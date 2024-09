Startseite Moderne Wireless-Netzwerklösungen für Logistik und Intralogistik Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-18 08:06. In der modernen Logistik sind Effizienz und Flexibilität entscheidende Faktoren für den Erfolg. Von der Überwachung von Lagerbeständen in Echtzeit bis hin zur nahtlosen Kommunikation zwischen verschiedenen Standorten bieten drahtlose Netzwerktechnologien Lösungen, um den Materialfluss zu optimieren und Geschäftsprozesse entscheidend zu verbessern. Traditionelle Netzwerkstrukturen stoßen in dynamischen Logistikumgebungen jedoch oft an ihre Grenzen. In einem aktuellen Blogbeitrag zeigt Cambium Networks auf, wie Wireless-Lösungen dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern. Der Beitrag bietet wertvolle Einblicke in die Potenziale, die der Einsatz von Wireless-Netzwerken für die Logistikbranche birgt. Unternehmen erfahren, wie sie mit den neuesten Technologien nicht nur ihre bestehenden Prozesse optimieren, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen können. Ein Blick auf konkrete Anwendungsfälle zeigt, wie Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielen und sich für die Zukunft rüsten können. Zum Blog: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/wireless-netzwerke-logistik/ Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

