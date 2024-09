Startseite Reutlingen: Zahnarztpraxis Dres. Stock & Rath feiert 50-jaehriges Jubilaeum Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-18 08:53. Klassische und biologische Zahnmedizin in Reutlingen Als Dr. Volker Stock vor 50 Jahren in Reutlingen seine Zahnarztpraxis, war diese Erfolgsgeschichte nicht absehbar. Doch was sich in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch die aktive Mitwirkung von Sohn Dr. Tobias Stock, in der Entwicklung der Zahnarztpraxis getan hat, ist beeindruckend. Nun im Jubiläumsjahr übergibt Dr. Volker Stock die Praxis an die nächste Generation. Begonnen hat alles 1974 mit der Gründung einer Zahnarztpraxis in Betzingen. Bereits in seinen Anfängen erkannte Dr. Volker Stock die Vorzüge einer metallfreien Therapie. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Die guten und gewachsenen Fachkenntnisse, ein Top Praxisteam, die Nutzung modernster Technologien und der Aufbau neuer Behandlungsmethoden sind nach wie vor große Vorteile, mit denen das Zahnärzteteam punktet. In der Implantologie und der Anfertigung von keramischem Zahnersatz verfügt die Praxis über 40 Jahre Erfahrung. Dr. Volker Stock war weltweit einer der Erstanwender in der Herstellung von Zahnersatz mit Hilfe der Cerec-Methode. Er bildete als Referent für die Firma Siemens Zahnärzte in dieser damals innovativen Technik aus. Bei dieser Methode wird der Patient mit dem keramischen Zahnersatz in einer Sitzung versorgt. Ein Abdruck ist nicht mehr nötig. Mittels einer 3D Kamera wird der präparierte Zahn gefilmt und eine ästhetische Keramikfüllung (Krone, Teilkrone oder Inlay) mit einem CAD/CAM Computer im hauseigenen Labor in digitaler Technik hergestellt und eingesetzt. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt der Zaharztpraxis Dres. Stock & Rath ist die biologische Versorgung der Patienten. Dabei wird, soweit möglich und sinnvoll, auf Fremdsubstanzen verzichtet und auf biokompatible Werkstoffe und Lasertechnologie gesetzt. Ein besonderes Highlight dabei, ist die Eigenblutbehandlung nach der PRF-Methode (Platelet-Rich Fibrin). Aus dem eigenen Blut des Patienten wird dabei ein hochkonzentriertes Plasma-Präparat gewonnen. Das Präparat enthält zahlreiche Wachstumsfaktoren und Regenerationsstoffe und beschleunigt den Heilungsprozess nach zahnärztlichen Eingriffen. "Schon immer unterstützen wir die Mundgesundheit durch innovative und schonende Behandlungsmethoden und fördern das allgemeine Wohlbefinden unserer Patienten", so Dr. Tobias Stock. "Bei dieser speziellen modernen Behandlungsweise werden die natürlichen Heilkräfte des Körpers optimal genutzt, das Gewebe regeneriert sich optimal und der nachhaltige Erfolg der Behandlung wird verbessert." Auf diese Weise werden in der Zahnarztpraxis Dres. Stock & Rath die Vorteile mit der klassischen Zahnmedizin kombiniert. Die bevorzugte Verwendung biokompatibler Werkstoffe in der Versorgung und der weitestgehende Verzicht auf Antibiotika sind zentrale Säulen der Praxisphilosophie und Basis für den Erfolg. Das Wachstum war stetig: 1996 konnte die Zaharztpraxis in den eigenen Neubau in die Eckener Straße 54 in Betzingen umziehen. Bei dem vorausschauenden Blick von Dr. Volker Stock, war es auch nicht verwunderlich, dass er die nächste Generation strategisch und frühzeitig mit einbezogen hat. Bereits 2007 trat sein Sohn Dr. Tobias Stock in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Teil des Praxisteams. Durch diverse Fortbildungen und ein einjähriges Implantologie-Curriculum konnte er sein Behandlungsspektrum nochmals erweitern. In den folgenden Jahren führten Vater und Sohn gemeinsam die Praxis in die weitere erfolgreiche Zukunft. Im Jahre 2016 erweiterten sie das Zahnärzteteam um Dr. Maximilian Rath, der in der Praxis seine Assistenzarztausbildung beendete. "Ein wahrer Glücksfall", so Dr. Tobias Stock, "Wir alle haben die gleiche Philosophie und daher haben wir ihn Januar 2023 als Partner in die Praxis aufgenommen." Seit Anfang 2024 bereichert Dr. Alexandra Stock, Schwägerin von Dr. Tobias Stock, das Ärzteteam. Ein guter Zeitpunkt für die Zepterübergabe von Gründer Dr. Volker Stock an die jüngere Generation "Ich freue mich, denn ab jetzt sorgen drei junge engagierte und hervorragend ausgebildete Zahnärzte für das weitere Wachstum der Zahnarztpraxis und ich genieße beruhigt meinen Ruhestand." Die Betzinger Zahnarztpraxis Dres. Stock & Rath feiert in diesem Jahr also ihr goldenes Jubiläum. Das gesamte Team ist zu Recht stolz auf stetige Innovation, ein breites Behandlungsspektrum und die sehr persönlichen Patientenfürsorge. Dieser Meilenstein soll nun auch bei einem besonderen kulinarischen Praxis- Wanderausflug mit den zwölf Mitarbeitern gefeiert werden. Eine ganz besondere Erwähnung verdient die Zahnmedizinische Fachangestellte Claudia Wohlrab, die seit ihrer Ausbildung 1974 ein Teil des Teams ist. Sie feiert somit anlässlich des Praxisjubiläums auch ihr 50-jähriges Jubiläum- das spricht für sich. Allen ist klar, als treue Seele mit enormer Einsatzbereitschaft war sie schon immer eine unverzichtbare Stütze der Zaharztpraxis Dres. Stock & Rath. Ihre Mitarbeit war stets von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Gemeinsam mit den zahnmedizinischen Fachkolleginnen kümmert sie sich um die Praxisinfrastruktur, die Assistenz der Zahnärzte und das Wohlbefinden der Patienten. Und da alle gemeinsam die optimale Versorgung und eine bestmögliche Information der Patienten anstreben, ist die Zaharztpraxis Dres. Stock & Rath bestens mit Kollegen, Therapeuten, Laboren und den mehr als 80 Mitgliedern des Gesundheitsforums vernetzt. In der nahen Zukunft ist zum Beispiel ein Vortrag zum Thema "Persönlicher Stress und Auswirkungen auf die Patientenbehandlung" geplant. Auch in der Zukunft werden von der Zahnarztpraxis Dres. Stock & Rath Informationsveranstaltungen im Bereich Implantologie und neue Entwicklungen in der Zahnheilkunde für Patienten angeboten. Wir sind uns sicher, die Zahnarztpraxis Dres. Stock & Rath wird weiterhin von sich reden machen. Aber zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte und viel Vergnügen bei den verdienten Feierlichkeiten. Weitere Informationen: www.zahnarzt-stock-rath.de APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen. Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. 