Startseite Das Meisterteam Bonn / Rhein-Sieg unterstützt das neugegründete Hebammenhaus Rhein-Sieg e. V. Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-18 12:22. Die Resonanz auf den Wettbewerb des Meisterteams Bonn / Rhein-Sieg (https://www.meisterteam-bonn.de/) war riesig. 24 Projekte erreichte die Handwerkskooperation, sodass man die Gewinnsumme auf 60.000, - EUR erhöhte. Eines der ausgewählten Projekte ist das Hebammenhaus, das sich heute vorstellte. Bonn, den 18.9.2024 Insgesamt zählten sechs Projekte zu den Gewinnern, die jeweils einzelne Wünsche durch die Handwerker erfüllt bekamen. Das Hebammenhaus kam in den Genuss, dass gleich mehrere Wünsche erfüllt wurden. In der großen Etage, die fast vollständig renoviert werden muss, sind die Hebammen durch die Maßnahmen der Handwerksmeister schon einen bedeutenden Schritt weiter. Schließlich will man im Januar 2025 die Türen öffnen und die ersten Babys zur Welt begleiten. "Wir haben uns riesig gefreut, als die Zusage der Handwerksmeister kam", berichtet Sylvia Nogens, Vorstand Hebammenhaus Rhein-Sieg e. V. und Geschäftsführung Hebammenhaus Rhein-Sieg GmbH i. G. Beworben hatten sich die Verantwortlichen des Hebammenhauses aufgrund eines Berichtes in den lokalen Medien. Das Meisterteam Bonn / Rhein-Sieg hat im Hebammenhaus eine Küche, einen Gruppenraum, einen Lagerraum und die WC-Anlage geschaffen. Allesamt warten darauf, den Hebammen die Arbeit zu erleichtern und den werdenden Müttern eine angenehme Umgebung zu schaffen. Allerdings ist im Hebammenhaus noch jede Menge zu tun und Unterstützer sind weiterhin gerne gesehen, ist man sich einig. Bei der Frage, warum man sich für das Hebammenhaus entschieden habe, waren sich die Meister einig. "Wir hatten uns im Kollegenkreis bereits im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir dieses Mal etwas für Familien machen möchten, deshalb fiel die Entscheidung für das Hebammenhaus leicht", erläutert Josef Kolb, Vorstand im Meisterteam Bonn / Rhein Sieg, der sich ebenso wie seine Kollegen von der Energie der Hebammen hat anstecken lassen. "Uns war zudem wichtig, dass möglichst viele der Betriebe der Kooperation beteiligt waren", ergänzt Vorstandsmitglied Michael Enzinger. Im Hebammenhaus waren dies sechs Betriebe, die Trockenbau-, Putz- sowie Malerarbeiten erbracht, Fliesen gelegt, Sanitärarbeiten erledigt, Schränke hergestellt und Türen eingebaut haben. Weitere Gewinnerprojekte sind: die Gemeinnützige Gesellschaft für ein Therapiezentrum mbH in Bonn; die Kita Schatzinsel in Bonn; die heilpädagogische KITA des DRK Bonn e. V.; die Bonn Capitals 1. Baseball- und Softballclub und das Tierheim Bonn. Von Maler- und Sanitärarbeiten über Pflasterarbeiten, Akustikdecken und einer Ballwand aus Metall ist alles dabei. Kein preiswertes Vergnügen, deshalb hat sich das Meisterteam Bonn / Rhein-Sieg kurzerhand entschlossen, das Budget auf 60.000, - EUR aufzustocken.

Alle Arbeiten wurden in den Sommermonaten realisiert. Die Handwerker des Meisterteams Bonn / Rhein-Sieg arbeiteten Hand in Hand, um im September alle Projekte zu übergeben. Ganz nach dem Motto: Gutes zu tun mit handwerklichen Leistungen auf Meisterniveau, dort wo diese gebraucht werden. Meisterteam Bonn / Rhein-Sieg: Transparente Bauprojekt von Meisterhand Jeder, der neu baut, renoviert oder umbaut, wünscht sich, dass alles wie am Schnürchen läuft. Das Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg ist angetreten, Bauprojekte, Renovierungsarbeiten etc. nach den Vorstellungen der Kunden umzusetzen - koordiniert, termintreu und mit aufeinander abgestimmten Abläufen. Seit 2004 arbeitet die Handwerkskooperation Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg zusammen. Gemeinsam begleiten sie gewerbliche und private Kunden auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung ihrer Projekte. Sei es ein neues Zuhause, eine schicke Praxis, gewerbliche Bauten oder moderne Büroeinheiten. In allen Phasen von der Planung bis zur Abnahme begleitet ein ausgesuchter Fachbetrieb die Kunden. Die koordinierte Bauzeitenplanung für sämtliche Kundenprojekte ist eine große Stärke des Teams. Transparenz, Termintreue und meisterliche Ausführung in jeder Bauphase sind selbstverständlich. Zum 13 köpfigen Meisterteam Bonn gehören aktuell die folgenden Betriebe: Dipl.-Ing. / Architektin Marion Schwedler & Dipl.-Ing. (FH) Architektur Anja Niemeier; Bauunternehmung Windolf, Maik und Timo Windolf; Stuck-Belz, Michael Christmann; Frank und Frederik Jacobi e. K., Frank und Frederik Jacobi; Jaeger GmbH, Uwe, Cindy & Kevin Jaeger; Enzinger Elektro GmbH, Michael und Werner Enzinger; Hönscheid GmbH, Bernd Hönscheid; Kolb GmbH, Josef Kolb; H. Imbach GmbH, Michael Imbach; Parkett Preuß GmbH, Manfred Preuß; Fliesen Sädler GmbH, Markus Austermann; Happy Clean, Michael Weber; Holzbau Stocksiefen GmbH, Benjamin Stocksiefen; Metallbau Sonntag GmbH, Thomas Sonntag & Rene Roth. Das Meisterteam Bonn / Rhein-Sieg gehört zur 1984 gegründeten Hamburger Meisterteam-Verbundgruppe. Bundesweit zählen 300 produzierende Handwerksunternehmen der Branchen Holz, Glas, Metall und Fensterbau sowie 200 Vertragslieferanten aus Industrie, Handel und Dienstleistung zur Verbundgruppe. Organisiert und koordiniert wird das breite und zukunftsorientierte Programm an Verbundleistungen durch die Zentrale des Meisterteams in Hamburg. Kontakt

