung in kritischen Systemen und wird sowohl von Open-Source- als auch von kommerziellen Implementierungen unterstützt. Die Besonderheit dieser Lösung besteht darin, dass Anwendungen als eine Einheit zusammenarbeiten und Benutzer Anwendungen erstellen können, die modernste Sensorik, schnelle Steuerung und KI-Algorithmen kombinieren. Der Vertrag mit RTI ist Teil einer Reihe von SBIR-finanzierten Projekten, die sich auf die Anwendung von technologischer Entwicklungen wie der generativen KI konzentrieren, um die autonomen Fähigkeiten unbemannter Plattformen und ihrer Mensch-Maschine-Schnittstellen zu verbessern. Bei diesem Projekt werden modellbasierte Systemtechnik und robuste Tests eingesetzt, um autonome Systeme zu entwickeln, die die Anforderungen an Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit erfüllen, die für den Einsatz nicht-tödlicher Langstreckendrohnen für Überwachung, elektronische Kriegsführung und Kommunikation erforderlich sind. Real-Time Innovations (RTI) ist das Infrastruktursoftware-Unternehmen für Smart-World-Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTIs oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 2.000 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur. Firmenkontakt

