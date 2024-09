Startseite Nachhaltigkeit als Herzstück des Geschäftsmodells Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-09-18 07:22. Koru Kids setzt auf nachhaltige Produkte für ein bewusstes Familienleben Nachhaltigkeit ist heute wichtiger denn je - sowohl für unsere Umwelt als auch für kommende Generationen. Immer mehr Unternehmen erkennen ihre Verantwortung und setzen auf umweltfreundliche, ressourcenschonende Produktionsmethoden. Ein Vorreiter in diesem Bereich ist Koru Kids, ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit als festen Bestandteil seiner Unternehmensphilosophie verankert hat. Wolfgang Höhn, Koru Kids Geschäftsführer erläutert dazu: "Als familiengeführtes Unternehmen wissen wir, wie wichtig es ist, verantwortungsbewusst zu handeln - für unsere Kinder und die kommenden Generationen. Nachhaltigkeit prägt daher unser gesamtes Geschäftsmodell: von der sorgfältigen Auswahl natürlicher Materialien wie Baumwolle oder Daunen über die Langlebigkeit unserer Produkte bis hin zur sozialen Verantwortung bei der Produktion." Nachhaltige Materialien für gesunden Schlaf

Die Kinderbettdecken aus Daunen und Kinderkopfkissen (https://www.koru-kids.com/collections/daunendecken-kissen) des Unternehmens sind Paradebeispiele für deren nachhaltige Produktphilosophie. Denn alle Bettwaren werden in Deutschland unter höchsten Qualitäts- und Umweltstandards produziert. Verwendet werden bei den Daunendecken und Daunenkissen (https://www.koru-kids.com/collections/daunendecken-kissen) ausschließlich natürliche und hochwertige Materialien, die nicht nur ein angenehmes Schlafklima schaffen, sondern auch besonders langlebig sind. Die Daunen stammen aus kontrollierten, tierfreundlichen Quellen, und die Herstellung erfolgt in regionalen Manufakturen. Kurze Transportwege reduzieren den CO2-Ausstoß und tragen dazu bei, unsere Umwelt zu schonen. Auch die Kinderbettwäsche 100x135 und die Kinderbettwäsche 135x200 cm besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist OEKOTEX zertifiziert. Langlebigkeit und soziale Verantwortung

Ein weiteres zentrales Anliegen von Koru Kids ist die Langlebigkeit der hergestellten Produkte. Dazu Wolfgang Höhn: "Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, über Jahre hinweg Freude zu bereiten und halten dem täglichen Gebrauch mühelos stand. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist unser Kinderbesteck mit Gravur (https://www.koru-kids.com/collections/kinderbesteck), das nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl und besonders haltbaren, aufgeprägten Tiermotiven überzeugt, sondern auch durch den sozialen Aspekt seiner Produktion. Das Gravurbesteck wird in Zusammenarbeit mit einer Behindertenwerkstatt hergestellt, wodurch wir Menschen mit Behinderungen unterstützen und ihnen sinnvolle Arbeit bieten. Diese Kombination aus Qualität und sozialem Engagement macht das Besteck zu einem ganz besonderen Produkt, das in jedem Haushalt mit Kindern einen Platz finden sollte." Kurze Lieferwege für eine grünere Zukunft

Koru Kids setzt auf Produktion in Deutschland, um lange Lieferwege zu vermeiden und die Umwelt zu entlasten. Dieser Ansatz ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich effizient. Durch die Produktion in heimischen Manufakturen kann das Unternehmen mit Sitz im bayrischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn höchste Qualität gewährleisten und gleichzeitig die lokale Wirtschaft stärken. Kurze Transportwege sind ein weiterer wichtiger Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts, denn sie reduzieren den CO2-Ausstoß erheblich und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Produkte von Eltern für Familien

Die Koru Kids Produkte entstehen aus der Praxis, berichtet Geschäftsführer Höhn: "Als Eltern wissen wir genau, welche Anforderungen an Produkte für den Alltag mit Kindern gestellt werden. Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, Produkte zu entwickeln, die praktisch, durchdacht und langlebig sind. Wir möchten, dass unsere Produkte nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen genutzt werden können. Dies schont Ressourcen und reduziert den Konsum - ganz im Sinne einer nachhaltigen Lebensweise." Nachhaltigkeit als Unternehmensmission

Für Koru Kids ist Nachhaltigkeit keine Option, sondern ein Muss. Das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft bewusst und handelt entsprechend. Das Hauptziel von Koru Kids ist es, Familien Produkte zu bieten, die nicht nur durch ihre Qualität überzeugen, sondern auch im Einklang mit der Natur und den sozialen Werten stehen. Bei Koru Kids b (https://www.koru-kids.com)edeutet Nachhaltigkeit, über den Tellerrand hinauszublicken und Lösungen zu finden, die sowohl ökologisch als auch sozial gerecht sind. Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto "FOR KIDS WITH LOVE" in jedem Produkt sichtbar ist. Firmenkontakt

Koru Deutschland GmbH

Wolfgang Höhn

Sudetenstraße 7

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

08102 897981-0

https://www.koru-kids.com/ Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661

